Vrea să plece de la Inter Motivul pentru care Cristi Chivu poate pierde un jucător important în această iarnă
Francesco Acerbi FOTO: IMAGO
Campionate

Vrea să plece de la Inter Motivul pentru care Cristi Chivu poate pierde un jucător important în această iarnă

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 20:50
  • Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul lui Inter, ar putea părăsi formația lui Cristi Chivu (45 de ani) în această iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre el și club expiră abia în vara anului viitor.

Om de bază la Inter în sezonul trecut, Francesco Acerbi a devenit rezervă în acest sezon, odată cu instalarea lui Chivu la echipă.

Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri
Citește și
Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri
Citește mai mult
Cupa României FRF a anunțat programul etapei #2 » Când se joacă cele mai interesante dueluri

Francesco Acerbi ar putea pleca de la Inter

Nemulțumit de statutul său de rezervă, fundașul italian ia în calcul varianta plecării de la Inter în luna ianuarie, scrie sport.virgilio.it.

Dorința lui Acerbi de a fi convocat la echipa națională în cazul calificării Italiei la Campionatul Mondial este unul dintre factorii decisivi pentru care acesta vrea să schimbe echipa în iarnă.

Pentru ca selecționerul Gattuso să îl cheme la echipa națională, veteranul de la Inter ar trebui să joace în mod constant titular, ceea ce la Inter pare imposibil.

În acest context, este posibil ca Acerbi să plece de la Inter în iarnă, dacă echipa va accepta să renunțe la serviciile sale.

Giovane, noua „perlă” din Italia, în vizorul lui Inter

În această iarnă, Chivu l-ar putea aduce la echipă pe Giovane, tânărul atacant al celor de la Hellas Verona.

Brazilianul în vârstă de 21 de ani a ajuns în această vară în Italia, devenind unul dintre jucătorii de bază de la Verona. În acest sezon, Giovane a marcat un gol și a oferit două pase de gol în Serie A.

Unicul său gol a venit chiar împotriva lui Inter, meci la finalul căruia Cristi Chivu l-a felicitat pe brazilian.

„Chivu m-a oprit la sfârșitul meciului și mi-a spus că am făcut un meci grozav.

Vin după o perioadă dificilă, în Brazilia nu am jucat opt ​​luni, pentru că nu am acceptat să îmi prelungesc contractul.

Îi mulțumesc antrenorului de la Inter, sunt fericit. E păcat de golul pe care l-am primit la final, puteam obține mai mult”, declara Giovane la finalul partidei, conform fcinternews.it.

Citește și

„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier”  Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme”
Superliga
19:44
„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier” Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme”
Citește mai mult
„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier”  Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme”
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
19:18
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
serie a italia Inter Milano Cristi Chivu francesco acerbi
Știrile zilei din sport
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Special
11:03
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Citește mai mult
Copilul care i-a murit în brațe Lacrimile lui Guso în interviul pentru GOLAZO.ro » Amintire devastatoare din războiul bosniac
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Gimnastica
10:45
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
Citește mai mult
Cutremur în gimnastică Dezvăluirile fostului antrenor al lotului național: „Atmosferă mizerabilă” + Noi acuzații la adresa Cameliei Voinea
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Campionate
10:19
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
Citește mai mult
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Superliga
13.11
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
Citește mai mult
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă”
Dan Udrea despre candidatura surpriză la Primăria Capitalei: „Pentru tine, București,  Nețoiu intră în treabă , când el, de fapt, doar se află în treabă”
14:55
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
14:00
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
14:36
„Am ajuns să întreb AI-ul” Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
„Am ajuns să întreb AI-ul”  Patronul FCSB a identificat meciul decisiv în lupta pentru play-off: „Dacă o bați, la revedere!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Top stiri din sport
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Superliga
13.11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Citește mai mult
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Nationala
13.11
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Citește mai mult
„Suntem alături de voi!” VIDEO. GOLAZO.ro publică mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Nationala
13.11
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Citește mai mult
Decor horror la Zenica GOLAZO.ro a intrat pe stadionul care va găzdui Bosnia - România: tribune vechi și ruginite, plante crescute pe trepte | FOTO+VIDEO
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Nationala
13.11
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români
Citește mai mult
Bosniacii, în aceeași peluză cu românii! GOLAZO.ro a aflat care e secretul revoltei ultrașilor din Bosnia. Legătura cu Putin » Alertă pentru suporterii români

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 28 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share