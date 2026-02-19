FCSB e pe locul 9, la 3 puncte de ultimul loc care permite accesul în play-off. Mai sunt 3 etape și campioana are nevoie de punctaj maxim și rezultate indirecte pentru a prinde primele 6

Dacă nu va prinde play-off-ul, meciurile de acasă vor produce probabil cea mai scăzută medie de spectatori, astfel că FCSB va renunța să joace pe Arena Națională. Unde vrea să meargă, în articol

FCSB e încă în joc pentru a prinde play-off-ul, dar șefii echipei iau în calcul și situația în care echipa va evolua, pentru prima dată de când s-a trecut la acest format competițional, în play-out.

Iar argumentul care susține această variantă e faptul că deja au decis pe ce stadion ar urma să dispute meciurile de pe teren propriu din play-out, care vor fi 5 la număr.

De ce renunță la Arena dacă ratează play-off -ul

FCSB va pleca de bună voie de pe Arena Națională, dacă se va întâmpla să rateze primele 6, motivul fiind că ar înregistra pierderi financiare imense.

Acestea ar fi provocate de media de spectatori, care ar fi probabil cea mai mică all-time, iar costurile minime pentru organizarea unui joc pe Arenă, chiar și cu doar primul inel deschis se duc spre 50.000 - 60.000 de euro!

Campioana a decis deja unde va evolua în cazul în care va fi în play-out. Conform informațiilor pe care GOLAZO.ro le are, jocurile vor avea loc pe Stadionul din Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf.

Șefii campioanei deja au întocmit actele pentru a încheia un precontract cu cei de la Arcul de Triumf și pentru a avea garanția că vor avea stadionul la dispoziție în play-out.

Stadionul Arcul de Triumf: costuri mici, gazon bun

Costurile de organizare aici sunt la mai puțin de jumătate din efortul financiar care îl presupune un joc pe Arena Națională.

Un alt argument care a contat în alegerea roș-albaștrilor a fost și modul în care Arcul de Triumf s-a prezentat în această perioadă, la meciurile pe care Dinamo le-a jucat acolo.

Suprafața de joc a fost foarte bună , de exemplu, la partida din Cupă, cu Hermmanstad, chiar peste calitatea gazonului de pe Arena Națională, care a lăsat de dorit la derby-ul Dinamo - Craiova, la finalul căruia Bancu a declarat că: „terenul a fost foarte prost”.

Ce meciuri ar avea acasă FCSB dacă ar evolua în play-out și clasamentul ar fi cel de acum:

FCSB - Unirea Slobozia

FCSB - FC Botoșani

FCSB - Metaloglobus

FCSB - Oțelul

FCSB - Petrolul

E de așteptat ca la un astfel de program, dar mai ales fiind în play-out, media de spectatori să nu depășească 1.000 - 1.500 de spectatori, ceea ce ar produce, per total, pentru cele 5 jocuri, o gaură de peste 200.000 de euro.

Chiar și pe parcursul acestui sezon, partidele cu aceste formații n-au produs o asistență care măcar să acopere cheltuielile de organizare:

FCSB - Slobozia 0-1 / 6.000 spectatori

FCSB - Petrolul 1-1 / 8.105

FCSB - Oțelul 1-0 / 5.130

FCSB - Botoșani 2-1 / 3.344

FCSB - Metaloglobus / se va juca luni

Pentru cele 4 jocuri deja disputate, FCSB a cheltuit cu organizarea lor, pe Ghencea și pe Arenă, în jur de 250.000 de euro, iar încasările au fost de cel mult 150.000 de euro.

Când devine Arcul o soluție chiar și pentru play-off

Prin solicitarea de a evolua pe Arc și încheierea unui contract cu șefii de acolo, FCSB se pune la adăpost și pentru o altă situație delicată în care s-ar putea afla.

Chiar și dacă va fi în play-off, FCSB nu va putea evolua în toate jocurile de acasă pe Arena Națională. Stadionul se va închide începând cu luna mai, în care sunt programate 4 runde.

FCSB, în funcție de locul pe care se va clasa, ar urma să joace fie un meci, fie două acasă. Și în funcție de importanța și nivelul lui de atractivitate, FCSB ar avea ca variantă de rezervă Arcul de Triumf.

Dacă va fi un joc-derby, de exemplu, cu Dinamo, FCSB sau Craiova, atunci soluția va fi arena Steaua, din Ghencea, dacă ar fi un joc cu FC Argeș sau Botoșani, probabil că se va alege Arcul de Triumf.

FCSB revine pe Arc după un an și jumătate

Campioana a mai evoluat în trecut pe Arena din centrul Bucureștiului. Ultima dată când a disputat acolo un meci în calitate de gazdă a fost în septembrie 2024, la o confruntare cu UTA, meci câștigat de roș-albaștri, scor 2-0.

La partidă au asistat 4.500 de spectatori, capacitatea arenei fiind de 8.200 de locuri.

