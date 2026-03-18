„Se crede Trump al Africii" Infantino, acuzat de scandalul Cupei Africii: Maroc, campioană în locul Senegalului
Infantino și președintele american Donald Trump
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.03.2026, ora 13:38
  • Gianni Infantino, desființat de Claude Le Roy, fost selecționer al Senegalului. 
  • Acesta susține că președintele FIFA este în spatele deciziei șocante de la Cupa Africii.

Decizia confederației africane (CAF) de a anula trofeul continental Senegalului la două luni de la finala CAN 2026, după 0-3 la „masa verde” cu Maroc, pentru că jucătorii săi au părăsit terenul un sfert de oră în timpul meciului, a scandalizat lumea fotbalului, nu doar Dakarul.

Le Roy: „Șeful CAF e lacheul lui Infantino”

Claude Le Roy, selecționerul multor naționale din zona Africii, inclusiv Senegal (1989-1992), l-a acuzat direct pe Gianni Infantino.

Infatino i-a dat trofeul lui Mane, căpitanul Senegalului. Acum se schimbă totul

Îl consideră vinovat pe președintele FIFA de schimbarea radicală luată de CAF. Și pe el, și pe șeful CAF, sud-africanul Patrice Motsepe.

Motsepe (stânga, în costum) l-a consolat pe căpitanul marocan Hakimi după eșecul din finala CAN

Antrenorul francez e stupefiat de această hotărâre.

„Nu mi-am imaginat nicio secundă că se va merge atât de departe pe această cale absurdă. Dar, bineînțeles, când vezi cum conduce Motsepe CAF... E lacheul lui Infantino”, a declarat Le Roy în emisiunea ”L’Equipe du soir”.

„Infantino a vrut de la început să dea trofeul Marocului. În Africa scapă nepedepsit”

Tehnicianul și-a îndreptat tirul spre Infantino. „A vrut de la început să dea trofeul Marocului.

Merita să câștige Cupa Africii, însă, în finală, Senegalul i-a fost superior”, a afirmat el.

Infantino se crede Trump al fotbalului african, știind că deține toate drepturile și decide fazele finale. Ni-l putem imagina arbitrând și o finală a Campionatului European? Nu, dar în Africa scapă nepedepsit. Cred că în spate se ascund multe acorduri secrete, înțelegeri dubioase Claude Le Roy, antrenor francez

La Roy a mai spus: „Din păcate pentru continentul pe care-l iubesc atât de mult, această decizie va fi de râsul întregii lumi a fotbalului”.

