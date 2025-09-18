Dinamo, anunț de ultimă oră  Comunicatul clubului: „Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate”
Dinamo, anunț de ultimă oră Comunicatul clubului: „Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate"

  • Clubul Dinamo și-a arătat susținerea față de modificarea Legii nr. 4/2008.
  • „Alb-roșiii” sunt al 5-lea club din Superliga care susține decizia, după Rapid, Petrolul, Oțelul Galați și Universitatea Craiova.

Formația din „Ștefan cel Mare” dorește noi măsuri legislative pentru suporteri.

Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008

Dinamo București a transmis că modificarea Legii nr. 4/2008 ar genera mai mult spectacol pe stadioanele din România. De asemenea, „câinii roșii” au menționat modificările pe care le așteaptă:

„Dinamo susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și să răspundă nevoilor reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul este mai mult decât un simplu spectacol sportiv - este un spectacol al suporterilor, cei care creează acea atmosferă electrizantă pe arenele din toată țara. Jocul de fotbal nu ar mai avea același farmec fără prezența fanilor în tribune.

Este, de asemenea, o datorie morală a clubului față de propriii suporteri să susțină actualizarea legislației, astfel încât aceștia să beneficieze de condiții moderne, adaptate cerințelor anului 2025.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru:

  • îmbunătățirea atmosferei pe stadioane,
  • protejarea suporterilor,
  • sprijinirea cluburilor în organizarea meciurilor.

Printre propunerile susținute se numără:

  • comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;
  • eliminarea zonelor tampon (pentru utilizarea integrală a capacității) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;
  • eliminarea sintagmei „tribune opozabile” pentru zonele ocupate de grupuri organizate de suporteri;
  • facilități dedicate fanilor cu nevoi speciale;
  • eliminarea posibilității de interzicere a accesului pe stadion doar în baza unui proces-verbal, fără decizie judecătorească;
  • permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate;
  • eliminarea aplicării de sancțiuni multiple pentru aceleași deficiențe de organizare;
  • recunoașterea deciziilor și priorităților organizatorului în relația cu autoritățile implicate în desfășurarea meciurilor.

Suporterii dinamoviști au fost alături de club și de echipă necondiționat, chiar și în cele mai dificile momente din istoria noastră recentă.

Este momentul să contribuim și noi la îmbunătățirea experienței lor pe stadion, pentru ca Familia Dinamo să rămână unită și mai puternică.

Avem încredere că aceste modificări vor aduce claritate, echilibru și progres în relația dintre suporteri, cluburi și forurile conducătoare ale fotbalului românesc”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Facebook.

Legea 4/2008 a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir la Liga Profesionistă de Fotbal și are ca scop prevenirea și combaterea violenței în sport.

dinamo bucuresti suporteri legea 4
