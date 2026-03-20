A cucerit internetul Fundașul lui ADO Den Haag a apărut în fața camerelor cu un trabuc și o bere: „Aș merge la război cu băieții ăștia”

Fundașul Diogo Tomas (28 de ani) a devenit viral în mediul online după un interviu neobișnuit oferit în urma promovării formației ADO Den Haag în Eredivisie.

Vizibil euforic, fotbalistul a apărut în fața camerelor într-o ținută relaxată, cu ochelari de soare, iar în timpul intervenției a fumat un trabuc și a consumat bere.

La scurt timp după confirmarea promovării formației ADO Den Haag, liderul clasamentului cu 74 de puncte după 32 de etape, Diogo Tomas a oferit un interviu în care s-a prezentat într-o ipostază neobișnuită pentru un sportiv.

Fundașul lui ADO Den Haag a apărut în fața camerelor cu un trabuc și o bere în mâini

Tricoul purtat nu a fost unul ales întâmplător, ci unul special conceput: de culoare verde, cu o barză (simbolul orașului Haga) și inscripția „Guess who’s back” („Ghici cine s-a întors”).

Un alt element neobișnuit din interviu a fost modul în care Tomas s-a exprimat.

Acesta a ales să vorbească despre sine la persoana a treia. Întrebat despre viitorul său, fundașul a declarat:

„Nu știm unde va fi Tomas sezonul viitor. Dar Tomas va fi undeva sezonul viitor”, a spus el, în timp ce sorbea din berea fără alcool și trăgea din trabucul său.

De asemenea, fundașul și-a exprimat atașamentul față de echipă și colegi și a avut și o declarație cu tentă combativă:

„Orice este posibil. Mi-a plăcut perioada petrecută aici. Îi iubesc pe băieții ăștia. Aș merge la război cu ei”.

În cariera sa, fundașul finlandez a mai jucat la Ilves, KuPS, Odd, HJK Helsinki, FC Haka și Mikkelin.

