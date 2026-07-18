Ultimatumul lui Trump Ce avertisment a lansat președintele american înaintea viitorului Mondial legat de egalitatea de gen. Ce e șocant!
Donald Trump, salutat la ieșirea din elicopterul prezidențial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Ultimatumul lui Trump Ce avertisment a lansat președintele american înaintea viitorului Mondial legat de egalitatea de gen. Ce e șocant!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 20:01
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 20:01
  • Donald Trump, 80 de ani, pune o condiție pe care FIFA nu o include pentru ca Statele Unite să organizeze în 2031 Campionatul Mondial feminin. 
  • Este însă o problemă majoră legată de Constituția SUA. 
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Campionatul Mondial 2026 se apropie de sfârșit. Finala Spania - Argentina se joacă duminică, de la ora 22:00.

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Au fost în premieră trei gazde, SUA-Canada-Mexic, însă cele mai multe meciuri au fost pe teritoriul american.

75% dintre cele 104
partide s-au disputat în SUA. Restul, câte 15%, în celelalte două țări

Cvartetul pentru CM 2031 feminin: SUA, plus Mexic, Jamaica și Costa Rica

Peste doar cinci ani, în 2031, Statele Unite vor fi în prim-plan la organizarea Mondialului feminin.

Partenere, Mexic, în primul rând, ca la masculin, plus Jamaica și Costa Rica. Un cvartet condus tot de la Washington DC.

Duel aprig între Jennifer Hermoso (dreapta) și Lucy Bronze la ultima finală a Mondialului feminin: Spania - Anglia 1-0, în 2023. Foto: Imago Duel aprig între Jennifer Hermoso (dreapta) și Lucy Bronze la ultima finală a Mondialului feminin: Spania - Anglia 1-0, în 2023. Foto: Imago
Duel aprig între Jennifer Hermoso (dreapta) și Lucy Bronze la ultima finală a Mondialului feminin: Spania - Anglia 1-0, în 2023. Foto: Imago

Trump a lansat deja un avertisment pentru FIFA în perspectiva acestui turneu final.

Andrew Giuliani, directorul Comisiei dedicate CM la Casa Albă, a fost portavocea președintelui cu ultimatumul legat de sportivii transgen.

Omul lui Trump: „Femeile trebuie să joace, nu bărbații biologici”

„Este important ca Mondialul feminin să nu încalce politica SUA: femeile trebuie să joace, nu bărbații biologici”, a afirmat Giuliani, potrivit talkSPORT.

Jurnaliștii britanici susțin că SUA ar putea refuza garanțiile privind vizele și securitatea.

Acesta este unul dintre lucrurile care, din punctul nostru de vedere, vor fi esențiale pentru a ne asigura înainte de a începe orice discuții despre garanțiile guvernamentale. Dacă această politică este în vigoare, atunci sunt sigur că discuțiile vor progresa destul de repede. Andrew Giuliani, fiul fostului primar al metropolei New York, Rudy Giuliani

Momentan, punctează talkSPORT, Comitetul Internațional Olimpic nu permite femeilor transgen să concureze în probele feminine la Jocuri.

Pentru CIO, testul genetic este obligatoriu. Nu și pentru FIFA, care cere doar să verifice dacă jucătoarele sunt eligibile.

Mandatul lui Trump expiră cu mult înaintea CM. Dar dacă vrea al 3-lea mandat?

Ce este însă uluitor: mandatul lui Donald Trump expiră în 2028, la trei ani de CM 2031.

Conform amendamentului 22 din Constituția americană, acesta nu mai poate fi președinte. Are două mandate, al treilea este interzis.

Totuși, în ultimul an, șeful SUA a făcut mai multe aluzii la al treilea mandat. Au apărut și șepcile roșii MAGA pe care scrie Trump 2028.

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