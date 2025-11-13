Vrea să plece de la Inter Motivul pentru care Cristi Chivu poate pierde un jucător important în această iarnă

Francesco Acerbi (37 de ani), fundașul lui Inter, ar putea părăsi formația lui Cristi Chivu (45 de ani) în această iarnă, chiar dacă înțelegerea dintre el și club expiră abia în vara anului viitor.

Om de bază la Inter în sezonul trecut, Francesco Acerbi a devenit rezervă în acest sezon, odată cu instalarea lui Chivu la echipă.

Francesco Acerbi ar putea pleca de la Inter

Nemulțumit de statutul său de rezervă, fundașul italian ia în calcul varianta plecării de la Inter în luna ianuarie, scrie sport.virgilio.it.

Dorința lui Acerbi de a fi convocat la echipa națională în cazul calificării Italiei la Campionatul Mondial este unul dintre factorii decisivi pentru care acesta vrea să schimbe echipa în iarnă.

Pentru ca selecționerul Gattuso să îl cheme la echipa națională, veteranul de la Inter ar trebui să joace în mod constant titular, ceea ce la Inter pare imposibil.

În acest context, este posibil ca Acerbi să plece de la Inter în iarnă, dacă echipa va accepta să renunțe la serviciile sale.

Giovane, noua „perlă” din Italia, în vizorul lui Inter

În această iarnă, Chivu l-ar putea aduce la echipă pe Giovane, tânărul atacant al celor de la Hellas Verona.

Brazilianul în vârstă de 21 de ani a ajuns în această vară în Italia, devenind unul dintre jucătorii de bază de la Verona. În acest sezon, Giovane a marcat un gol și a oferit două pase de gol în Serie A.

Unicul său gol a venit chiar împotriva lui Inter, meci la finalul căruia Cristi Chivu l-a felicitat pe brazilian.

„Chivu m-a oprit la sfârșitul meciului și mi-a spus că am făcut un meci grozav.

Vin după o perioadă dificilă, în Brazilia nu am jucat opt ​​luni, pentru că nu am acceptat să îmi prelungesc contractul.

Îi mulțumesc antrenorului de la Inter, sunt fericit. E păcat de golul pe care l-am primit la final, puteam obține mai mult”, declara Giovane la finalul partidei, conform fcinternews.it.

