Primăria Tg. Mureș a reacționat după ce GOLAZO.ro a publicat imaginile cu marea eroare de la stadionul „Bölöni Laszlo”.

GOLAZO.ro a semnalat zilele trecute o serie de probleme la lucrările de modernizare ale stadionului „Bölöni Laszlo” din Târgu Mureș, care ridicau semne de întrebare privind respectarea proiectului tehnic și coerența investiției.

Cea mai vizibilă anomalie vizează montarea gazonului în spatele porților, exact în zonele în care proiectul prevede amenajarea spațiilor tehnice dedicate probelor de atletism.

Primăria Târgu Mureș, explicații despre lucrările de la stadionul „Bölöni Laszlo”

În loc ca terenul de fotbal să păstreze forma dreptunghiulară standard și să lase loc pentru sărituri și aruncări, gazonul a fost extins aproape până la turnantele pistei, modificând configurația generală a arenei și transformând forma terenului într-una atipică, aproape ovală.

Potrivit schițelor avizate, în spatele porților trebuie să existe sectoare pentru probele tehnice: săritura în lungime, triplusalt, săritura în înălțime, săritura cu prăjina, aruncarea discului, suliței, greutății și ciocanului.

Extinderea gazonului a înghițit aceste sectoare, generând o „ciudățenie” vizibilă care nu respectă logica unui stadion multifuncțional.

„Partea de gazon din spatele porților a ieșit oarecum accidental”

În acest context, Primăria a oferit un punct de vedere oficial prin Horațiu Lobonț (48 de ani), directorul Direcției Școli, instituție care coordonează în prezent lucrările.

Acesta a precizat că situația este temporară și că proiectul va fi respectat integral: „Partea de gazon din spatele porților a ieșit oarecum accidental. Nicidecum din costuri.

Acolo sunt prevăzute spații tehnice pentru anumite probe sportive, care vor fi respectate. Garantez că proiectul va fi respectat sută la sută”.

„În primăvară vom îndepărta surplusul de iarbă și vom realiza sectoarele tehnice”

Reprezentatntul Primăriei a explicat modul în care s-a ajuns la această extindere a gazonului:

„Pe teren au fost montate rulouri de gazon, iar în spatele porților a fost însămânțat gazonul doar pentru protecție temporară. Nu a generat costuri suplimentare și nu afectează planul final.

În primăvară, când vor fi reluate lucrările, vom îndepărta surplusul de iarbă și vom realiza sectoarele tehnice pentru probele de atletism conform proiectului”.

Horațiu Lobonț (48 de ani), directorul Direcției Școli din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș (foto: captură video)

„Stadionul este încă în faza de șantier”

Coordonatorul reconstrucției stadionului Municipal a subliniat și stadiul general al lucrărilor:

„Stadionul este încă în faza de șantier. Am început cu terenul de fotbal și cu infrastructura pistei de alergare. Pista are asfalt turnat, dar stratul de tartan va fi aplicat în martie.

Sistemul de irigație al terenului și iluminatul sunt deja funcționale. Deocamdată, nocturna este pentru antrenamente. În viitorul apropiat, vrem să fie la nivel de competiție”.

Modernizarea completă a stadionului „Bölöni Laszlo” ar putea ajunge la 35 de milioane de lei

Despre situația generală a stadionului, Horațiu Lobonț a precizat: „Când am preluat baza sportivă, în primăvara anului 2025, nu mai știam unde este terenul de fotbal, era în paragină, cu gropi și delimitări greu de observat. Am adus tot terenul la aceeași cotă”.

Referitor la costuri, directorul a oferit detalii concrete: „De când Direcția pe care o coordonez a preluat lucrările, n-am cheltuit mai mult de 4 milioane de lei pentru infrastructură.

Pentru a finaliza întregul stadion la standarde de Liga 1, cu nocturnă omologată, tribune și vestiare moderne, estimăm că totalul investiției va ajunge la 30-35 de milioane de lei.

Încercăm să facem cât putem cu resursele disponibile, dar respectând parametrii proiectului.

Proiectul prevede tribunele care sunt, care au o capacitate de 11.000 de locuri. Eu sper ca cel târziu în toamnă să finalizăm lucrările la teren și pista de atletism, pentru a putea fi folosite pentru antrenamente. Acest obiectiv depinde foarte mult și de buget”.

VIDEO. Din această filmare se observă că au fost montate rulouri de gazon până la turnantele pistei

Istoricul blocajelor: investiție sistată în 2022

Lucrările actuale vin după o perioadă de blocaj administrativ. În 2022, Consiliul Local din Târgu Mureș a adoptat o hotărâre privind sistarea investiției „Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism și Stadion”.

Contractul-cadru din 2019 a fost reziliat, iar materialele achiziționate și neutilizate au fost redistribuite către alte servicii publice din subordinea municipalității.

Materialele fuseseră achiziționate dintr-un credit bancar contractat în baza unei hotărâri de Consiliu Local, valoarea totală aprobată fiind de 33.582.570 de lei.

Ulterior, după rezilierea contractului cu executantul, investiția a fost oprită și conservată.

Actuala administrație susține că lucrările reluate folosesc partea tehnică a proiectului inițial, însă într-o etapizare adaptată posibilităților bugetare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport