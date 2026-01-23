„Nu ne pot ajuta” Mihai Stoica anunță restructurări la FCSB: „E bine că am primit niște confirmări”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Mihai Stoica (60 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea în ceea ce-i privește pe anumiți jucători, după eșecul de la Zagreb.

Mihai Stoica: „Nu ne pot ajuta în partea a doua a sezonului”

Eșecul dur în meciul din Europa League va avea urmări în ceea ce privește componența lotului roș-albaștrilor, sugerează președintele Consiliului de Administrație.

„Schimbările n-au adus mare lucru. E bine că am primit niște confirmări, din nefericire nu confirmări pozitive, ci negative.

Sunt jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Nu îmi cereți să fac nominalizări, că nu o să fac, dar cine a văzut meciul realizează despre cine și despre ce vorbesc.

Mă refer la cei care nu s-au ridicat la nivelul la care ar fi trebuit. Nu discut despre niciun jucător în parte. Dacă am ceva să le spun, le zic în particular”, a spus Mihai Stoica, potrivit orangesport.ro.

FCSB a efectuat cinci schimbări în meciul cu Dinamo Zagreb. Trei dintre acestea au fost făcute la pauză: Politic în locul lui Miculescu, Crețu în locul lui Dawa și Oct. Popescu în locul lui Lixandru.

În minutul 66, Alibec a intrat în locul lui Bîrligea, iar în minutul 77 Cisotti a fost înlocuit cu Thiam.

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7* 13* 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7* 1* 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

