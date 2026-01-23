„Nu ne pot ajuta” Mihai Stoica anunță restructurări la FCSB: „E bine că am primit niște confirmări”

- Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea în ceea ce-i privește pe anumiți jucători, după eșecul de la Zagreb.
Mihai Stoica: „Nu ne pot ajuta în partea a doua a sezonului”
Eșecul dur în meciul din Europa League va avea urmări în ceea ce privește componența lotului roș-albaștrilor, sugerează președintele Consiliului de Administrație.
„Schimbările n-au adus mare lucru. E bine că am primit niște confirmări, din nefericire nu confirmări pozitive, ci negative.
Sunt jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu îmi cereți să fac nominalizări, că nu o să fac, dar cine a văzut meciul realizează despre cine și despre ce vorbesc.
Mă refer la cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit. Nu discut despre niciun jucător în parte. Dacă am ceva să le spun, le zic în particular”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.
FCSB a efectuat cinci schimbări în meciul cu Dinamo Zagreb. Trei dintre acestea au fost făcute la pauză: Politic în locul lui Miculescu, Crețu în locul lui Dawa și Oct. Popescu în locul lui Lixandru.
În minutul 66, Alibec a intrat în locul lui Bîrligea, iar în minutul 77 Cisotti a fost înlocuit cu Thiam.
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|7
|18
|2. Aston Villa
|7
|18
|3. Freiburg
|7
|17
|4. Midtjylland
|7
|16
|5. Braga
|7
|16
|6. AS Roma
|7
|15
|7. Ferencvaros
|7
|15
|8. Betis
|7
|14
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. FC Porto
|7
|14
|10. Genk
|7*
|13*
|11. Steaua Roșie
|7
|13
|12. PAOK
|7
|12
|13. Stuttgart
|7
|12
|14. Celta Vigo
|7
|12
|15. Bologna
|7
|12
|16. Nottingham
|7
|11
|17. Plzen
|7
|11
|18. Fenerbahce
|7
|11
|19. Panathinaikos
|7
|11
|20. Dinamo Zagreb
|7
|10
|21. Lille
|7
|9
|22. Brann
|7
|9
|23. Young Boys
|7
|9
|24. Celtic
|7
|8
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Ludogorets
|7
|7
|26. Feyenoord
|7
|6
|27. FC Basel
|7
|6
|28. Salzburg
|7
|6
|29. FCSB
|7
|6
|30. Go Ahead Eagles
|7
|4
|31. Sturm Graz
|7
|4
|32. Rangers
|7
|4
|33. Nice
|7
|3
|34. Utrecht
|7*
|1*
|35. Malmo FF
|7
|1
|36. Maccabi Tel Aviv
|7
|1
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)