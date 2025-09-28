Simeone renaște continuu Când se vorbește de plecarea lui de la Atletico, antrenorul revine. Cum a spulberat Realul: „Probleme în viață?”

Diego Simeone are 55 de ani și antrenează din 2011 la Atletico. De fiecare dată, argentinianul s-a regăsit în clipele grele, urcând din nou cu echipa madrilenă.

„Și-a câștigat dreptul de a decide el când părăsește clubul”, a declarat președintele Enrique Cerezo.

După un start dificil de sezon, a pus Realul la pământ. I-a dat cinci goluri, 5-2, ca niciodată în ultimii 75 de ani.

Diego Simeone e legat pe viață de Atletico Madrid.

A fost singurul club la care a jucat de două ori ca fotbalist, în perioadele 1994-1997 și 2003-2005.

Și este echipa carierei sale de antrenor.

Simeone a transformat Atletico într-o forță

A venit pe 23 decembrie 2011, mai are încă doi ani contract, până pe 30 iunie 2027, însă e posibil să prelungească încă o dată, cum s-a întâmplat și în noiembrie 2023.

În 14 ani, nu a cucerit foarte multe titluri, dar s-a luptat mereu cu El Clasico Real-Barcelona. Și, mai ales, a transformat Atleti într-o forță, uneori mai puternică decât marile rivale.

8 trofee a câștigat Simeone la Atletico: două LaLiga (2014, 2021), Copa del Rey (2013), Supercupa Spaniei (2014), două Europa League (2012, 2018), două Supercupe ale Europei (2012, 2018)

Simeone, de câteva ori aproape de a părăsi Atletico. Și start rău în noul sezon

De-a lungul timpului, a avut și clipe dificile pe „Vicente Calderon” și pe „Metropolitano”.

De câteva ori, a fost aproape de a-i părăsi pe „rojiblancos”. Și sezonul trecut s-a scris de această posibilitate, și în toamnă, și în primăvară.

Relevo dezvăluia chiar că directorii roș-albilor negociază cu mai mulți antrenori, pregătind schimbarea.

Actuala stagiune nu a început deloc bine în campionat.

Prima etapă, prima înfrângere, 1-2 cu Espanyol (d), care evitase la limită retrogradarea în 2024-2025.

Diego Simeone și noua lui „perlă”: campionul mondial argentinian Julian Alvarez Foto: Imago

După patru etape, avea doar două puncte, nereușind să le învingă pe nou-promovata Elche (a) și pe Alaves (d), dublu 1-1.

Prima victorie, 2-0 cu Villarreal (a), urmată de încă un semieșec, 1-1 cu Mallorca (d).

A venit și înfrângerea în prelungiri la Liverpool, 2-3 în Champions League.

Atmosfera nu era senină nici pentru Atletico, nici pentru Simeone la Atletico.

Simeone i-a dat cinci lui Real după 75 de ani

Dar Cholo a mai renăscut o dată. A câștigat derbyul cum nu o mai făcuse de când îi antrenează pe „plăpumari”.

Pentru prima oară după 75 de ani, Atletico i-a înscris minimum cinci goluri lui Real. 5-2 acum, după 6-3, în noiembrie 1950.

Lui Real, care câștigase toate cele șapte partide precedente în acest sezon, șase în LaLiga, una în Champions.

Real, care nu mai primise cinci goluri în campionat de șapte ani, de la 1-5 cu Barcelona, în octombrie 2018.

Mesajul lui Simeone: „Jucați și bucurați-vă ! E o ocazie unică”

L-a învins clar la primul derby direct pe Xabi Alonso, antrenorul Madridului, motivându-și jucătorii în stilul său.

„I-am întrebat pe băieți dacă au o problemă în viața lor. Răspunsul a fost negativ, așa că le-am spus:

«Jucați și bucurați-vă! E o ocazie unică. Asemenea meciuri nu se vor mai repeta»”.

Griezmann, francezul gata mereu să se sacrifice pentru jocul lui Simeone Foto: Imago

Au avut efect cuvintele lui Cholo. A câștigat cu Julian Alvarez, mereu decisiv, cu duelurile aeriene ale lui Sorloth, cu sprinturile neîncetate ale fiului său Giuliano și cu nelipsiții veterani Koke (33 de ani) și Griezmann (34). Koke a jucat toată cariera la Atletico. Grizou, din 2014, cu excepția perioadei Barcelona, 2019-2021.

S-a înclinat în fața veteranilor: „Îi admir pe Koke și pe Griezmann pentru că oferă tot ce au acestei echipe, indiferent dacă joacă trei sau 90 de minute”.

Un Sir Alex Ferguson „colchonero”

La 55 de ani, Cholo nu va pleca demis de la Madrid.

„Și-a câștigat acest drept, de a părăsi Atletico atunci când va decide el”, a declarat de mai multe ori președintele clubului, Enrique Cerezo.

Are aproape 750 de meciuri. În acest ritm, al renașterii continue, va depăși 1.000. Va fi un Sir Alex Ferguson „colchonero”.

441 de victorii are Simeone în 747 de partide la Atletico (165 de egaluri și 141 de înfrângeri)

