„Se crede Trump al Africii” Infantino, acuzat de scandalul Cupei Africii: Maroc, campioană în locul Senegalului

Gianni Infantino, desființat de Claude Le Roy, fost selecționer al Senegalului.

Acesta susține că președintele FIFA este în spatele deciziei șocante de la Cupa Africii.

Decizia confederației africane (CAF) de a anula trofeul continental Senegalului la două luni de la finala CAN 2026, după 0-3 la „masa verde” cu Maroc, pentru că jucătorii săi au părăsit terenul un sfert de oră în timpul meciului, a scandalizat lumea fotbalului, nu doar Dakarul.

Le Roy: „Șeful CAF e lacheul lui Infantino”

Claude Le Roy, selecționerul multor naționale din zona Africii, inclusiv Senegal (1989-1992), l-a acuzat direct pe Gianni Infantino.

Infatino i-a dat trofeul lui Mane, căpitanul Senegalului. Acum se schimbă totul Foto: Imago

Îl consideră vinovat pe președintele FIFA de schimbarea radicală luată de CAF. Și pe el, și pe șeful CAF, sud-africanul Patrice Motsepe.

Motsepe (stânga, în costum) l-a consolat pe căpitanul marocan Hakimi după eșecul din finala CAN Foto: Imago

Antrenorul francez e stupefiat de această hotărâre.

„Nu mi-am imaginat nicio secundă că se va merge atât de departe pe această cale absurdă. Dar, bineînțeles, când vezi cum conduce Motsepe CAF... E lacheul lui Infantino”, a declarat Le Roy în emisiunea ”L’Equipe du soir”.

Le Maroc finalement champion d'Afrique !



La réaction exclusive de Claude Le Roy dans l'#EDS



« Je pense qu'il y a eu plein de magouilles pour décider que le Maroc est champion : c'est pitoyable pour l'image que donne la CAF. » pic.twitter.com/7iT3g3RrJF — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 17, 2026

„Infantino a vrut de la început să dea trofeul Marocului. În Africa scapă nepedepsit”

Tehnicianul și-a îndreptat tirul spre Infantino. „A vrut de la început să dea trofeul Marocului.

Merita să câștige Cupa Africii, însă, în finală, Senegalul i-a fost superior”, a afirmat el.

Infantino se crede Trump al fotbalului african, știind că deține toate drepturile și decide fazele finale. Ni-l putem imagina arbitrând și o finală a Campionatului European? Nu, dar în Africa scapă nepedepsit. Cred că în spate se ascund multe acorduri secrete, înțelegeri dubioase Claude Le Roy, antrenor francez

La Roy a mai spus: „Din păcate pentru continentul pe care-l iubesc atât de mult, această decizie va fi de râsul întregii lumi a fotbalului”.

