Franța - Anglia 4-6. Britanicii obțin bronzul la CM 2026, după un meci absolut uluitor la Miami.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cine se aștepta la o nebunie de meci după ce Deschamps și Tuchel au ales să lase pe bancă mai multe vedete?

Anglia îi suflă bronzul Franței la CM 2026, după un meci halucinant cu ZECE GOLURI!

Chiar dacă așteptările erau minime, meciul a început cu Franța în corzi, primind pumn după pumn.

Minutul 3 - boom! Rice vine cu un șut superb de la marginea careului la care Maignan a rămas spectator.

Minutul 12 - boom! Saka îi rupe frânele lui Lacroix și îl execută pe Maignan. Franța e salvată de VAR!

Minutul 18 - boom! Rice centrează perfect din corner, iar Konsa trimite balonul cu capul în plasă.

Minutul 37 - boom! Rashford se distrează cu Maignan și îl lasă pe Saka cu poarta goală.

Minutul 45+1 - boom! Același Saka lovește cu un șut de la marginea careului.

Ce-a fost asta? Pumn după pumn și Deschamps ar trebui să arunce prosopul! Ce final de mandat...

Pauză vine ca o adevărată lovitură salvatoare de gong. Franța e groggy, dar se târăște spre colțul ringului cu ochii umflați și arcadele sparte.

Deschamps vine cu 4 schimbări la pauză. Unde am mai văzut asta? Nu contează, nu e timp de comparații, pentru că scandalul continuă. De data aceasta lovește Franța. Și ce lovituri!

Minutul 48 - „Dictatorul” Mbappe devine golgheterul turneului!

Minutul 54 - Îi oferă un assist perfect lui Barcola.

Minutul 66 - Mbappe devine golgheterul all-time al competiției!

Ce se întâmplă aici? Mbappe ridică Franța de la pământ cum se ridica Rocky în bătăliile cu Apollo Creed! Și ratează ocazie după ocazie. Olise, cel mai bun pasator al turneului, se transformă în cel mai mare ratangiu! Irosește ocazie după ocazie!

Și ocaziile chiar se răzbună. Gusto îl scapă pe Spence în careu și apoi îl pune la pământ. Penalty pentru Anglia! Bellingham confiscă mingea, dar alege să i-o lase lui Saka. Și e huiduit din tribune! Saka îi răsplătește încrederea și își completează hat-trick-ul. E gata!

Pe naiba! Dembele își aduce aminte că e totuși Balon de Aur și înscrie după ce îl ridiculizează pe Chalobah. Mai e un minut și postul lui Tuchel e din nou în pericol!

Și apoi vine Jude... Parcă dintr-o dorință de a-i satisface pe fanii care așteptau un gol de la el la penalty, ia o acțiune pe cont propriu, trece de fundașii francezi ca de niște jaloane și lasă balonul în plasă...

Acum chiar e gata. Anglia învinge Franța cu 6-4. Da, 6-4! ZECE GOLURI. Ăsta e meciul inutil pe care mulți voiau să-l șteargă, considerând că e o aberație!

Franța - Anglia 4-6

Au marcat: Mbappe 48, 66, Barcola 54, Dembele 90+6 / Rice 3, Konsa 18, Saka 37, 45+1, 87-pen., Bellingham 90+8

FINAL! Anglia încheie CM 2026 pe locul 3 după un meci absolut incredibil!

Min. 90+8 - GOOOL ANGLIA! E real așa ceva!?!?!?!? Bellingham pătrunde în careu, face slalom prin defensiva Franței și închide definitiv meciul! ULUITOR! AL ZECELEA GOL!

Min. 90+6 - GOOOL FRANȚA! Dembele îl ridiculizează pe Chalobah și înscrie cu un șut din apropiere! Anglia tremură!

Min. 90+3 - Chalobah intră în locul lui Guehi.

Min. 90+1 - Malo Gusto părăsește terenul accidentat și este înlocuit de Kounde.

Min. 86 - GOOOL ANGLIA! Hat-trick Saka! Bellingham îi lasă mingea tânărului său coleg, care înscrie cu un șut pe jos lângă bara din stânga lui Maignan.

Min. 85 - PENALTY PENTRU ANGLIA! Malo Gusto e depășit de Spence în propriul careu și intră disperat prin alunecare. Ratează mingea și îl faultează pe britanic. Valenzuela dictează imediat penalty!

Min. 84 - Mbappe îl încearcă pe Henderson cu un șut pe jos de la distanță mare, dar portarul lui Crystal Palace e atent și reține.

Min. 83 - Quansah se accidentează și este înlocuit de James.

Arbitrul Valenzuela a oprit jocul pentru a primi îngrijiri medicale. Ritmul meciului a fost infernal!

Min. 81 - Francezii combină excelent în careul advers. Dembele îi întoarce în fața porții lui Olise, dar starul lui Bayern ratează din nou! Uluitor!

Min. 80 - Bellingham pătrunde în careu și ajunge față în față cu Maignan, dar este blocat de francez.

Min. 79 - Tuchel îi scoate pe Eze și Toney și îi introduce pe Anderson și Bellingham.

Min. 74 - Olise ratează din nou incredibil! A șutat din prima de la marginea careului, dar n-a prins cadrul porții! Ce șansă irosită!

Min. 66 - GOOOL FRANȚA! Mbappe marchează cu un șut plasat excelent, după un-doi cu Olise la marginea careului! ULUITOR CE SE ÎNTÂMPLĂ!

10 goluri a marcat Mbappe la CM 2026

Mbappe este în acest moment cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial:

Kylian Mbappe (Franța) - 22 de goluri Lionel Messi (Argentina) - 21 Miroslav Klose (Germania) - 16 Ronaldo (Brazilia) - 15 Gerd Muller (Germania) - 14

Harry Kane (Anglia) - 14

MIn. 65 - Upamecano e lăsat să avanseze de englezi și trage pe jos de la 30 de metri, dar Henderson respinge și de această dată!

Min. 64 - Mbappe îl găsește excelent pe Dembele în careu, acesta trece de Spence, dar șutează direct în Henderson! Imensă ocazie!

Min. 61 - Olise pătrunde pe centru și șutează puternic pe jos, dar nu prinde cadrul porții.

Min. 59 - Maignan respinge senzațional mingea reluată de Toney, după cornerul bătut perfect de Rice! Franța rămâne în meci.

Min. 57 - Dembele scapă singur cu Henderson, dar trimite direct în portarul englez!

Min. 54 - GOOOL FRANȚA! Mbappe îl lansează pe Barcola, care se strecoară în spatele lui Quansah și îl învinge din apropiere pe Henderson. Anglia începe să aibă emoții!

Min. 51 - Rabiot reia de la 20 de metri, dar nu prinde cadrul porții.

Min. 48 - GOOOL FRANȚA! Olise îi trimite lui Mbappe în careu printre fundașii centrali ai Angliei, iar starul francez nu-l mai iartă pe Henderson.

Mbappe e noul golgheter la CM 2026! Messi mai are însă de jucat finala de azi cu Spania.

Kylian Mbappe (Franța) - 9 goluri Lionel Messi (Argentina) - 8 Erling Haaland (Norvegia) - 7 Jude Bellingham (Anglia) - 6 Harry Kane (Anglia) - 6

BUT ! On revient mieux dans cette deuxième période. Bien lancé par Olise en profondeur, Mbappé sonne la révolte et inscrit le premier but français.



🇫🇷1-4🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #FRAANG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EaWuHPUa6n — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

A început repriza secundă.

Deschamps face 4 schimbări la pauză: Cherki, Doue, Hernandez și Konate sunt înlocuiți de Dembele, Barcola, Digne și Upamecano. Tuchel l-a înlocuit pe Rashford cu Watkins.

PAUZĂ! Nimeni nu se aștepta la așa ceva! Doar Anglia a venit la Miami!

Min. 45+1 - GOOOL ANGLIA! Nebunie la Miami! Unde e Franța? Saka este lansat spectaculos de Eze șutează pe jos de la marginea careului și îl învinge din nou pe Maignan! PATRU LA ZERO!!!

Min. 42 - Rashford pătrunde în partea stângă și trimite periculos în fața porții, dar Toney trece pe lângă balon! Putea fi 4-0!

Mbappe nu înțelege ce se petrece cu echipa sa, după un început de turneu spectaculos.

Min. 37 - GOOOL ANGLIA! Rashford scapă singur cu Maignan, dar este blocat de francez, mingea ajunge la Saka, dar nici el nu îl poate învinge. Balonul sare la Rashford, care îi trimite lui Saka, iar acesta nu mai poate rata cu poarta goală.

Bukayo getting in on the act against France! 🌟 pic.twitter.com/uhaElFCFZx — England (@England) July 18, 2026

Min. 36 - Cherki trimite o centrare în forță în fața porții, însă mingea nu ajunge la Mbappe, iar Anglia pornește contraatacul.

Min. 36 - Saka e găsit de data aceasta în banda stângă și rămâne singur cu Maignan, dar portarul francez reușește să-i închidă unghiul, iar vedeta lui Arsenal greșește pasa.

Min. 35 - Mbappe pătrunde în careu, trece de doi adversari, găsește un culoar de șut, dar Henderson intervine din nou.

Min. 33 - Rashford îi dă mingea printre picioare lui Zaire-Emery, apoi șutează puternic de la 25-30 de metri, dar Maignan e pe fază și reușește să respingă.

Min. 28 - Mbappe este lansat de Doue, scapă singur cu Henderson, dar este blocat. De la margine se ridică fanionul pentru ofsaid, iar Franța nu se alege nici cu un corner.

Min. 22 - Mbappe își încearcă norocul cu un șut de la 20 de metri, dar balonul se duce puțin pe lângă poartă.

Imediat după ce Konsa a înscris, camerele TV l-au căutat pe Mbappe pentru a-i surprinde reacția. Iar francezul i-a luat prin surprindere pe toți. Deși naționala lui Deschamps era condusă cu două goluri, atacantul zâmbea și discuta cu coechipierii săi.

Min. 18 - GOOOL ANGLIA! Rice execută cornerul la marginea careului mic, Konsa reușește să îi ia fața lui Rabiot și să trimită cu capul la colțul lung. Maignan n-a avut reacție.

Min. 18 - Acțiunea se repetă, dar de data aceasta Saka este în poziție regulamentară. Lacroix și-a învățat lecția și a ghicit intenția rivalului său și a reușit să respingă în corner.

Min. 12 - Saka pătrunde excelent în careul advers, își face mingea pe piciorul stâng și îl învinge pe Maignan cu un șut pe jos la colțul lung. Golul este însă anulat pentru ofsaid!

Min. 11 - Cherki îl pune la încercare pe Henderson cu un șut de la marginea careului, dar portarul englez reușește să rețină în doi timpi.

Min. 8 - Cherki îl lansează pe Mbappe, care îi depășește în viteză pe fundașii englezi, dar ratează preluarea care l-ar fi putut lăsa singur cu Henderson.

Min. 7 - Saka pătrunde în partea dreaptă și centrează în careu, mingea ajunge la Rashford, care șutează în forță, dar balonul este blocat de fundașii francezi.

Min. 3 - GOOOL ANGLIA! Apărarea Franței cedează la primul atac mai serios al britanicilor. Rice e găsit excelent la marginea careului și îl execută pe Maignan cu un șut plasat la colțul lung.

A început meciul!

Tomas Tuchel e considerat principalul vinovat de fanii englezi pentru ratarea calificării în finală. Neamțul a fost huiduit la Miami în momentul în care crainicul i-a menționat numele.

Echipele de start:

Franța: Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki, Doue - Mbappe

Maignan - Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez - Zaire-Emery, Rabiot - Olise, Cherki, Doue - Mbappe Selecționer: Didier Deschamps

Didier Deschamps Anglia: Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice - Saka, Eze, Rogers, Rashford - Toney

Henderson - Quansah, Konsa, Guehi, Spence - Rice - Saka, Eze, Rogers, Rashford - Toney Selecționer: Thomas Tuchel

Thomas Tuchel Arbitru: Jesús Valenzuela Sáez

Jesús Valenzuela Sáez Stadion: Miami Stadium

👣✅ Ultime reconnaissance terrain pour Michael Olise dans cette Coupe du Monde.#FRAANG I #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z8448iTUgN — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

Une dernière bataille. Un dernier objectif. 🥉👊



Voici les 11 Bleus qui débuteront la petite finale face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 📺#FRAANG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r9mkEWbG9p — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

Our XI to face France 💪 pic.twitter.com/UexpADmHPr — England (@England) July 18, 2026

Le vestiaire est prêt pour notre dernier match de la Coupe du Monde 💙



23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 📺#FRAANG I #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1rLmGn1A8q — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

În acest moment, Lionel Messi și Kylian Mbappe sunt la egalitate în clasamentul celor mai buni marcatori. Ambii au marcat câte 8 goluri și mai au un meci de jucat. Francezul s-ar putea desprinde în această noapte dacă va reuși să-l învingă pe Pickford.

Tehnicianul Franței va bifa la Miami meciul cu numărul 27 pe banca naționalei la Campionatul Mondial, record absolut. Se află la al patrulea turneu final: 2014 (sferturi), 2018 (titlul mondial), 2022 (finala), 2026 (finala mică).

Pe lângă titlul Mondial din 2018, Deschamps a mai câștigat Nations League în 2021. A mai disputat o finală de Mondial și o finală de Euro.

Cu aproape 3 ore înainte de startul partidei, Kylian Mbappe a postat un mesaj pe contul său de Twitter pentru selecționerul Didier Deschamps.

„Astăzi este ultimul tău dans. Tu, care ne-ai oferit atât de mult. Ar fi trebuit să îți oferim un final mai bun, dar am eșuat.

Să pun în cuvinte ce ai adus de-a lungul a 14 ani este foarte greu, un om rucial în revitalizarea acestei echipe. Oamenii nu știu mereu cum să aprecieze măreția, dar timpul și istoria vor rezolva asta...

Mulțumesc pentru că mi-ai oferit șansa și oportunitatea de a-mi reprezenta țara pe cea mai înaltă scenă pentru atâția ani.

Mă simt privilegiat pentru că am putut sta alături de una dintre marile legende ale țării noastre și păstrez doar amintiri minunate cu tot ce am trăit și realizat împreună.

Îți doresc tot binele în noua ta aventură și îți mulțumesc încă o dată pentru tot ce ai oferit acestui tricou care înseamnă atât de mult pentru noi”, a scris Kylian Mbappe.

Aujourd’hui est ta dernière danse.



Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens… pic.twitter.com/uGQIWqodgv — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2026

Alan Shearer, fostul căpitan al Angliei, cere ca FIFA să deființeze meciul pentru locul 3 de la Mondiale.

O glumă despre Jude Bellingham și Kylian Mbappe, cele două mari staruri ale generației actuale, care au ajuns să dispute finala mică, a stârnit amuzament în social media.

Textul este atât de simplu încât pare imposibil să funcționeze. Și totuși a cucerit rețelele sociale.

Umorul vine din paradox. În imaginarul colectiv, meciul pentru locul 3 este prezentat ca partida pe care nimeni nu vrea să o joace.

Nu aduce trofeul suprem, nu șterge dezamăgirea semifinalei și nici nu intră în galeria marilor finale care rămân în istorie. De aici și impresia că miza este zero.

La conferința de presă, Ibrahima Konate, fundașul lui Real Madrid, a vorbit despre duelul pentru bronz cu Anglia:

„Cred că au o echipă foarte bună. Au făcut un meci foarte bun cu Argentina. Nu ne-am fi dorit să jucăm meciul ăsta pentru locul 3, dar n-avem de ales. Așteptăm să vedem ce se întâmplă”.

Didier Deschamps: „Echipa națională a Franței este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat”

Selecționerul Franței se află la ultimul meci pe banca naționalei, ceea ce face ca partida să aibă o încărcătură și mai mare.

„Indiferent dacă vor reuși sau nu, am datoria, în calitate de antrenor principal, să fac tot ce-mi stă în putință pentru a atinge obiectivul mâine.

Sper să reușim și trebuie să depunem toate eforturile necesare în acest sens. Este un singur meci. Am câteva opțiuni la dispoziție. Unii jucători ar putea juca, alții, din motive personale, poate că nu.

Nu vreau să dezvălui discuțiile pe care le-am avut cu jucătorii. Nu dispun de toate informațiile, dar, da, voi face câteva schimbări.

Știu că este ultimul meu meci și nu vreau ca nimeni să plângă. Și nu cred că cineva de aici va plânge.

Am avut privilegiul să trăiesc momente extraordinare, dar și momente mai dificile, așa că finalul se apropie, dar viața merge mai departe.

Nu știu ce îmi va rezerva viitorul, dar, de obicei, sunt o persoană pozitivă și știu că va fi minunat și de data aceasta.

Echipa națională a Franței, cu tot ce a însemnat ea în viața mea profesională, este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a declarat Deschamps la conferință, potrivit espn.com.

Thomas Tuchel: „Încă mai există un decalaj de recuperat”

De cealaltă parte, selecționerul Angliei a încercat să găsească o explicație pentru diferențele dintre echipa sa și celelalte trei naționale ajunse în semifinale.

„Cred că această diferență (n.r. - dintre Anglia și contracandidate) se datorează titlurilor pe care Argentina, Franța și Spania le-au câștigat ca echipe naționale și a ceea ce au construit de-a lungul multor ani.

Există încă o mică diferență pe care trebuie să o recuperăm. Această diferență se reflectă în așteptările acestor țări de a câștiga Cupa Mondială și de a ajunge în finală. Cred că ne-am impus acest obiectiv în cadrul cantonamentului, cu siguranță.

Am visat la asta, ne-am străduit și am luptat pentru asta, dar mai există un decalaj de recuperat în ceea ce privește modul de a juca fotbal sub presiune și modul de a te impune la nivelul următor.

Dar mâine jucăm împotriva Franței. În acest moment suntem pe locul patru în lume și am ajuns în semifinală. Vrem să acoperim această diferență. Marjele sunt foarte mici, dar totuși există și trebuie depășite.

Este o poziție excelentă în care te poți afli. Îmi place să fiu cel care concurează, cel care urmărește și provoacă”, a declarat Tuchel, înaintea partidei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport