„Se crede Trump al Africii” Infantino, acuzat de scandalul Cupei Africii: Maroc, campioană în locul Senegalului

- Gianni Infantino, desființat de Claude Le Roy, fost selecționer al Senegalului.
- Acesta susține că președintele FIFA este în spatele deciziei șocante de la Cupa Africii.
Decizia confederației africane (CAF) de a anula trofeul continental Senegalului la două luni de la finala CAN 2026, după 0-3 la „masa verde” cu Maroc, pentru că jucătorii săi au părăsit terenul un sfert de oră în timpul meciului, a scandalizat lumea fotbalului, nu doar Dakarul.
Le Roy: „Șeful CAF e lacheul lui Infantino”
Claude Le Roy, selecționerul multor naționale din zona Africii, inclusiv Senegal (1989-1992), l-a acuzat direct pe Gianni Infantino.
Îl consideră vinovat pe președintele FIFA de schimbarea radicală luată de CAF. Și pe el, și pe șeful CAF, sud-africanul Patrice Motsepe.
Antrenorul francez e stupefiat de această hotărâre.
„Nu mi-am imaginat nicio secundă că se va merge atât de departe pe această cale absurdă. Dar, bineînțeles, când vezi cum conduce Motsepe CAF... E lacheul lui Infantino”, a declarat Le Roy în emisiunea ”L’Equipe du soir”.
„Infantino a vrut de la început să dea trofeul Marocului. În Africa scapă nepedepsit”
Tehnicianul și-a îndreptat tirul spre Infantino. „A vrut de la început să dea trofeul Marocului.
Merita să câștige Cupa Africii, însă, în finală, Senegalul i-a fost superior”, a afirmat el.
Infantino se crede Trump al fotbalului african, știind că deține toate drepturile și decide fazele finale. Ni-l putem imagina arbitrând și o finală a Campionatului European? Nu, dar în Africa scapă nepedepsit. Cred că în spate se ascund multe acorduri secrete, înțelegeri dubioase Claude Le Roy, antrenor francez
La Roy a mai spus: „Din păcate pentru continentul pe care-l iubesc atât de mult, această decizie va fi de râsul întregii lumi a fotbalului”.