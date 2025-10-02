România, spre coada clasamentului Analiza care evidențiază o mare carență a fotbalului românesc

Semnal de alarmă în Liga 1! România este una din țările care acordă cele mai puține minute jucătorilor U23.

Într-o analiză realizată de Intelligence Centre FRF privind situația tinerilor jucători din campionatele din Europa, România este codașă.

Sub țara noastră, în clasament, se află doar Grecia și Turcia. Sunt singurele țări care au acordat mai puține minute jucătorilor U23 în comparație cu România.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care în Liga 1 echipele sunt obligate să folosească în primul „11” un jucător U21.

Citește și Dan Șucu vrea o schimbare Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă Citește mai mult Dan Șucu vrea o schimbare Patronul de la Rapid e gata să suporte toate cheltuielile pentru ca modificarea să se producă

România, codașă în topul țărilor care promovează jucătorii U23

Astfel, în urma analizei, jucătorii U23 din Liga 1 au bifat doar 24% din totalul minutelor din sezonul 2024-2025 , de două ori mai puțin decât liderul clasamentului, Belgia, potrivit frf.ro.

În campionatul Belgiei, tinerilor jucători li s-a acordat 49% din totalul minutelor din sezonul trecut. Podiumul este completat de Olanda și Austria (amândouă 46%).

Sub România se află doar Turcia și Grecia, campionate în care jucătorii U23 au jucat în 18% din totalul minutelor.

În ceea ce privește jucătorii U20, cluburile din țara noastră le-au oferit doar 4% din timpul de joc. La polul opus, în Danemarca, tinerii U20 au evoluat cel mai mult (12% din totalul minutelor).

Cu toate că România nu promovează foarte mult tinerii, e singura țară, în afară de cele din top 5, care a jucat la fiecare din ultimele 4 ediții ale Campionatul European U21.

Minutele jucătorilor U23 în sezonul 2024/2025

Țară Procent Belgia 49% Olanda 46% Austria 46% Danemarca 43% Elveția 39% Franța 38% Portugalia 37% Suedia 36% Norvegia 33% Israel 33% Anglia 32% Scoția 32% Spania 31% Polonia 31% Rusia 30% Germania 28% Italia 28% Ungaria 27% România 24% Turcia 18% Grecia 18%

Cluburile din România vor să elimine regula U21

FCSB, CFR Cluj și Rapid își doresc ca regula folosirii în primul „11” a jucătorilor U21 să fie eliminată pentru că le cauzează probleme în timpul meciurilor din cauza lipsei de experiență a acestora.

În opinia lui Mihai Stoica, oficialul FCSB, noua generație eligibilă pentru regula U21, 2004-2005, este mult mai slabă decât cea precedentă.

Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, este de acord cu ce a spus Mihai Stoica și a declarat, după meciul dintre U Cluj și CFR, scor 2-2, că această regulă este distructivă pentru echipe.

Și Victor Angelescu, președintele Rapidului, a declarat că 100% ar vota pentru eliminarea acestei reguli pentru că nu e normal ca cineva să te oblige să faci asta.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport