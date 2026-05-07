Ultrașii lui Dinamo nu intră la meci Decizie radicală, după anunțul clubului legat de noua siglă

Ultrașii din PCH și Peluza Sud Dinamo au luat o decizie radicală înaintea meciului cu FC Argeș.

au luat o decizie radicală înaintea meciului cu FC Argeș. Dinamo - FC Argeș se joacă duminică, de la ora 19:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După protestele fanilor dinamoviști legate de noua siglă a clubului, formația din „Ștefan cel Mare” a venit cu un comunicat în care a anunțat că aceasta va fi folosită o perioadă, apoi vor fi implicați și suporterii pentru alegerea unui alt design.

Fanii lui Dinamo nu vor intra la penultimul meci pe teren propriu

Nemulțumiți de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis că nu vor lua parte la penultimul meci acasă.

Aceștia au anunțat că își vor încuraja echipa din afara stadionului la meciul cu FC Argeș, de duminică.

„Au trecut mai bine de 24 de ore de când ne-am afirmat oficial şi asumat poziția legată de propunerea pentru o nouă siglă a clubului. Am spus clar și răspicat că nu suntem de acord cu ea și că așteptăm o nouă propunere.

Cu toate că a existat o reacţie din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situația creată, dar fără o soluție reală pentru viitor.

Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o așteptăm și nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în direcția solicitată.

Dacă pentru dinamovistul de rând, această aşteptare fără termen este tolerabilă, suflarea ULTRA' care a însoțit acest club şi, implicit, identitatea lui în toate colțurile țării, nu poate accepta niciun fel de compromis.

Am petrecut nopți întregi pe drumuri, am colindat stadioane moderne şi stadioane vechi, am fost prezenți dimineața devreme pe coclaurile ligii secunde pentru un singur ideal: Dinamo.

Acum, când miza este mai mare decât orice loc în clasament, ne vedem nevoiţi să luăm atitudine față de o decizie ce lovește direct în ADN-ul spiritului dinamovist.

Astfel, grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD şi Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezente lângă echipă, la porțile stadionului, deoarece dragostea pentru culori şi emblemă nu se negociază.

Vom menţine această poziție până în momentul în care vom vedea o decizie fermă și o acțiune palpabilă şi transparentă din partea clubului referitoare la viitoarea identitate vizuală, identitate care ne va fi prezentată și pe care va trebui să o acceptăm împreună!

Cei care nu sunt de acord cu decizia conducerii clubului Dinamo şi care nu se regăsesc în identitatea vizuală a acesteia sunt invitați să ni se alăture. Astfel, pentru meciul de duminică jucat împotriva celor de la FC Argeş, ne vom întâlni lângă Biserica Caşin începând cu ora 18:00”, se arată în comunicatul postat de Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud pe Facebook.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport