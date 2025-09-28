Simeone renaște continuu Când se vorbește de plecarea lui de la Atletico, antrenorul revine. Cum a spulberat Realul: „Probleme în viață?”
Diego Simeone are 747 de meciuri la Atletico. Ultimul, 5-2 cu Real Foto: Imago
Campionate

Simeone renaște continuu Când se vorbește de plecarea lui de la Atletico, antrenorul revine. Cum a spulberat Realul: „Probleme în viață?”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 28.09.2025, ora 17:58
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 17:58
  • Diego Simeone are 55 de ani și antrenează din 2011 la Atletico. De fiecare dată, argentinianul s-a regăsit în clipele grele, urcând din nou cu echipa madrilenă. 
  • „Și-a câștigat dreptul de a decide el când părăsește clubul”, a declarat președintele Enrique Cerezo. 
  • După un start dificil de sezon, a pus Realul la pământ. I-a dat cinci goluri, 5-2, ca niciodată în ultimii 75 de ani.

Diego Simeone e legat pe viață de Atletico Madrid.

A fost singurul club la care a jucat de două ori ca fotbalist, în perioadele 1994-1997 și 2003-2005.

Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Citește și
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”
Citește mai mult
Ironizat de antrenor Susținut de patron, Blănuță a fost „înțepat” de propriul tehnician la Dinamo Kiev: „Asta e sigur!”

Și este echipa carierei sale de antrenor.

Simeone a transformat Atletico într-o forță

A venit pe 23 decembrie 2011, mai are încă doi ani contract, până pe 30 iunie 2027, însă e posibil să prelungească încă o dată, cum s-a întâmplat și în noiembrie 2023.

În 14 ani, nu a cucerit foarte multe titluri, dar s-a luptat mereu cu El Clasico Real-Barcelona. Și, mai ales, a transformat Atleti într-o forță, uneori mai puternică decât marile rivale.

8 trofee
a câștigat Simeone la Atletico: două LaLiga (2014, 2021), Copa del Rey (2013), Supercupa Spaniei (2014), două Europa League (2012, 2018), două Supercupe ale Europei (2012, 2018)

Simeone, de câteva ori aproape de a părăsi Atletico. Și start rău în noul sezon

De-a lungul timpului, a avut și clipe dificile pe „Vicente Calderon” și pe „Metropolitano”.

De câteva ori, a fost aproape de a-i părăsi pe „rojiblancos”. Și sezonul trecut s-a scris de această posibilitate, și în toamnă, și în primăvară.

Relevo dezvăluia chiar că directorii roș-albilor negociază cu mai mulți antrenori, pregătind schimbarea.

Actuala stagiune nu a început deloc bine în campionat.

Prima etapă, prima înfrângere, 1-2 cu Espanyol (d), care evitase la limită retrogradarea în 2024-2025.

Diego Simeone și noua lui „perlă”: campionul mondial argentinian Julian Alvarez Foto: Imago Diego Simeone și noua lui „perlă”: campionul mondial argentinian Julian Alvarez Foto: Imago
Diego Simeone și noua lui „perlă”: campionul mondial argentinian Julian Alvarez Foto: Imago

După patru etape, avea doar două puncte, nereușind să le învingă pe nou-promovata Elche (a) și pe Alaves (d), dublu 1-1.

Prima victorie, 2-0 cu Villarreal (a), urmată de încă un semieșec, 1-1 cu Mallorca (d).

A venit și înfrângerea în prelungiri la Liverpool, 2-3 în Champions League.

Atmosfera nu era senină nici pentru Atletico, nici pentru Simeone la Atletico.

Simeone i-a dat cinci lui Real după 75 de ani

Dar Cholo a mai renăscut o dată. A câștigat derbyul cum nu o mai făcuse de când îi antrenează pe „plăpumari”.

Pentru prima oară după 75 de ani, Atletico i-a înscris minimum cinci goluri lui Real. 5-2 acum, după 6-3, în noiembrie 1950.

Lui Real, care câștigase toate cele șapte partide precedente în acest sezon, șase în LaLiga, una în Champions.

Real, care nu mai primise cinci goluri în campionat de șapte ani, de la 1-5 cu Barcelona, în octombrie 2018.

Mesajul lui Simeone: „Jucați și bucurați-vă! E o ocazie unică”

L-a învins clar la primul derby direct pe Xabi Alonso, antrenorul Madridului, motivându-și jucătorii în stilul său.

„I-am întrebat pe băieți dacă au o problemă în viața lor. Răspunsul a fost negativ, așa că le-am spus:

«Jucați și bucurați-vă! E o ocazie unică. Asemenea meciuri nu se vor mai repeta»”.

Griezmann, francezul gata mereu să se sacrifice pentru jocul lui Simeone Foto: Imago Griezmann, francezul gata mereu să se sacrifice pentru jocul lui Simeone Foto: Imago
Griezmann, francezul gata mereu să se sacrifice pentru jocul lui Simeone Foto: Imago

Au avut efect cuvintele lui Cholo. A câștigat cu Julian Alvarez, mereu decisiv, cu duelurile aeriene ale lui Sorloth, cu sprinturile neîncetate ale fiului său Giuliano și cu nelipsiții veterani Koke (33 de ani) și Griezmann (34). Koke a jucat toată cariera la Atletico. Grizou, din 2014, cu excepția perioadei Barcelona, 2019-2021.

S-a înclinat în fața veteranilor: „Îi admir pe Koke și pe Griezmann pentru că oferă tot ce au acestei echipe, indiferent dacă joacă trei sau 90 de minute”.

Un Sir Alex Ferguson „colchonero”

La 55 de ani, Cholo nu va pleca demis de la Madrid.

„Și-a câștigat acest drept, de a părăsi Atletico atunci când va decide el”, a declarat de mai multe ori președintele clubului, Enrique Cerezo.

Are aproape 750 de meciuri. În acest ritm, al renașterii continue, va depăși 1.000. Va fi un Sir Alex Ferguson „colchonero”.

441 de victorii
are Simeone în 747 de partide la Atletico (165 de egaluri și 141 de înfrângeri)

Citește și

„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
Stranieri
13:40
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
Citește mai mult
„Nu mi-a plăcut deloc” Antrenorul lui Gaziantep, supărat pe Sorescu. Prima dată când i se întâmplă așa ceva într-un meci
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
Stranieri
13:15
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere
Citește mai mult
„El a făcut tot!” Man, prima reușită după 102 minute la PSV. Surpriza antrenorului și reacția lui Dennis, la a doua atingere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
Real Madrid Atletico Madrid spania Diego Simeone laliga
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
13:47
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
16:09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
07:54
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
12:55
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată
16:45
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata?
17:06
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze
17:40
LIVE Metaloglobus - Botoșani, în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
LIVE Metaloglobus - Botoșani , în etapa #11 din Liga 1 » Oaspeții forțează revenirea pe podiumul campionatului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
10:18
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
16:25
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 78 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share