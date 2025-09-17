„România, mai aproape de vestul Europei!” Rapid susține modificarea Legii 4 : „Sperăm să fie adoptată cât mai curând”
„România, mai aproape de vestul Europei!” Rapid susține modificarea Legii 4: „Sperăm să fie adoptată cât mai curând”

  • Rapid București a anunțat, prin intermediul unui comunicat, că susține modificarea Legii 4/2008.
  • Clubul din Giulești a precizat ce reglementări dorește să vadă în noul articol legislativ.

Legea 4/2008 are ca scop prevenirea și combaterea violenței în sport și a fost adoptată în timpul mandatului lui Dumitru Dragomir la conducerea LPF.

Rapid susține modificarea Legii 4/2008: „Sperăm să fie adoptată cât mai curând”

Giuleștenii au transmis, pe rețelele de socializare, modificările pe care le așteaptă în privința Legii nr. 4/2008.

„Da, și FC Rapid susține modificarea Legii nr. 4/2008, astfel încât aceasta să fie adusă la standardele anului 2025 și la nevoile reale ale suporterilor și cluburilor.

Fotbalul nu înseamnă doar ce se întâmplă pe gazon, ci și energia și spectacolul tribunelor – iar noi, Rapidiștii, știm mai bine decât oricine cât de importantă este legătura dintre echipă și fani.

Noua lege a ajuns deja în comisiile Senatului, iar noi credem că este momentul pentru o schimbare care să aducă România mai aproape de ceea ce se întâmplă în campionatele din Vestul Europei.

Ne dorim un cadru legal modern, care să respecte suporterii și să încurajeze spectacolul sportiv, fără a neglija siguranța, și să sprijine cluburile.

Susținem adoptarea unor măsuri esențiale pentru îmbunătățirea atmosferei pe stadioane, protejarea suporterilor, dar și susținerea cluburilor în organizarea partidelor:

  • comercializarea băuturilor slab alcoolizate la evenimente sportive;
  • eliminarea zonei-tampon (pentru capacitate 100%) în cazul stadioanelor de categorii superioare în clasificarea UEFA;
  • eliminarea sintagmei “tribune opozabile” pentru locul ocupat de grupurile constituite;
  • facilități dedicate pentru fanii cu nevoi speciale;
  • ⁠eliminarea posibilității ca spectatorii să poată fi interziși pe stadione doar printr-un proces-verbal, fără intervenția sau controlul unui magistrat;
  • permiterea utilizării materialelor pirotehnice în condiții controlate și sub supravegherea persoanelor autorizate pentru astfel de activități;
  • eliminarea multiplei sancționări a clubului pentru aceleași deficiențe de organizare;
  • deciziile și interesul organizatorului să primeze în relația cu instituțiile implicate în organizarea meciurilor.

Giuleștiul a arătat mereu că atunci când suporterii sunt respectați, fotbalul devine o adevărată sărbătoare.

Sperăm ca noua lege să fie adoptată cât mai curând și să deschidă o nouă etapă în relația dintre suporteri, cluburi și fotbalul românesc”, a transmis Rapid București, pe pagina oficială de Facebook.

Ciprian Paraschiv, detalii despre modificarea legii nr. 4/2008

Ciprian Paraschiv, deputat AUR, a militat de la începutul acestui an pentru modificarea Legii nr. 4/2008. Printre modificările pe care le cere este eliminarea zonei-tampon, pentru a folosi capacitatea maximă a stadioanelor.

De asemenea, consumul de băuturi alcoolice pe stadioane ar putea fi legalizat în urma aprobării modificării legii.

Eu sper ca până la finalul anului să putem vedea ultimul meci al naționalei bând o bere slab alcoolizată, punând un banner pe gard și să ne bucurăm de un spectacol în toată regula Ciprian Paraschiv, deputat AUR

