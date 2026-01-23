Opruț, eroul „câinilor” VIDEO. Fundașul lui Dinamo a înscris două goluri fabuloase cu FC Hermannstadt, fosta sa echipă

HERMANNSTADT - DINAMO 1-2. Raul Opruț (28 de ani) a bifat o „dublă” spectaculoasă la Sibiu, împotriva fostei sale echipe.

Jucătorii ofensivi ai lui Kopic au pus presiune pe adversari în primele 70 de minute, însă cel care a reușit să spargă defensiva lui Dorinel Munteanu a fost fundașul stânga.

În minutul 71, Milanov a executat un corner, iar Chițu a respins cu capul până la marginea careului, unde se afla Opruț.

Fundașul lateral nu a stat pe gânduri și a trimis mingea în poartă cu un voleu excelent. Portarul Căbuz a reacționat târziu și nu a reușit să intervină.

FC Hermannstadt a egalat în minutul 77, după ce Boateng a pierdut un duel fizic cu Gjorgjievski, iar macedoneanul a marcat pentru prima oară în acest sezon al Ligii 1.

„Câinii” au forțat și au revenit în avantaj în minutul 80. Milanov a centrat din nou din corner, Pop a deviat, iar Albu, încercând să respingă, a scos mingea la marginea careului.

Acolo s-a aflat din nou Opruț, care a lovit perfect balonul, din prima, și l-a trimis direct lângă bară, la colțul lung.

Grație acestui succes, Dinamo a acumulat 44 de puncte și a urcat provizoriu pe prima poziție a clasamentului.

Universitatea Craiova (43 de puncte) va primi vizita celor de la FC Botoșani, iar Rapid (42 de puncte) se va duela cu UTA Arad.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt rămâne penultima, cu doar 14 puncte după 23 de meciuri.

158 de partide a disputat Raul Opruț în tricoul echipei FC Hermannstadt, în perioada 2019-2023. A înscris 5 goluri și a livrat 12 pase decisive

Raul Opruț: „Nici în visele mele cele mai frumoase nu m-am gândit că o să fie așa”

Fotbalistul a vorbit despre reușitele sale la finalul partidei.

„Cred că e prima mea «dublă». A fost o seară memorabilă pentru mine la Sibiu, e locul unde am jucat cel mai mult timp în România. Ăsta a fost destinul, din păcate pentru ei și din fericire pentru mine.

Mă bucur că am reușit să marchez două goluri, importantă a fost victoria, am urcat pe primul loc. Ne continuăm drumul spre obiectivele pe care ni le-am propus.

Nici în visele mele cele mai frumoase nu mă gândeam că așa o să fie, așa a vrut Dumnezeu. Am și pe bunicul și pe bunica mea, care din cer, de acolo, mă ajută să dau ce am mai bun la fiecare meci”, a spus Opruț, la Prima Sport.

Fundașul stânga a explicat numeroasele sale apariții la finalizare.

„Am avut și anul trecut foarte multe ocazii, am reușit să înscriu un singur gol, anul acesta am trei. Cred că e sistemul care ne avantajează, putem să fim mai liberi pe faza ofensivă, putem să apărem în fața porții la finalizare.

Astăzi au fost două goluri de pe respingere, a fost total diferit, dar de când sunt la Dinamo am avut foarte multe ocazii și le-am fructificat. Mă bucur că munca mea începe să dea roade și din punctul ăsta de vedere, ca cifre”.

Normal că m-am gândit, sunt fericit pentru că am reușit pe final de an, în ultimele 10-15 meciuri, să-mi îmbunătățesc jocul. Mă bucur pentru munca pe care o depun, normal, gândul meu este și acolo. Sper că dacă voi fi chemat, să dau tot ce am mai bun și să-mi fac treaba cum o fac și la Dinamo. Raul Opruț, despre o posibilă convocare la națională

Vorbind despre partida de la Sibiu, în care golurile au fost înscrise pe final, Opruț a afirmat:

„A fost frustrant și pentru că terenul a fost puțin cam greu, am avut foarte multe probleme, am alunecat, când jucătorii de atac au încercat să se ducă 1 contra 1, s-a alunecat foarte mult pe teren.

Ăsta este stilul nostru pe care îl practicăm deja de anul trecut, ne place, trebuie să ne mișcam mai mult, să găsim mai multe soluții.

Am făcut un joc bun, pe un teren greu, cu o echipă care a căutat să-și vadă interesul, s-a apărat, nu ne-au lăsat mingea. Dar cred că avem multe chestii de îmbunătățit pe fază ofensivă”.

