Accidentare horror în Brazilia FOTO. Jucătorul lui Gremio a suferit o fractură de coșmar » Fostul star al lui Chelsea a izbucnit în lacrimi

Marlon (28 de ani), fundașul stânga al celor de la Gremio, a suferit o accidentare horror în meciul cu Vitoria, scor 2-0, în etapa #7 din campionatul Braziliei.

În minutul 75 al partidei, Marlon a încercat să ia o acțiune pe cont propriu, moment în care a fost blocat de Caique Goncalves (30 de ani), mijlocașul oaspeților.

Marlon, accidentare horror în Brazilia

La aterizare, fotbalistul celor de la Gremio a fost lovit peste piciorul drept. În cădere, Marlon și-a fracturat glezna, după ce piciorul i-a rămas înfipt în gazon.

Caique Goncalves s-a luat imediat cu mâinile de cap și s-a întins pe gazon, când și-a dat seama de gravitatea accidentării adversarului său.

Și fostul star de la Chelsea sau Arsenal, Willian, a fost vizibil emoționat, izbucnind în lacrimi la vederea coechipierului său.

Personalul medical a intervenit imediat, iar fundașul stânga al celor de la Gremio a fost transportat de urgență la spitalul din Porto Alegre, unde a fost operat cu succes.

„Suntem alături de tine, frate” FOTO: Instagram/@WillianBorges88

Clubul brazilian a anunțat că jucătorul va fi indisponibil cel puțin cinci luni.

Marlon a ajuns la Gremio în aprilie anul trecut, însă în sezonul 2025/26 a evoluat sub formă de împrumut la Cruzeiro.

De-a lungul carierei, brazilianul a mai evoluat pentru Boavista, Fluminense, Trabzonspor sau Ankaragucu.

4.000.000 de euro este cota lui Marlon, potrivit transfermarkt.ro

