Clubul Rapid și-a completat, joi, staff-ul tehnic cu preparatorul fizic care a mai lucrat pentru giuleșteni în urmă cu 6 ani.

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Echipa antrenată de Daniel Pancu va debuta în noul sezon al Ligii 1 luni, 20 iulie, împotriva nou-promovatei Sepsi.

Cu mai puțin de trei săptămâni înainte startul stagiunii, Rapid a anunțat o nouă mutare.

Preparatorul fizic Daniel de Castro Reyes a revenit la Rapid

Daniel de Castro Reyes (37 de ani) a revenit la Rapid după 6 ani, timp în care a lucrat pentru Simba SC, Shakhtar Donetsk, Al-Raed și Leganes.

Preparatorul fizic spaniol a fost angajat al clubului giuleștean în perioada august 2019 - martie 2020, atunci când a colaborat tot cu Daniel Pancu.

„Bine ai revenit, Daniel de Castro Reyes!

FC Rapid completează staff-ul tehnic prin revenirea lui Daniel de Castro Reyes, preparator fizic în echipa coordonată de Daniel Pancu, care se întoarce în Giulești după 6 ani de experiență acumulată la nivel internațional.

În această perioadă, Daniel a activat la Simba SC, Shakhtar Donetsk, Al-Raed și CD Leganes.

Pe lângă experiența practică, Daniel are o și pregătire academică solidă, fiind absolvent de Științele activității fizice și sportului, la Universitatea Politehnică din Madrid, dar și un Master în pregătire fizică în fotbal, obținut la Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF).

Mult succes, Daniel! Hai Rapid!”, a transmis clubul pe Facebook.

Perioadele petrecute de Daniel de Castro Reyes la celelalte echipe:

Simba SC: noiembrie 2021 - mai 2022

Shakhtar Donetsk: iulie 2022 - iunie 2023

Al-Raed: iulie 2023 - iunie 2024

Leganes: iulie 2024 - iulie 2026

Astfel, în urma revenirii lui Reyes, Rapid și-a completat staff-ul tehnic pentru sezonul 2026/2027:

Daniel Pancu - antrenor principal

Ciprian Niță - antrenor secund

Geraldo Alves - antrenor secund

Marius Suller - antrenor secund

Leontin Toader - antrenor cu portarii

Armando Lungu - preparator fizic

Daniel de Castro Reyes - preparator fizic

Dan Wanya-Crîngu - medic

În această vară, echipa antrenată de Daniel Pancu a transferat și patru jucători. Este vorba de Daniel Graovac (32 de ani), Mohammed Kamara (28 de ani), Vladan Bubanja (27 de ani) și Jason Kodor (20 de ani).

Rapid se pregătește de primul amical al verii

Aflată în cantonamentul din Bad Leonfelden (Austria), formația antrenată de Daniel Pancu este gata să dea piept cu Dinamo Kiev (Ucraina), în primul test din această vară.

Partida este programată astăzi, de la ora 18:00, ora României. Va putea fi urmărită gratis pe contul oficial de Youtube al giuleștenilor.

Pe giuleșteni îi mai așteaptă alte trei partide de pregătire până la startul noului sezon.

Program Rapid, în cantonametul din Austria

2 iulie: Rapid - Dinamo Kiev (Ucraina)

5 iulie: Rapid - Rapid Viena (Austria)

8 iulie: Rapid - FC Kosice (Slovacia)

9 iulie: Rapid - Slovan Liberec (Cehia)

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