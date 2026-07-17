„Dă viteza casetei pe normal” Cum l-a descoperit Argentina pe Messi. Incredibila reacție a lui Bielsa a convins. De ce n-a jucat pentru Spania
Leo Messi, două assisturi la 2-1 în semifinala CM cu Anglia. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Dă viteza casetei pe normal” Cum l-a descoperit Argentina pe Messi. Incredibila reacție a lui Bielsa a convins. De ce n-a jucat pentru Spania

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 14:27
  • Leo Messi va încerca duminică să câștige al doilea titlu mondial consecutiv cu Argentina, în finala contra Spaniei (22:00). 
  • Argentina a aflat de el întâmplător, în 2002. Reacția selecționerului Bielsa a fost uluitoare când l-a văzut. 
  • Federația spaniolă l-a descoperit mai repede și l-a vrut în tricoul La Roja. Ce a făcut Leo a decis totul. 
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La 39 de ani, Leo Messi joacă duminică ultimul meci la ultimul Campionat Mondial.

Se desparte foarte probabil de naționala albiceleste în cel mai frumos mod, la finala CM împotriva Spaniei.

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A doua sa finală consecutivă de Mondial, după cea câștigată în 2022.

În peste două decenii, „La Pulga” a bătut toate recordurile la selecționata sud-americană.

125 de goluri
și 68 de pase decisive are Messi în 206 meciuri pentru Argentina. La CM 2026: 8 goluri și 4 assisturi

Bielsa a fost uluit când l-a descoperit pe Messi: „Marcelo, e la viteză normală!”

Federația de la Buenos Aires a aflat însă târziu de talentul unic al lui Messi.

Născut la Rosario, dar mutat în Barcelona la 13 ani, a ajuns de-abia în 2002 sub ochii celor mai importanți antrenori argentinieni.

La sfârșitul acelui an, selecționerul Marcelo Bielsa se oprise în capitala catalană în plină călătorie pentru a vedea internaționalii din Europa.

L’Equipe amintește de o întâlnire a unui agent argentinian stabilit în Spania, Horacio Gaggioli, implicat în aducerea lui Leo la Masia, cu asistentul lui Bielsa, Claudio Vivas.

Leo Messi, în 2004. A debutat la seniorii Barcelonei în acel an. În 2005, a jucat prima oară pentru naționala mare a Argentinei. Foto: Imago Leo Messi, în 2004. A debutat la seniorii Barcelonei în acel an. În 2005, a jucat prima oară pentru naționala mare a Argentinei. Foto: Imago
Leo Messi, în 2004. A debutat la seniorii Barcelonei în acel an. În 2005, a jucat prima oară pentru naționala mare a Argentinei. Foto: Imago

I-a oferit o casetă video cu Messi la juniorii blaugrana. Era o compilație din mai multe jocuri. Vivas i-a cerut meciuri întregi.

Odată ce le-a primit, i le-a prezentat lui Bielsa. I-a vorbit despre Messi și „El Loco” a acceptat imediat să vadă înregistrarea cu el.

„M-a întrebat: «Cum e puștiul ăsta?» I-am spus că e extraordinar. M-a rugat să-i pun caseta VHS”, a povestit Vivas.

Prima reacție a lui Bielsa a fost incredibilă. Arată șocul descoperirii lui Messi.

Am pornit înregistrarea. Bielsa a făcut un gest: „Dă viteza casetei pe normal”. I-am replicat: „Marcelo, e la viteză normală!”. Puștiul dribla cu viteză maximă pe lângă trei sau patru jucători. Concluzia lui Bielsa: „E un fenomen”. Claudio Vivas, fost antrenor secund la naționala Argentinei

Amical pentru a-l „lega” pe Messi de Argentina: „Numai al nostru”

De atunci, totul s-a mișcat, însă nu atât de repede. Hugo Tocalli, responsabil cu naționalele de juniori, a fost informat, iar managerul federației (AFA), Omar Souto, l-a sunat pe tatăl băiatului, Jorge Messi, pentru a-l anunța că va juca în curând pentru Argentina.

De-abia în 2004 au fost organizate două amicale pentru naționala U20. „Am făcut asta special ca el să rămână doar al nostru”, nu a uitat Tocalli.

La acea vreme, și un simplu meci la juniori decidea viitorul unui jucător. Odată ce purtai tricoul unei țări, acolo rămâneai și la seniori.

Messi, zburând în semifinala Mondialului U20 din 2005, Argentina - Brazilia 2-1. Foto: Imago Messi, zburând în semifinala Mondialului U20 din 2005, Argentina - Brazilia 2-1. Foto: Imago
Messi, zburând în semifinala Mondialului U20 din 2005, Argentina - Brazilia 2-1. Foto: Imago

Pe 29 iunie 2004, la cinci zile după ce împlinise 17 ani, a debutat într-un test, a doua repriză la 8-0 cu Paraguay. Era startul.

În decembrie, a petrecut o lună la centrul sportiv național de la Ezeiza, în ianuarie, Leo a marcat cinci goluri în Campionatul Sudamerican U20, iar în vara lui 2005 a cucerit titlul mondial U20. El a fost golgheter și cel mai bun jucător.

Spania a insistat să-l atragă. Messi, mereu același răspuns: „Doar Argentina”

De ce nu a accelerat AFA debutul lui Messi? Aflase că Leo vrea să evolueze numai pentru Argentina.

Forul spaniol a încercat de mai multe ori să-l convingă să joace la naționala iberică.

Un antrenor de la juniorii Barcelonei i-a transmis selecționerului U16, Gines Melendez: „Avem un copil aici, n-am mai văzut așa ceva niciodată”.

„Copilul” nu a acceptat să reprezinte Spania. Răspunsul lui a fost mereu același: „Doar Argentina”.

Același Tocalli a povestit un episod elocvent din 2003. „După semifinala pierdută în fața Spaniei la Mondialul U17 (n.r. 2-3 în prelungiri), președintele federației spaniole mi-a șoptit: «Cu puștiul de la Barca, ne-ați fi bătut». L-am întrebat: «Cine, Messi?».

Mi-a confirmat că și ei au vrut să-l promoveze la națională, dar i-a refuzat, pentru că se gândea numai la Argentina. De aceea, nu eram neliniștiți”.

Leo a purtat doar tricoul alb-bleu. Și acum, la 39 de ani, speră să câștige încă un titlu mondial, la finalul carierei.

4 trofee
a cucerit Messi cu Argentina: CM 2022, două Copa America (2021-2024) și Finalissima, duelul campioanelor AmSud vs Europa (2022)

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