Dă de pământ cu FCSB Ilie Dumitrescu, despre înfrângerea categorică a campioanei cu Dinamo Zagreb: „Deficiențe foarte mari”

Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Ilie Dumitrescu (57 de ani), membru al board-ului FRF și fost component al Generației de Aur, a oferit o reacție dură cu privire la jocul campioanei României.

FCSB a avut un început de coșmar în Croația. Campioana României a primit două goluri în primele 11 minute ale partidei, după grave erori în compartimentul defensiv.

Dinamo Zagreb - FCSB. Ilie Dumitrescu: „Nu poți să arăți așa”

Fostul component al Generației de Aur a scos în evidență lipsa de reacție a elevilor antrenați de Elias Charalambous, după golul marcat de Daniel Bîrligea, în minutul 42 al meciului.

„La început analizam formula de start și vedeam că sunt 3 fundași centrali pe linia de fund, plus Radunovic, și ne gândeam că echipa asta va avea un joc solid pe faza defensivă.

Plus doi închizători, te gândeai că vom acoperi foarte bine zonele, că nu vom fi descoperiți.

Sunt greșeli foarte mari de interpretare, mă refer la primele două goluri, care au contat enorm în economia jocului.

Începutul ăsta ezitant a făcut ca echipa să sufere, să nu mai aibă încredere. Vorbim de jucători extrem de importanți care nu s-au ridicat la un nivel bun.

Am intrat în joc prin Bîrligea, am crezut că vom avea o reacție bună după pauză.

Dar sunt deficiențele foarte mari și stăm să ne gândim la cum se lucrează pe faza defensivă din punct de vedere tactic.

Am văzut niște chestii care sunt inacceptabile, nu poți să te prezinți așa. Nu poți să tratezi faze așa, nu poți să arăți așa”, a declarat Iile Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

