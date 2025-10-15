Trump amenință din nou  Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”
Trump amenință din nou Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!”

Publicat: 15.10.2025, ora 16:24
  • Donald Trump (79 de ani) a declarat din nou că meciurile de la Mondial vor fi mutate în alte orașe, dacă el consideră că locația inițială nu este sigură.
  • Inițial, la finalul lunii septembrie, acesta făcuse referire la partida de la CM 2026 din Seattle și San Francisco. Orașul adăugat pe lista președintelui SUA, în rândurile de mai jos.

Următoarea ediție a competiției va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada, însă cele mai multe partide vor avea loc în State.

Orașele din SUA care vor găzdui o parte din meciurile Campionatului Mondial sunt Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Seattle și San Francisco.

Donald Trump vrea din nou să mute meciurile de la Mondial

În cadrul unei întâlniri de marți cu președintele Argentinei, Javier Milei, Donald Trump a fost întrebat de un reporter despre posibilitatea mutării meciurilor din Boston.

Președintele SUA a dat de înțeles că nu are încredere în Michelle Wu, primarul orașului, și ia în considerare această variantă.

„Le putem muta. Îi iubesc pe oamenii din Boston. Știu că biletele la meciuri sunt epuizate, dar primarul vostru nu este bun. Este inteligentă… dar este de stânga radicală”, a spus Donald Trump, potrivit nytimes.com.

Meciurile care ar urma să se desfășoare în Boston vor avea loc pe stadionul Gillette, arena echipei New England Patriots din NFL. Acolo sunt programate 7 partide.

Donald Trump susține că-și dorește să mute meciurile de la Mondial în alte orașe pentru a asigura siguranța fanilor și pentru a evita potențialele incidente în locațiile pe care el le consideră periculoase.

Chiar săptămâna trecută, în Boston, în timpul unor demonstrații pro-palestiniene, au existat mai multe incidente violente între protestatari și poliție.

Mai multe persoane au fost arestate, iar procurorii au sugerat că orașul este dispus să ia măsuri dure împotriva tulburărilor civile.

Donald Trump: „Vom muta meciurile în alte orașe, dacă nu vor fi sigure”

La finalul lunii septembrie, Donald Trump a vorbit despre siguranța fanilor în marile orașe din SUA, în special Seattle și San Francisco.

„Ei bine, este o întrebare interesantă... dar vom avea grijă ca totul să fie în siguranţă. Seattle şi San Francisco sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac.

După cum probabil știți, vom merge în Memphis, dar și în alte orașe. Foarte curând vom merge și în Chicago. Orașul va fi sigur pentru Cupa Mondială. Dacă eu cred că nu este sigur, ne vom muta într-un alt oraș, cu siguranță. Este, de fapt, o întrebare foarte justificată.

Dacă eu consider că ceva nu este sigur, vom muta meciul în alt oraș. Așadar, dacă vreun oraș despre care credem că va fi chiar și puțin periculos pentru Cupa Mondială sau pentru Jocurile Olimpice (din 2028), dar pentru CM în mod special, nu vom permite să se joace acum. Vom muta meciul. Dar sper că asta nu se va întâmpla”, a declarat Trump, potrivit reuters.com.

Victor Montagliani îl contrazice pe Trump: „FIFA ia aceste decizii”

La câteva zile de la declarațiile lui Trump privind mutarea meciurilor din Seattle și San Francisco, Victor Montagliani, vicepreședintele FIFA, a declarat că orice decizie în privința Campionatului Mondial trebuie luată de forul internațional.

Este turneul FIFA, jurisdicția FIFA, FIFA ia aceste decizii. Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, fotbalul este mai mare decât ei și fotbalul va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor”, a declarat Victor Montagliani, potrivit theguardian.com.

Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie, iar tragerea la sorți a grupelor va avea loc pe 5 decembrie 2025.

