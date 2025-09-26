Îl șantajează pe Varga Patronul FCSB și-a dezvăluit planul: „Nu îi dau banii, stau la judecată să mi-l dea pe Louis”
Louis Munteanu și Daniel Bîrligea FOTOMONTAJ: GOLAZO.ro
Îl șantajează pe Varga Patronul FCSB și-a dezvăluit planul: „Nu îi dau banii, stau la judecată mi-l dea pe Louis”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 21:35
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 21:53
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, intenționează să-l cumpere pe Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj, în cazul unei plecări a lui Daniel Bîrligea (25 de ani).

Presa olandeză l-a identificat pe Bîrligea drept varianta ideală pentru atacul lui Ajax Amsterdam.

Gigi Becali îl șantajează pe Ioan Varga: „Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis”

Finanțatorul celor de la FCSB susține că se va folosi de clauza din contractul lui Bîrligea pentru a-l convinge pe Ioan Varga să i-l cedeze pe Louis Munteanu.

„M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mi-l dea pe Louis.

Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie (n.r. – Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB).

Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a spus Gigi Becali, după partida câștigată contra celor de la Go Ahead Eagles, potrivit fanatik.ro.

15%
va primi CFR Cluj din viitorul transfer al lui Daniel Bîrligea. În septembrie 2024, FCSB plătea 2 milioane de euro pentru a-l aduce pe atacant din Gruia

FCSB i-a setat prețul lui Daniel Bîrligea

Patronul campioanei en-titre ar dori să obțină nu mai puțin de 15.000.000 de euro de pe urma unei mutări a lui Daniel Bîrligea.

„Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică.

Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro.

O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă, să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata”, a declarat Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, atacantul ar valora de 3 ori mai puțin decât suma pe care o cere patronul clubului FCSB.

5 milioane de euro
este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, arată Transfermarkt

CFR Cluj transfer fcsb louis munteanu daniel bîrligea
