Revine la Rapid după 6 ani  Giuleștenii au anunțat o nouă mutare  înainte de primul amical al verii
Foto: Facebook/Rapid
Superliga

Revine la Rapid după 6 ani Giuleștenii au anunțat o nouă mutare înainte de primul amical al verii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 18:05
  • Clubul Rapid și-a completat, joi, staff-ul tehnic cu preparatorul fizic care a mai lucrat pentru giuleșteni în urmă cu 6 ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Echipa antrenată de Daniel Pancu va debuta în noul sezon al Ligii 1 luni, 20 iulie, împotriva nou-promovatei Sepsi.

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte startul stagiunii, Rapid a anunțat o nouă mutare.

Tuchel cere ajutorul englezilor  Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Citește și
Tuchel cere ajutorul englezilor Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Citește mai mult
Tuchel cere ajutorul englezilor  Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”

Preparatorul fizic Daniel de Castro Reyes a revenit la Rapid

Daniel de Castro Reyes (37 de ani) a revenit la Rapid după 6 ani, timp în care a lucrat pentru Simba SC, Shakhtar Donetsk, Al-Raed și Leganes.

Preparatorul fizic spaniol a fost angajat al clubului giuleștean în perioada august 2019 - martie 2020, atunci când a colaborat tot cu Daniel Pancu.

„Bine ai revenit, Daniel de Castro Reyes!

FC Rapid completează staff-ul tehnic prin revenirea lui Daniel de Castro Reyes, preparator fizic în echipa coordonată de Daniel Pancu, care se întoarce în Giulești după 6 ani de experiență acumulată la nivel internațional.

În această perioadă, Daniel a activat la Simba SC, Shakhtar Donetsk, Al-Raed și CD Leganes.

Pe lângă experiența practică, Daniel are o și pregătire academică solidă, fiind absolvent de Științele activității fizice și sportului, la Universitatea Politehnică din Madrid, dar și un Master în pregătire fizică în fotbal, obținut la Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Mult succes, Daniel! Hai Rapid!”, a transmis clubul pe Facebook.

Perioadele petrecute de Daniel de Castro Reyes la celelalte echipe:

  • Simba SC: noiembrie 2021 - mai 2022
  • Shakhtar Donetsk: iulie 2022 - iunie 2023
  • Al-Raed: iulie 2023 - iunie 2024
  • Leganes: iulie 2024 - iulie 2026

Astfel, în urma revenirii lui Reyes, Rapid și-a completat staff-ul tehnic pentru sezonul 2026/2027:

  • Daniel Pancu - antrenor principal
  • Ciprian Niță - antrenor secund
  • Geraldo Alves - antrenor secund
  • Marius Suller - antrenor secund
  • Leontin Toader - antrenor cu portarii
  • Armando Lungu - preparator fizic
  • Daniel de Castro Reyes - preparator fizic
  • Dan Wanya-Crîngu - medic

În această vară, echipa antrenată de Daniel Pancu a transferat și patru jucători. Este vorba de Daniel Graovac (32 de ani), Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).

Rapid se pregătește de primul amical al verii

Aflată în cantonamentul din Bad Leonfelden (Austria), formația antrenată de Daniel Pancu este gata să dea piept cu Dinamo Kiev (Ucraina), în primul test din această vară.

Partida este programată astăzi, de la ora 18:00, ora României. Va putea fi urmărită gratis pe contul oficial de Youtube al giuleștenilor.

Pe giuleșteni îi mai așteaptă alte trei partide de pregătire până la startul noului sezon.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

  • 2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)
  • 5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)
  • 8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)
  • 9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

Citește și

Tuchel cere ajutorul englezilor  Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Campionatul Mondial
16:59
Tuchel cere ajutorul englezilor Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Citește mai mult
Tuchel cere ajutorul englezilor  Apel inedit înainte de partida cu Mexic din optimile CM: „Avem nevoie de copii. Lăsați-i să se uite la meci!”
Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales
Superliga
14:50
Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales
Citește mai mult
Rareș Ilie a spus „NU” Așteptat să revină la Rapid, fotbalistul și-ar fi decis viitorul. Ce echipă a ales

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
transfer liga 1 rapid preparator fizic Daniel de Castro Reyes
Știrile zilei din sport
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Campionatul Mondial
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Citește mai mult
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Campionatul Mondial
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Citește mai mult
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Campionatul Mondial
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Citește mai mult
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Special
02.07
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Citește mai mult
Bărbosu poate pierde definitiv medalia! Statul român nu a virat banii pentru ca procesul de la TAS pentru bronzul olimpic să înceapă! Suma este infimă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
05:40
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
„Cristiano nu e important acum” Ronaldo a evitat să răspundă la cea mai grea întrebare după victoria cu Croația: „Nu mai iau decizii la cald”
05:07
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
Ronaldo s-a supărat la schimbare FOTO. Fețele lui Cristiano când a fost înlocuit la Portugalia - Croația. Reacția la golul victoriei
05:04
Calificare pentru Jota FOTO. Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
Calificare pentru Jota FOTO.  Ronaldo, în lacrimi! A îmbrăcat tricoul lui Diogo la exact un an de la tragedie
03:27
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Croația, ce dramă! Eliminată de Portugalia, după un meci nebun! VAR i-a anulat golul din min. 90+13! Ronaldo, schimbat după ce marcase. Urmează CR7 vs. Yamal
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Top stiri
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Campionatul Mondial
02.07
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Citește mai mult
Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Tenis
02.07
Cîrstea avansează la Wimbledon Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
Citește mai mult
Cîrstea avansează la Wimbledon  Sorana și-a egalat cea mai bună performanță din carieră la Londra » Peste cine va da mai departe
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
Baschet
02.07
România, victorie imensă FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia în preliminariile Mondialului de baschet
Citește mai mult
România, victorie imensă  FOTO. „Tricolorii” au învins Grecia  în preliminariile Mondialului de baschet
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
B365
02.07
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex
Citește mai mult
BREAKING | Stația de metrou Piața Victoriei 2, inundată de milioane de litri de apă, rămâne închisă și în această dimineață. Anunțul Metrorex

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 21 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share