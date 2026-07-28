Duetul galactic: Nole - Aryna  Djokovic și Sabalenka vor face pereche la dublu-mixt la Flushing Meadows
Nole - Aryna, un cuplu greu de bătut /IMAGO
Tenis

Duetul galactic: Nole - Aryna Djokovic și Sabalenka vor face pereche la dublu-mixt la Flushing Meadows

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 12:05
  • Când forța lui Nole se întâlnește cu explozia Arynei, le poate sta cineva împotrivă?
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Organizatorii de la US Open par hotărâți să scoată proba de dublu-mixt din umbră și să o transforme într-unul dintre punctele de atracție ale turneului.

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Dacă până acum această probă era ocolită de marile vedete sau lăsată pe mâna specialiștilor de dublu, ediția din acest an promite mult.

Cine i-ar putea opri?

Primul șoc este asocierea dintre Novak Djokovic și Aryna Sabalenka. Spectacolul pare garantat, iar publicul va avea motive serioase să umple tribunele încă din primele tururi.

Colosul sârb, un mare colecționar de titluri de Grand Slam, și liderul mondial din circuitul feminin WTA adună zeci de trofee majore și o experiență greu de egalat pe hard-ul american.

Alți „grei” vin la pachet. Marile absențe sunt Alcaraz și Sinner

Și totuși, cine le-ar putea sta împotrivă? Tabloul de dublu-mixt începe să prindă o formă de invidiat, datorită altor echipe stelare.

Vor fi prezenți și campionii en titre, Sara Errani și Andrea Vavassori, care vor încerca să-și apere trofeul câștigat anul trecut. Finaliștii de atunci, Iga Swiatek și Casper Ruud, revin în cursă în aceeași componență, în timp ce Elena Rybakina face pereche cu americanul Taylor Fritz, o formulă care promite pe suprafața de la Flushing Meadows.

Alte perechi care promit spectacol sunt Naomi Osaka - Kei Nishikori, Jessica Pegula - Jack Draper, Mirra Andreeva - Andrey Rublev sau Alexander Zverev - Taylor Townsend.

Dezamăgirile vin dinspre tânăra gardă. Nici Carlos Alcaraz, nici Jannik Sinner nu au fost confirmați până acum și e posibil să nu participe, pentru a nu-și aglomera programul.

Format scurt și spectaculos

Conducerea federației americane s-a arătat încântată de ultimele mișcări: aducerea jucătorilor de top din ambele circuite în aceeași echipă ar trebui să fie un excelent instrument pentru atragerea unui public nou, dar și de revigorare a interesului mediatic.

US Open păstrează formatul introdus anul trecut, unul gândit special pentru a aduce către dublu mixt superstarurile circuitului de simplu.

Competiția se va disputa înainte de debutul tablourilor principale, între 24 și 26 august, într-un format scurt și spectaculos: doar 16 echipe, meciuri mai rapide și un premiu consistent, care transformă dublul mixt într-un eveniment de sine stătător.

Programul turneului de dublu-mixt

  • 24 august: calificările
  • 25 august: optimile si sferturile de finală
  • 26 august: semifinalele și finala

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