De ce nu-și face griji Infantino Câte țări îl susțin oficial pe președintele FIFA pentru un nou mandat, chiar și după scandalul Balogun
Gianni Infantino se vede deja câștigător la viitoarele alegeri FIFA pentru al 4-lea mandat de președinte (2027-2031). Foto: Imago
Campionatul Mondial

De ce nu-și face griji Infantino Câte țări îl susțin oficial pe președintele FIFA pentru un nou mandat, chiar și după scandalul Balogun

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 17:51
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 17:52
  • Gianni Infantino, 56 de ani, din 2016 șeful FIFA, se pregătește să câștige al 4-lea mandat (2027-2031).
  • Zvonurile că europenii vor să-l dea jos, apărând deja variante de înlocuitor, nu par să-l afecteze. 
  • Motivul puternic pentru care Infantino nu e neliniștit în perspectiva alegerilor din martie 2027.
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Niciun scandal, oricât de mare, și au fost multe controverse la Campionatul Mondial, nu pare să-l doboare pe Gianni Infantino.

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Nici chiar „cazul Balogun”, interferența clară a politicului în fotbal: atacantului american i s-a permis să joace la intervenția lui Donald Trump, FIFA amânându-i suspendarea în afara turneului final.

Infantino se vede câștigător pe 18 martie 2027, în Maroc, un aliat important

Elvețianul în vârstă de 56 de ani, din 2016 președintele forului de la Zurich, plănuiește încă o candidatură.

A modificat statutul FIFA, a anulat primul mandat pe motiv că a fost incomplet, tocmai pentru a se putea prezenta la alegerile din primăvara anului viitor. Să nu fie considerat al 4-lea mandat, ci al treilea, maximum admis.

Deocamdată, Infantino este unicul pe listă. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor, 18 noiembrie. Data scrutinului: 18 martie 2027.

A organizat totul pentru a fi în avantaj în acea zi. Inclusiv țara alegerilor e de partea lui. Marocul i-a fost mereu un aliat important și FIFA i-a oferit CM 2030, alături de Portugalia și Spania (Argentina, Paraguay și Uruguay găzduiesc doar primele trei meciuri).

Peste 200 din cele 211 țări-membre FIFA îl susțin pe Infantino

De ce e Infantino atât de liniștit, chiar dacă au apărut zvonuri că Europa vrea să-l doboare, inclusiv cu variante de înlocuitor, Nasser Al-Khelaifi (PSG) și miliardarul polonez Dariusz Mioduski?

Nasser Al-Khelaifi (stânga), președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene, principalul aliat al lui Aleksander Ceferin, liderul UEFA Nasser Al-Khelaifi (stânga), președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene, principalul aliat al lui Aleksander Ceferin, liderul UEFA
Nasser Al-Khelaifi (stânga), președintele lui PSG și al Asociației Cluburilor Europene, principalul aliat al lui Aleksander Ceferin, liderul UEFA

The Guardian a aflat că majoritatea federațiilor membre FIFA, peste 200 din 2011, au trimis la Zurich scrisorile lor oficiale de susținere.

Și că doar puține țări ar fi în realitate împotriva elvețianului. Una dintre ele, Germania.

Deși mai multe admit că FIFA le-a presat să-și demonstreze loialitatea, fapt interzis chiar de codul de etică al forului mondial.

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