„A fost o umilință” Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de la Hermannstadt: „Nu mai vreau să fac compromisuri”
alt-text Publicat: 11.05.2026, ora 20:40
alt-text Actualizat: 11.05.2026, ora 20:40

Extrem de dezamăgit la interviul de după meci, Dorinel Munteanu a vorbit despre jocul extrem de slab practicat de echipa sa.

Dorinel Munteanu: „Sunt ultimele mele meciuri la echipă”

Tehnicianul lui Hermannstadt a vorbit despre jocul slab al echipei sale și a dat de înțeles că există probleme mari la Sibiu, atât din punct de vedere al echipei, cât și administrativ.

„Fără niciun fel de agresivitate, fără niciun fel de determinare. Un joc apatic, parcă am venit în vacanță, deși pentru noi era un joc extrem de important. Sigur, mă gândesc la echipă, la următoarele etape.

Nu am putut să schimb prea multe, ținând cont de problemele care au fost la club. Sunt parțial vinovat, de rezultate sunt responsabil.

Îmi doresc foarte mult să salvez această echipă, dar vor fi ultimele trei etape (n.r. - ultimul meci din play-out + cele două de baraj) pentru mine la Sibiu”, a declarat Dorinel Munteanu, la Prima Sport.

Îmi găsesc foarte greu cuvintele. Sunt un luptător și voi face tot posibilul să salvăm echipa. Așa se întâmplă când lucrurile au decurs cum au decurs încă de la început. Nu vreau să spun mai multe, mi le asum. Cred că unii dintre jucători merită mai mult, merită să rămână în Superliga. Dorinel Munteanu, antrenor Hermannstadt

Dorinel Munteanu: „Jocul de azi a fost o umilință”

În continuarea discursului său, Dorinel Munteanu a mai spus:

„Eu, personal îmi asum rezultatul, dar pentru mine jocul de azi al echipei a fost o umilință. Ca în totdeauna antrenorul este responsabil, dar fac tot posibilul să salvez echipa.

Mai sunt trei meciuri, avem și jocul cu FCSB. Depindem de ce face astăzi Slobozia, dar dacă jucătorii vor să mai continue trebuie să câștigăm cu FCSB-ul.

(n.r. - Slobozia nu a primit licența) Nu mă interesează. Am discutat înainte de joc, toți mi-au dat impresia că au fost conectați, dar am fost foarte slabi. Poate cel mai slab joc de când sunt la această echipă.

Nu regret că am venit, dar am făcut foarte multe compromisuri și nu mai vreau să fac asta. Salvez echipa și să continue fotbalul la Sibiu. Restul, ce se întâmplă cu mine, nu contează pentru nimeni, decât pentru familia mea”.

