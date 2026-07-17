Trump, în fața unui moment jenant Președintele SUA ar putea oferi trofeul CM țării pe care a desființat-o la sumitul NATO. Ce a spus atunci!

Donald Trump va fi duminică pe MetLife Stadium pentru a da Cupa Mondială după finala Spania - Argentina.

Președintele american s-ar afla într-o situație neașteptată dacă La Roja ar fi campioana lumii.

Trump a criticat dur Spania la summitul NATO, pe 8 iulie, la Ankara. Ce l-a înfuriat și ce a spus.

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Duminică, 19 iulie, Donald Trump nu va lipsi de la finala Campionatului Mondial, Spania - Argentina (22:00).

La fel ca anul trecut, când a fost invitat de Gianni Infantino să ofere trofeul la Mondialul Cluburilor după Chelsea - PSG 3-0, președintele american îi va premia pe învingători.

De ce e Trump nemulțumit de Spania

Este posibil ca noua campioană a lumii să fie Spania, caz în care liderul de la Casa Albă va fi într-o situație neplăcută.

Să dea cupa naționalei țării pe care a atacat-o într-un discurs devastator la summitul NATO organizat chiar în această lună la Ankara, capitala Turciei.

Cucurella (dreapta) și Olmo (stânga) au cucerit împreună Euro 2024. Ambii sunt acum în finala CM 2026. Foto: Imago

Trump era de două ori nemulțumit de guvernul iberic, potrivit BBC:

Nu a permis Statelor Unite să folosească bazele Moron și Rota pentru misiuni în războiul contra Iranului.

Premierul spaniol Pedro Sanchez refuză să crească la 5% din PIB procentul dedicat apărării în cadrul NATO. În 2025, a cheltuit 2%.

Trump: „Spania e cauză pierdută. Un partener îngrozitor pentru NATO”

Pe 8 iulie, președintele SUA a făcut o declarație stupefiantă:

„Spania este o cauză pierdută. Nu mai vrem legături comerciale cu Spania, aș vrea să le întrerupt. E un partener îngrozitor pentru NATO.

TRUMP ORDERS TO CUT OFF TRADE WITH SPAIN



U.S. President Donald Trump escalated his feud with one of Washington's oldest NATO allies, calling Spain "a wasted cause," a "terrible partner," and demanding an end to all trade and even visits with the country in a damning video… pic.twitter.com/ifKwbF4aQp — Sovereign Media (@sov_media) July 16, 2026

Nu se implică. Nu plătește. Nu mai vreau să am nimic de-a face cu această țară”.

Întrerupeți orice schimburi comerciale cu Spania, inclusiv vizitele! Urmăriți-i cum se întorc în fugă... dar nu trebuie să mai avem afaceri cu ei. Sunt oameni răi, fără speranță. Îi pun pe toți ceilalți să plătească și să muncească Donald Trump, la summitul NATO

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