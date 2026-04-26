Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea”

Louis Munteanu (23 de ani) a avut cea mai bună prestație de la transferul său în MLS.

Atacantul român a marcat primul său gol pentru DC United, în victoria obținută pe teren propriu cu Orlando City, scor 3-2.

Românul a fost titular în partida cu Orlando City. Formația din Washington a deschis scorul, însă oaspeții au revenit în repriza secundă și au preluat conducerea în minutul 67.

Louis Munteanu a marcat golul egalizator în minutul 84, iar Kye Rowles a înscris golul victoriei pentru DC United în minutul 90.

Louis Munteanu, meci bun pentru DC United în meciul cu Orlando, câștigat cu 3-2

Până la acest meci, Louis Munteanu strânsese doar cinci apariții în MLS, toate din postura de rezervă. După perioada de două meciuri în care a lipsit din cauza unor probleme musculare, atacantul român a fost titular în partida cu echipa din Florida.

În minutul 84, Munteanu a încercat un șut de la distanță, cât timp DC United era condusă cu 2-1.

Mingea a fost deviată de un jucător al lui Orlando și a intrat în poartă, fără ca portarul canadian Maxime Crepeau să mai poată interveni.

Pe parcursul meciului, Munteanu a trimis trei șuturi pe poartă din cinci încercări.

Louis Munteanu le-a transmis un mesaj fanilor după prestația bună din meciul cu Orlando City, rezultat în urma căruia D.C. United a urcat pe locul 10 în Conferința de Est, cu 12 puncte.

„Felicitări tuturor fanilor care au venit aici. Sunt foarte fericit că am marcat primul meu gol acasă. Vamos, United!”, a spus fotbalistul român.

Hear from #11 after his first goal of the season! ⚽️

Antrenorul lui DC United, despre Louis Munteanu: „ I-am văzut efortul, implicarea. Mă bucur pentru el”

Munteanu a fost ales omul meciului. Rene Weiler, antrenorul celor de la DC United, l-a lăudat pe fostul atacant al lui CFR Cluj și a explicat că adaptarea într-un campionat nou nu a fost simplă.

„Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină, aici, în Statele Unite. Jocul este foarte fizic, așa că nu este singurul jucător care a venit și a avut unele probleme la început.

A lipsit de două ori din cauza unei accidentări și nu s-a antrenat cu echipa în ultimele 10 zile. Mă bucur pentru el, pentru că i-am văzut efortul, implicarea, a luptat și a făcut un pas înainte în ultimele luni.

Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

