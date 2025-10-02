Qarabag, marea surpriză în Champions League. După 3-2 cu Benfica la Lisabona, 2-0 marți cu FC Copenhaga. Prima apariție în faza principală a Ligii e neașteptat de bună.

Secretul lui Qarabag este căpitanul, fostă extremă la Petrolul, refuzând FCSB în drum spre Azerbaidjan. Deasupra lui e însă antrenorul. Cum îi motivează, ce le spune jucătorilor.

Qarabag nu se calificase niciodată în grupele sau faza principală a Ligii Campionilor.

Echipa azeră, evaluată de Transfermarkt la 24,83 milioane de euro, a doua în topul celor mai slab cotate participante (doar Kairat e sub ea: 12,73 milioane), nu a vrut doar să participe.

După ce a lovit Benfica, Qarabag a surprins și Copenhaga. E peste Barcelona!

Pe 16 septembrie, la debutul în Champions, a surprins-o pe Benfica, învingând-o în Portugalia, 3-2, deși a fost condusă cu 0-2.

Acea lovitură a provocat concedierea antrenorului lusitan Bruno Lage, după doar un an pe „Da Luz”.

Fericire în Baku după victoria lui Qarabag cu FC Copenhaga Foto: Imago

Și succesul de la Lisabona nu a fost o întâmplare.

Marți seară, victoria cu Benfica s-a repetat în fața danezilor de la FC Copenhaga. 2-0, la primul meci de Ligă jucat de Qarabag în capitala Baku.

Două partide CL, șase puncte. Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea start.

6 este locul ocupat de Qarabag în Ligă după două etape. În spatele său, forțe ca Barcelona, Liverpool, Manchester City, Atletico, Napoli sau Juventus

Zoubir, de la Petrolul la elita Europei. Primul gol în Ligă

Unul dintre secretele acestei formații e căpitanul său, Abdellah Zoubir.

Francezul de origine marocană, 34 de ani pe 5 decembrie, fost la Petrolul în 2015-2016 și care a refuzat atunci transferul la FCSB și Dinamo, e în Azerbaidjan de șapte ani.

Zoubir (dreapta), în duelul cu Benfica Foto: Imago

Și-a împlinit în sfârșit visul de a evolua în Champions, iar acum o ajută pe Qarabag să facă pași curajoși înainte.

În prima etapă, a oferit o pasă decisivă la golul de 3-2 al lui Kashchuk.

Împotriva scandinavilor, el a deschis scorul. Întâia lui reușită în Ligă.

7 goluri a influențat Abdellah Zoubir (inclusiv patru assisturi) în 12 întâlniri cu Qarabag în acest sezon în toate competițiile

Gurbanov, antrenor de 17 ani la Qarabag. Cuvânt nelipsit: „Încredere”

Deasupra lui Zoubir, marele secret este însă omul care conduce echipa.

În vârstă de 53 de ani, Gurban Gurbanov antrenează aici din 2008. Datorită lui e Qarabag atât de sus.

11 titluri de campion a cucerit Gurbanov la Qarabag în ultimele 12 sezoane

„Poate că nu toată lumea are încredere în Qarabag, dar eu am avut întotdeauna încredere.

Asta le transmit băieților mei, încredere, așa ne antrenăm, așa jucăm. Altfel, nu poți să reziști în fotbal”, afirmă tehnicianul în presa azeră.

Fotbalul este un joc colectiv. Dacă unuia îi este frică, nu mai putem învinge. Dacă ieși pe teren fără încredere, pierzi din start Gurban Gurbanov, antrenor Qarabag

Gurbanov spre jucători: „ Simțiți-vă ca și cum sunteți în fața morții!”

A dezvăluit cum îi motivează pe jucători. Cuvinte extrem de dure, într-o zonă de conflict.

Gurban Gurbanov, forța din spatele lui Qarabag Foto: Imago

Qarabag e din Aghdam, regiunea Karabakh, dar nu mai evoluează acolo de peste trei decenii, din 1993, consecință a primului război din Nagorno-Karabakh între azeri și armeni.

Qarabag a fost principala mea armă. Le-am cerut jucătorilor să lupte ca niște soldați. Le-am zis: «Simțiți-vă ca și cum sunteți în fața gloanțelor, în fața morții!» Gurban Gurbanov, antrenor Qarabag

Are un singur obiectiv: „Să lupt. Dacă lupți, vine și succesul. Dumnezeu ne răsplătește”.

