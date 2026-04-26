Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea” +24 foto
Louis Munteanu. Foto: „X” @dcunited
Louis Munteanu, omul meciului A marcat primul gol pentru DC United și a fost lăudat de antrenor: „I-am văzut implicarea”

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 10:55
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 11:03
  • Louis Munteanu (23 de ani) a avut cea mai bună prestație de la transferul său în MLS.
  • Atacantul român a marcat primul său gol pentru DC United, în victoria obținută pe teren propriu cu Orlando City, scor 3-2.

Românul a fost titular în partida cu Orlando City. Formația din Washington a deschis scorul, însă oaspeții au revenit în repriza secundă și au preluat conducerea în minutul 67.

Louis Munteanu a marcat golul egalizator în minutul 84, iar Kye Rowles a înscris golul victoriei pentru DC United în minutul 90.

Haos în play-off-ul NBA! FOTO:  Nikola Jokic și-a ieșit din minți când a văzut ce a făcut adversarul: „E o regulă nescrisă”
Haos în play-off-ul NBA! FOTO: Nikola Jokic și-a ieșit din minți când a văzut ce a făcut adversarul: „E o regulă nescrisă”
Haos în play-off-ul NBA! FOTO:  Nikola Jokic și-a ieșit din minți când a văzut ce a făcut adversarul: „E o regulă nescrisă”

Louis Munteanu, meci bun pentru DC United în meciul cu Orlando, câștigat cu 3-2

Până la acest meci, Louis Munteanu strânsese doar cinci apariții în MLS, toate din postura de rezervă. După perioada de două meciuri în care a lipsit din cauza unor probleme musculare, atacantul român a fost titular în partida cu echipa din Florida.

În minutul 84, Munteanu a încercat un șut de la distanță, cât timp DC United era condusă cu 2-1.

Mingea a fost deviată de un jucător al lui Orlando și a intrat în poartă, fără ca portarul canadian Maxime Crepeau să mai poată interveni.

Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS
Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS

Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS Louis Munteanu a marcat primul său gol la DC United. Foto: „X”, @MLS
Pe parcursul meciului, Munteanu a trimis trei șuturi pe poartă din cinci încercări.

Louis Munteanu le-a transmis un mesaj fanilor după prestația bună din meciul cu Orlando City, rezultat în urma căruia D.C. United a urcat pe locul 10 în Conferința de Est, cu 12 puncte.

„Felicitări tuturor fanilor care au venit aici. Sunt foarte fericit că am marcat primul meu gol acasă. Vamos, United!”, a spus fotbalistul român.

Antrenorul lui DC United, despre Louis Munteanu: „I-am văzut efortul, implicarea. Mă bucur pentru el”

Munteanu a fost ales omul meciului. Rene Weiler, antrenorul celor de la DC United, l-a lăudat pe fostul atacant al lui CFR Cluj și a explicat că adaptarea într-un campionat nou nu a fost simplă.

„Pentru jucătorii tineri, în general, nu este atât de ușor. Joci într-o țară străină, aici, în Statele Unite. Jocul este foarte fizic, așa că nu este singurul jucător care a venit și a avut unele probleme la început.

A lipsit de două ori din cauza unei accidentări și nu s-a antrenat cu echipa în ultimele 10 zile. Mă bucur pentru el, pentru că i-am văzut efortul, implicarea, a luptat și a făcut un pas înainte în ultimele luni.

Pentru un atacant este important să marcheze goluri. Mă bucur pentru el și pentru echipă”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”
„Mesaj pentru Szabolcs Kovacs” Emil Boc nu l-a iertat pe arbitru după CFR - U Cluj: „Unde ați uitat al doilea galben? Recomandăm un complex de vitamine B”
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”
„Fără el, U Cluj devine o echipă normală” Daniel Pancu, declarație surprinzătoare după victoria din derby: „Am luat o opțiune serioasă pentru locul 4”

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
 „Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun: „Sistemul e defect, nu glumesc”
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
