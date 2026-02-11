„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el” +9 foto
Cristiano Ronaldo foto: IMAGO
„Nu are geniul lui Messi” Fostul antrenor de la Real Madrid, declarații surprinzătoare despre Cristiano Ronaldo: „Nu se compară cu el”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 15:57
  • Fabio Capello (79 de ani), fost antrenor italian, și-a exprimat părerea despre Cristiano Ronaldo și a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat Real Madrid.

Cristiano Ronaldo se numără printre cei mai mari fotbaliști ai lumii, având în palmares 5 Baloane de Aur, cinci trofee în Liga Campionilor, un titlu la Euro 2016 și numeroase alte trofee și distincții.

Fabio Capello, despre Cristiano Ronaldo: „Nu poate fi comparat cu Messi sau Maradona”

Fabio Capello, fost antrenor la Real Madrid, Juventus, AS Roma și AC Milan, consideră că lusitanul nu se ridică la nivelul altor fotbaliști legendari.

„Cristiano este un mare marcator și un atlet incredibil, dar nu are geniul lui Messi, Maradona sau Ronaldo Nazario.

Geniul pe care îl aveau ceilalți lipsește la Cristiano. Nu poate fi comparat cu cei trei”, a spus Capello, conform marca.com.

450 de goluri
a înscris Cristiano Ronaldo în cele 438 de partide jucate pentru Real Madrid, echipa cu care a obținut cele mai mari performanțe ale carierei: patru Ligi ale Campionilor, două titluri în La Liga, trei Supercupe ale Europei, două Supercupe ale Spaniei și două Cupe ale Spaniei.

Deși îl consideră pe Ronaldo Nazario superior lui Cristiano Ronaldo, Capello a evidențiat și aspectele negative ale comportamentului brazilianului:

„Ronaldo Nazario era un lider negativ, organiza petreceri uriașe și nu voia să se antreneze”, a spus italianul.

Fostul antrenor a comparat situația brazilianului cu recentele gesturi de la echipa madrilenă, precum cel făcut de Mbappe, care a cerut colegilor să nu facă culoar Barcelonei după înfrângerea din Supercupei Spaniei, scor 2-3.

Colegii lui Mbappe i-au urmat indicațiile, în ciuda insistențelor lui Xabi Alonso, fostul antrenor al Realului, de a-și respecta adversara.

„Asta înseamnă că antrenorul nu mai are putere sau autoritate”, a spus Capello.

FOTO. Momentul în care Mbappe le-a făcut semn colegilor săi de echipă

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”

Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X” Mbappe le-a făcut un semn colegilor săi de echipă după meciul Barcelona - Real Madrid 3-2. Foto: Captură „X”
De asemenea, Capello a analizat situația lui Jude Bellingham la Real Madrid:

„Cu Ancelotti avea mai multă libertate de mișcare. Acum pare că i-au fost tăiate aripile și este blocat.”

Jude Bellingham a jucat 128 de meciuri la Real Madrid, în care a înscris 44 de goluri și a oferit 32 de pase decisive.

Fostul tehnician și selecționer a vorbit și despre jocul Barcelonei, sub comanda antrenorului german Hansi Flick:

„Fotbalul lor este frumos și foarte spectaculos”, a spus el, dar a menționat și o vulnerabilitate:

Slăbiciunea Barcelonei este dependența constantă de ofsaid. Uneori, din câțiva centimetri, te trezești cu adversarul singur în fața porții. Fabio Capello

