Sigla care a „rupt" Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 19:21
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 19:36
  • Suporterii lui Dinamo resping categoric decizia conducerii clubului privind schimbarea siglei celebre, cea cu cei doi câini, cu noua variantă reprezentată de un „D” stilizat și o steluță galbenă, căzută, lângă literă.
  • Fanii consideră că noua emblemă este complet nepotrivită și spun că aceasta nu reprezintă identitatea și tradiția clubului Dinamo.

Ultrașii s-au ținut de cuvânt și au contestat public noua identitate vizuală propusă de conducere.

Cu aproximativ jumătate de oră înainte de meciul cu FC Argeș, câteva sute de suporteri s-au strâns în fața Mănăstirii Cașin, aflată în apropierea stadionului Arcul de Triumf, pentru a protesta față de schimbarea siglei. Atmosfera a fost tensionată, iar zona a fost împânzită de sute jandarmi și forțe de ordine.

Nicolescu, înjurat în stadion și în afara lui

În timpul protestului, suporterii au scandat împotriva conducerii și au adresat cuvinte dure la adresa președintelui Andrei Nicolescu.

Se auzeau aceste scandări în stadion, dar și din afara lui. Înaintea meciului, chiar căpitanul Cătălin Cîrjan și-a luat echipa și a mers spre colțul terenului, unde în stradă se vedea galeria, pentru a-i saluta pe aceștia fix în momentul în care ultrașii îl înjurau pe Andrei Nicolescu.

Ironii în stadion

Fanii au afișat și bannere cu noua siglă propusă de conducere, tăiată cu un semn de interzis, semn clar al opoziției față de schimbare.

Mesaje ironice au apărut inclusiv în stadion. Un banner afișat în peluză prezenta o siglă desenată de un copil de clasa a V-a, alături de mesajul că aceasta ar fi mai reușită decât varianta propusă de conducerea clubului.

Protestul s-a văzut și în tribune, unde atmosfera a fost mult sub nivelul obișnuit pentru Dinamo.

Boicotul fanilor a avut efect direct asupra asistenței de la meci. Pe stadion nu s-au aflat mai mult de 400 de suporteri, una dintre cele mai slabe prezențe la un meci din acest sezon.

