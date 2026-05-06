Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a aplicat sancțiuni, ca urmare a incidentelor de la partida Dinamo - Rapid, scor 3-1, din etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1.

La partida de pe Arena Națională, suporterii „alb-roșii” au afișat mai multe bannere rasiste la adresa rivalilor din Giulești.

Dinamo, sancționată de Comisia de Disciplină după incidentele de la derby-ul cu Rapid

Pentru incidentele de la derby-ul bucureștean, Dinamo a primit o sancțiune de 37,968 de lei, aproximativ 7,600 de euro, conform site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

„SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 37.968 lei”

La partida de pe Arena Națională, ultrașii grupării din „Ștefan cel Mare” au afișat mai multe bannere rasiste, cu direcție către rivali.

„Rudari, ursari, căldărari și boldeni / Coduri CAEN pentru robii giuleșteni”, „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani / Nu vă mai luați de la 12 ani!”, „Giuliano, ciocul mic și joc de aripi”, au fost doar câteva dintre bannerele afișate de fanii dinamoviști.

Farul Constanța și U Cluj au fost și ele sancționate

Gruparea de la malul Mării Negre a primit o sancțiune de 3.000 de lei pentru incidentele de la partida cu FC Botoșani, scor 1-1.

„Studenții” de la Cluj nu au scăpat nici ei de sancțiuni. Universitatea a fost penalizată cu 22.500 de lei, ca urmare a incidentelor provocate de suporteri în Gruia, la derby-ul cu CFR.

La acea partidă, suporterii au introdus torțe pe stadion, pe care mai târziu le-au aruncat în teren. În plus, partida a început cu câteva minute de întârziere, după ce au fost probleme în zona stadionului destinată „șepcilor roșii”.

