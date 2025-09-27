Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”

U Craiova - Dinamo 2-2. Spiritele s-au încins în drum spre vestiare între olteni și dinamoviști, iar membrii staff-ului gazdelor au încercat să blocheze filmarea momentelor încinse.

Camerele de filmat de pe tunel au fost dărâmate pentru a nu mai înregistra momentul violent.

Derby-ul dintre U Craiova și Dinamo s-a terminat la egalitate, după ce Alexandru Pop, vârful „câinilor roșii”, a marcat în minutul 90 pentru 2-2.

U CRAIOVA - DINAMO 2-2 . Altercație violentă în drum spre vestiare

După fluierul final, în drum spre vestiare, între dinamoviști și olteni a izbucnit un conflict.

Elevii lui Zeljko Kopic au răspuns provocării oltenilor, iar câțiva dintre oficialii trupei de pe „Ion Oblemenco” au încercat să-i oprească pe cameramani să filmeze.

„Alo, alo, băi, băi! N-ai voie” s-a auzit pe filmare, în timp ce o mâna a fost pusă pe obiectiv pentru a îndepărta camera.

Cei de la Dinamo au aruncat cu apă în stânga și dreapta, au scuipat, ne-au ațâțat Ștefan Baiaram

Acesta este al doilea meci consecutiv fără victorie pentru echipa lui Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați în runda precedentă.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

