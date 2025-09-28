„Canotajul românesc trăiește!”   Elisabeta Lipă, în extaz după ce România a mai obținut o medalie de aur la Mondialele de la Shanghai

Elisabeta Lipă (60 de ani), președintele Federației Române de Canotaj, a fost foarte mulțumită de prestația sportivilor români de la Campionatele Mondiale de la Shanghai.

Echipajul de 8+1 rame mixt al României a obținut, duminică, medalia de aur în finală la CM de canotaj de la Shanghai.

Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu au făcut o cursă perfectă, pe care au dominat-o de la un capăt la altul.

Elisabeta Lipă, în extaz după performanțele sportivilor la CM de la Shanghai

Președintele Federației Române de Canotaj este de părere că sportivii români sunt pe drumul cel bun și au avut rezultate nemaipomenite în China.

„A fost un Campionat Mondial extrem, extrem de greu. Chiar aș putea să spun foarte greu. N-am mai trăit un asemenea Mondial niciodată. Cu atâta căldură, cu atâta umiditate, cu o echipă care a stat în jurul lor și a făcut tot ce este posibil ca ei să poată concura în condiții optime.

Este un rezultat fantastic pentru canotajul românesc. Suntem în primul an din acest ciclu olimpic. Mă bucur că am câștigat copii tineri care nu au participat niciodată la un Campionat Mondial de seniori.

Au fost finaliști, dar și medaliați. Așa se scrie istoria, nu putem câștiga tot și nici nu era bine să o facem.

Dumnezeu ne-a arătat că suntem pe drumul cel bun, chiar foarte bun aș putea să spun după toate schimbările avute în acest an, și pe frunțile noastre, ale întregii echipe, scrie «Los Angeles 2028». Hai România!”, a declarat Elisabeta Lipă.

Canotajul românesc trăiește prin medalii, prin muncă, prin disciplină, prin dorință și prin reușită. Sper că ceea ce a fost de demonstrat s-a demonstrat aici. Am câștigat 6 medalii la un Campionat Mondial, nu știu când s-a mai întâmplat asta. Rolul nostru este ca în următorii 3 ani să aliniem la start la Jocurile Olimpice cea mai frumoasă echipă. Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj

Echipajul de 8+1 rame mixt al României, medalia de aur la Campionatele Mondiale de canotaj

Barca tricoloră a încheiat cu un avantaj de 5,12 secunde față de cea a Italiei, care a obținut medalia de argint. Podiumul a fost completat de Noua Zeelandă.

„E o senzație grozavă. A fost o cursă foarte bună și un rezultat grozav. Plecăm acasă cu o medalie de aur, iar acum ne putem relaxa și bucura de vacanță”, a declarat Simona Radiș, citată de worldrowing.com.

Medaliile cucerite de România la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shangai

Magdalena Rusu și Simona Radiș - aur în proba de dublu rame

Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și Victoria Petreanu - aur în proba de 8+1 la rame mixte

Florin Lehaci și Florin Arteni - argint în proba de dublu rame

Ştefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă şi Ciprian Tudosă - argint în proba de patru rame

Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş - argint în proba de patru rame

Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Dumitrița Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu - argint în proba de 8+1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport