Dă de pământ cu FCSB Ilie Dumitrescu, despre înfrângerea categorică a campioanei cu Dinamo Zagreb: „Deficiențe foarte mari”

Dinamo Zagreb - FCSB/ Foto: sportpictures.eu
Europa League

Alexandru Smeu
Publicat: 23.01.2026, ora 09:39
Actualizat: 23.01.2026, ora 10:14
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF și fost component al Generației de Aur, a oferit o reacție dură cu privire la jocul campioanei României.

FCSB a avut un început de coșmar în Croația. Campioana României a primit două goluri în primele 11 minute ale partidei, după grave erori în compartimentul defensiv.

Dinamo Zagreb - FCSB. Ilie Dumitrescu: „Nu poți să arăți așa”

Fostul component al Generației de Aur a scos în evidență lipsa de reacție a elevilor antrenați de Elias Charalambous, după golul marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 42 al meciului.

„La început analizam formula de start și vedeam că sunt 3 fundași centrali pe linia de fund, plus Radunovic, și ne gândeam că echipa asta va avea un joc solid pe faza defensivă.

Plus doi închizători, te gândeai că vom acoperi foarte bine zonele, că nu vom fi descoperiți.

Sunt greșeli foarte mari de interpretare, mă refer la primele două goluri, care au contat enorm în economia jocului.

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Începutul ăsta ezitant a făcut ca echipa să sufere, să nu mai aibă încredere. Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel bun.

Am intrat în joc prin Bîrligea, am crezut că vom avea o reacție bună după pauză.

Dar sunt deficiențele foarte mari și stăm să ne gândim la cum se lucrează pe faza defensivă din punct de vedere tactic.

Am văzut niște chestii care sunt inacceptabile, nu poți să te prezinți așa. Nu poți să tratezi faze așa, nu poți să arăți așa”, a declarat Iile Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

