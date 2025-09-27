Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”

- U Craiova - Dinamo 2-2. Spiritele s-au încins în drum spre vestiare între olteni și dinamoviști, iar membrii staff-ului gazdelor au încercat să blocheze filmarea momentelor încinse.
- Camerele de filmat de pe tunel au fost dărâmate pentru a nu mai înregistra momentul violent.
Derby-ul dintre U Craiova și Dinamo s-a terminat la egalitate, după ce Alexandru Pop, vârful „câinilor roșii”, a marcat în minutul 90 pentru 2-2.
U CRAIOVA - DINAMO 2-2. Altercație violentă în drum spre vestiare
După fluierul final, în drum spre vestiare, între dinamoviști și olteni a izbucnit un conflict.
Elevii lui Zeljko Kopic au răspuns provocării oltenilor, iar câțiva dintre oficialii trupei de pe „Ion Oblemenco” au încercat să-i oprească pe cameramani să filmeze.
„Alo, alo, băi, băi! N-ai voie” s-a auzit pe filmare, în timp ce o mâna a fost pusă pe obiectiv pentru a îndepărta camera.
Cei de la Dinamo au aruncat cu apă în stânga și dreapta, au scuipat, ne-au ațâțat Ștefan Baiaram
- Acesta este al doilea meci consecutiv fără victorie pentru echipa lui Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați în runda precedentă.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|10
|15
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|9
|4
|16
|Metaloglobus
|10
|3