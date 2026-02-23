Csikszereda - Hermannstadt 2-1. Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul sibienilor, este dezamăgit după a șasea înfrângere de la preluarea echipei.

Tehnicianul a spus că jucătorii aduși de el nu i-au oferit, până acum, sprijinul pe care îl aștepta.

Gazdele au deschis scorul prin Csuros, în minutul 17, însă Hermannstadt a revenit rapid, prin Aurelian Chițu, care a egalat în minutul 31.

Echipa lui Robert Ilyeș a reacționat însă imediat și a trecut din nou în avantaj doar șapte minute mai târziu, prin golul lui Răzvan Trif.

Csikszereda - Hermannstadt 2-1 . Dorinel Munteanu: „Am dat acordul la niște transferuri care nu mă ajută”

Dorinel Munteanu a bifat 8 meciuri pe banca lui Hermannstadt în Superliga, însă a strâns doar 5 puncte.

„N-am nicio scuză, sunt principalul vinovat. Conduc echipa, n-am putut să schimb nimic de 10 etape. Sunt îngândurat, pentru că am dat acordul la niște transferuri care nu mă ajută încă.

Au plecat și câțiva jucători. Trebuia să schimb ceva la echipă, dar încă probabil nu au înțeles jucătorii ceea ce vreau. Situația mea este o una delicată. Voi continua să lupt până la capăt, dar voi avea o discuție cu conducerea.

Să știți că și eu sunt la fel de necăjit precum conducerea. Pentru că au trecut destule etape și am acumulat foarte puține puncte. Sunt responsabil, pentru că una ne antrenăm și alta jucăm”, a spus Dorinel Munteanu, la Digi Sport.

FOTO: Al doilea gol primit de Hermannstadt în meciul cu Csikszereda

Nemulțumit de joc, Dorinel Munteanu a făcut prima schimbare încă din minutul 30, când l-a înlocuit pe Albu cu Zargari.

„Sunt foarte supărat că am crezut în câțiva jucători care trebuiau să mă ajute, am dat acordul la transferuri și nu m-au ajutat absolut deloc.

Nu m-a supărat Dragoș Albu. A jucat foarte slab și am reacționat la așezarea adversarului.

Este o problemă, discutăm foarte mult la antrenamente, fazele fixe… Ce să antrenezi la faze fixe? Că tot auzi specialiști care zic să antrenez fazele fixe.

Sunt lucruri bizare care mi se întâmplă, dar, încă o dată, repet, vreau să audă toată lumea că eu sunt responsabil”, a mai spus Munteanu.

Nu discut în momentul ăsta de vestiar, pentru că, normal, vestiarul trebuie să-l… L-am preluat la fel cum a fost și înainte de a veni la echipă. Am vrut să schimb ceva, din păcate n-am putut să schimb nimic până acum, până în momentul de față, dar eu voi continua să sper, să lupt. Nu știu câtă răbdare are conducerea, ce calcule fac și ei, dar… și eu sunt într-o situație destul de delicată. Dorinel Munteanu

În perioada de transferuri de iarnă, Hermannstadt i-a adus pe Christ Afalna, Bozhidar Chorbadzhiyski, Eduard Florescu, David Lazar, Aviel Zargari, Moonga Simba și Dennis Politic.

Hermannstadt se află pe locul 15 în Superliga, cu 17 puncte acumulate după 28 de meciuri.

Csikszereda ocupă poziția 13, cu 28 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport