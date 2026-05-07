„La naiba! Nu ești pe teren?” Povestea nebună a finalei din ‘86. Starul Barcelonei a fugit de la stadion. A urmărit penaltyurile cu Steaua în taxi!

Bernd Schuster, 66 de ani astăzi, a fost înlocuit în minutul 85 al finalei cu Steaua, pe 7 mai 1986. Furios, mijlocașul Barcelonei a părăsit stadionul cu mult înainte de sfârșitul jocului.

Ce s-a întâmplat după aceea cu internaționalul german. Ce i-a reproșat antrenorul și cum l-a pedepsit Terry Venables.

Ce face acum fostul campion european. Cum a reacționat când a fost întrebat de finala jucată în urmă cu 40 de ani.

Bernd Schuster a fost un mare jucător, mare talent, dar și un rebel, un revoltat al fotbalului.

A cucerit titlul european cu RFG, în 1980, jucând succesiv la toate cele trei mari cluburi ale Spaniei: Barcelona (1980-1988), Real Madrid (1988-1990) și Atletico Madrid (1990-1993).

Schuster, înlocuit de Venables la Steaua - Barcelona. Ienei s-a bucurat

În 1986, mijlocașul german ar fi putut cuceri unica sa Cupă a Campionilor Europeni. Dar a pierdut în fața Stelei, 0-0, 0-2 la penaltyuri.

Titular în acea finală, era starul echipei blaugrana. Numai că blondul care avea atunci 26 de ani a fost înlocuit în minutul 85.

Stupefiat, Schuster l-a privit aspru pe Terry Venables, însă a părăsit terenul.

Duel Schuster - Belodedici, în finala Cupei Campionilor Europeni. Foto: Imago

Câțiva metri mai departe, Emeric Ienei era foarte mulțumit de schimbarea rivalilor. „ Când l-au scos pe Schuster, mi-am frecat mâinile de bucurie. Era cel mai bun jucător al Barcelonei” , avea să declare Ienei ani mai târziu, în cartea Super Steaua, a lui Andrei Vochin.

Venables a susținut că Schuster a jucat de parcă ar fi stat în cârje, însă Bernd a replicat: „Eram într-o formă fizică bună”.

Schuster, direct la vestiar, duș și drumul cu taxiul spre hotel. Șoferul l-a privit șocat

Ce s-a întâmplat ulterior s-a transformat în povestea nebună a finalei CCE.

Jucătorul nu doar că nu a rămas pe banca de rezerve.

Nu-i venea să creadă lui Schuster că Venables l-a schimbat contra Stelei. Foto: Imago

S-a dus direct la vestiare, a făcut duș și, uluitor, a plecat furios de la stadion. Atunci, imediat.

A oprit un taxi, s-a urcat, cerându-i șoferului să-l ducă la hotelul Lebreros, unde era cazată Barca.

„La naiba, Schuster! Nu ești pe teren?”, l-a întrebat taximetristul, șocat.

Schuster a ascultat la radio penaltyurile. Suspendat un an de Barcelona

Hotelul se afla la 50 de kilometri de Sevilla. Pe drum, a ascultat sfârșitul meciului la radio, inclusiv penaltyurile. Acolo a aflat că echipa sa a pierdut finala. Acolo a aflat de cele patru lovituri de pedeapsă apărate de Helmut Duckadam.

După meci, Venables i-a transmis, extrem de nervos: „Ar fi trebuit să rămâi, poate erai chemat la testul doping. Nu aveai de unde știi că nu vei fi testat”.

Antrenorul englez nu l-a iertat. L-a suspendat pe Schuster un an și a transferat doi străini: Gary Lineker și Mark Hughes.

Schuster: „ M-au tratat ca pe un lepros”. Cum îl descria Maradona

Deși se pregătea zilnic, Bernd nu a jucat niciun minut în sezonul 1986-1987. Și nu a comunicat direct cu Venables, doar prin intermediul asistentului acestuia, Graham Turner.

În memoriile sale, Schuster s-a plâns că a fost tratat ca un lepros. Însă, mai târziu, când i s-a permis să evolueze pentru echipa de rezervă la Tarragona, 20.000 de spectatori i-au scandat numele.

În toamna lui 1987, a revenit pe teren la prima formație blaugrana. Hughes plecase, iar Venables a fost înlocuit atunci (cu Luis Aragones) după trei înfrângeri în patru meciuri.

Schuster l-a avut coleg în echipa Barcelonei pe Diego Maradona (1982-1984) și antrenor pe Udo Lattek între 1981 și 1983. Foto: Imago

Schuster s-a despărțit și de Barcelona în 1988, după opt ani pe „Camp Nou”. Jucase între 1982 și 1984 alături de Diego Maradona, cu care era bun prieten. „E nebun, exact ca mine”, îl descria argentinianul.

Schuster, întrebat de Steaua: „Nu doresc să comentez acest subiect”

După Barca, a urmat Real, apoi Atletico Madrid. Unicul străin care a jucat la marile forțe iberice.

Antrenor în perioada 1997-2019, inclusiv la Real Madrid (2007-2008), Schuster nu mai e activ în fotbal de șapte ani.

Locuiește cu a doua soție la Madrid și are doi copii. Îi place golful și va organiza turneul Schuster&Friends între 4 și 6 iunie, la Marbella, cu 80 de jucători și 150 de invitați.

Am vrut să discut cu el despre finala de la Sevilla. Prin intermediul unui fost coleg de la Bild, care a păstrat legătura cu Schuster, mi-a transmis: „Nu doresc să comentez acest subiect”.

Aceea a fost singura finală de Cupa Campionilor Europeni a carierei lui Bernd Schuster.

