Acord cu Inter  Echipa lui Cristi Chivu  s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat
Foto: Imago
Campionate

Acord cu Inter Echipa lui Cristi Chivu s-a înțeles cu un jucător care a scris istorie la Manchester City » Transferul lui Romero, blocat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 10:14
  • John Stones (32 de ani), fostul fundaș al lui Manchester City, a ajuns la un acord cu Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani).
  • Care sunt detaliile contractului, mai jos în articol.
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„Nerazzurrii” au fost nevoiți să se redreseze după ce transferul fundașului Cristian Romero de la Tottenham a intrat în impas, din cauza pretențiilor financiare mult prea ridicate atât ale jucătorului, dar și ale clubului englez.

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John Stones a ajuns la un acord cu Inter

Rămas liber de contract după 10 ani petrecuți la Manchester City, John Stones va ajunge la campioana Italiei, anunță gazzetta.it.

Inter l-a urmărit pe fundașul englez încă din luna martie, atunci când Stones și reprezentanții săi au aflat că înțelegerea cu City nu va fi prelungită.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu le-a luat fața celor de la Juventus, Napoli, Arsenal și Chelsea și s-a înțeles cu John Stones, care va semna un contract valabil pe următoarele două sezoane.

12 milioane de euro
este cota de piață a lui John Stones, conform Transfermarkt

Englezul va avea un salariu de aproximativ 4 milioane de euro pe sezon.

Stones va juca împreună cu Manuel Akanji, fostul său coechipier de la Manchester City, cel care a fost transferat definitiv de Inter vara aceasta, în schimbul a 15 milioane de euro.

În sezonul trecut, fundașul central a jucat doar 9 meciuri în Premier League, din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat. A suferit o accidentare musculară, o problemă la coapsă care l-a ținut departe de teren între decembrie și februarie, iar ulterior o accidentare la gambă.

În deceniul pe care l-a petrecut la Manchester City, John Stones a jucat 295 de meciuri, reușind să înscrie 19 goluri și să ofere 9 pase decisive.

Are în palmares și numeroase trofee cucerite în tricoul „cetățenilor”: Liga Campionilor, de 6 ori titlul în Premier League, Supercupa Europei, 3 Cupe ale Angliei, 5 Cupe ale Ligii, 2 Supercupe și un Mondial al Cluburilor.

John Stones va fi cel de-al cincilea fundaș central din lotul lui Inter, după Alessandro Bastoni (27 de ani), Yann Bisseck (25 de ani), Manuel Akanji (31 de ani) și Benjamin Pavard (30 de ani).

Transferul lui Cristian Romero, în impas

Deși clubul din Milano a confirmat interesul pentru fundașul lui Tottenham, transferul lui Cristian Romero la Inter a ajuns într-un impas din cauza pretențiilor financiare mult prea mari.

Inter a încercat să-l transfere pe argentinian pentru o sumă cuprinsă între 35 și 40 de milioane de euro.

Totuși, presa italiană a scris că gruparea londoneză ar solicita aproximativ 50 de milioane de euro pentru căpitanul său.

Conducerea „nerazzurrilor” a considerat această sumă mult prea ridicată. Astfel, clubul ar fi renunțat la Romero și și-ar fi îndreptat atenția către John Stones.

Presa din Spania scrie că Romero ar fi intrat în atenția Barcelonei.

În această vară, echipa lui Cristi Chivu l-a mai transferat pe Aleksandar Stankovic de la Club Brugge, pentru 23 de milioane de euro.

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