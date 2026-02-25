Donald Trump nu se dezminte VIDEO. Președintele SUA a publicat un clip creat cu AI în care se bate cu jucătorii de hochei ai Canadei +12 foto
Donald Trump nu se dezminte VIDEO. Președintele SUA a publicat cu AI în care se bate cu jucătorii de hochei ai Canadei

Alexandru Smeu
Publicat: 25.02.2026, ora 15:56
Actualizat: 25.02.2026, ora 16:24
  • Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, s-a folosit din nou de inteligența artificială pentru încă o postare bizară.

SUA a devenit campioană olimpică la hochei feminin după ce a trecut de Canada, scor 2-1. Scenariul s-a repetat și în finala masculină, pe care americanii nu o mai câștigaseră din 1980.

Donald Trump a publicat un clip cu AI în care se bate cu jucătorii Canadei

Donald Trump nu a ratat ocazia de a-i ironiza pe canadieni.

Pe platforma sa de socializare, Truth Social, președintele SUA a publicat un videoclip generat cu inteligența artificială în care apare împingând un jucător canadian.

Pe ritmurile melodiei „Eye of the Tiger” din filmul „Rocky III”, Trump alege să-și dea la un moment dat mânușile jos și să-i aplice lovituri repetate jucătorului Canadei.

La finalul clipului, președintele înscrie și este îmbrățișat de jucătorii SUA.

Donald Trump: „Probabil aș fi pus sub acuzare dacă nu invit echipa feminină”

Echipa masculină a fost contactată de Trump imediat după meci, în timp ce sărbătoarea succesul în vestiar, iar acesta le-a făcut o invitație la discursul său anual.

„Trebuie să vă spun că suntem nevoiți să aducem și echipa feminină, știți și voi asta”, a spus Trump râzând, provocând hohote de râs și în rândul jucătorilor, potrivit independent.co.uk.

„Probabil că aș putea fi pus sub acuzare”, a mai spus apoi președintele SUA, legat de ce s-ar putea întâmpla dacă nu invită și echipa feminină de hochei la discurs, care ulterior a refuzat invitația acestuia.

„Din cauza programului și a angajamentelor luate anterior pentru finalul Jocurilor Olimpice, sportivele nu pot participa.

Sunt onorate să fie incluse și sunt recunoscătoare pentru această distincție”, este comunicatul transmis de USA Hockey, potrivit reuters.com.

În același timp, gruparea masculină a fost invitată de Trump și pentru un tur la Casa Albă.

FOTO. Omagiul adus de echipa de hochei lui Johnny Gaudreau, fostul lor coechipier, decedat într-un accident rutier

Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper
Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper

Omagiul adus de echipa de hochei a SUA lui Johnny Gaudreau. Foto: captură X/@WildfireWhisper
