Pericol la finală! Ce amenință meciul decisiv al Mondialului la New York. Primejdie și pentru jucători, și pentru fani. Ce spun doctorii
Așa arată New York învăluit de fum. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Pericol la finală! Ce amenință meciul decisiv al Mondialului la New York. Primejdie și pentru jucători, și pentru fani. Ce spun doctorii

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 12:07
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 12:07
  • Spania - Argentina, finala CM 2026, se joacă duminică (ora 22:00), la New York. 
  • Nu doar căldura lovește orașul. Metropola e învăluită de fumul care vine dinspre Canada. 
  • Medicii atrag atenția. Cum pot fi afectați jucătorii, sfat radical pentru fanii cu probleme imunitare.
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Duminică e cel mai așteptat meci al Campionatului Mondial. Finala Spania - Argentina se joacă la 15:00, ora locală, 22:00 în România.

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Primar New York: „Fumul incendiilor din Canada a înrăutățit calitatea aerului”

O partidă ce ar putea fi afectată nu doar de căldură, de vara toridă de pe Coasta de Est.

Altă primejdie amenință New York-ul. Fumul provocat de incendiile de vegetație din Ontario, Canada, a învăluit metropola americană și nivelul de poluare e ridicat.

„Este foarte cald, iar fumul incendiilor din Canada a înrăutățit calitatea aerului.

Newyorkezii trebuie să fie vigilenți”, a declarat primarul orașului Zohran Mamdani, potrivit L’Equipe.

Avertisment și pentru jucători. Ce le-a cerut un medic fanilor cu probleme!

Nu doar ei sunt în pericol. Și fanii celor două naționale. Finala e sold-out, vor fi 82.000 de spectatori pe MetLife Stadium.

Daily Mail prezintă opinia unui specialist, care lansează un avertisment pentru suporteri și jucători, cerând la FIFA mai multe pauze de hidratare în timpul meciului.

Calitatea aerului este „nesănătoasă pentru grupurile sensibile”.

MetLife, stadionul finalei CM 2026 MetLife, stadionul finalei CM 2026
MetLife, stadionul finalei CM 2026

Vin Gupta, medic pneumolog, membru al American Lung Association (ALA), a tras alarma.

„Nu va fi doar un aer de o calitate teribilă. E și extrem de cald. Și calitatea aerului, și căldura excesivă pot afecta inima jucătorilor. Două lovituri foarte periculoase pentru organism”.

Doctorul îi sfătuiește pe spectatorii cu probleme de sănătate să poarte măști pe stadion. Și chiar să-și vândă biletele.

Dacă sunteți imunocompromis din orice motiv, gândiți-vă să urmăriți meciul acasă în loc să mergeți la arenă! Vin Gupta, medic pneumolog american

Alt expert liniștește oamenii: „Mă aștept să elimine orice urmă de fum”

Agenția Reuters prezintă însă opinia altui expert, meteorologul Alex DaSilva (AccuWeather), care încearcă să liniștească oamenii.

„Sâmbătă va ploua mult, o mare parte din fum ar trebui să dispară.

Duminică dimineață, un front rece va străbate regiunea și mă aștept să elimine orice urmă de fum”.

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