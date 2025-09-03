„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători

Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) speră să rupă „Blestemul lui Drake”, după ce rapperul american a pariat 300.000 de dolari pe italian pentru a câștiga US Open.

speră să rupă „Blestemul lui Drake”, după ce rapperul american a pariat 300.000 de dolari pe italian pentru a câștiga US Open. Liderul mondial este calificat în sferturile de finală, acolo unde va da peste compartriotul său Lorenzo Musetti (23 de ani, #10 ATP).

Aubrey Drake Graham, pe numele său real, nu se dezminte. Renumitul rapper, faimos pentru pariurile sale sportive substanțiale și adesea nereușite, are foarte mare încredere în Jannik Sinner.

Drake, pariu de 300.000 de dolari pe Jannik Sinner

Concret, acesta a distribuit o fotografie cu un pariu de 300.000 de dolari pe care l-a plasat pe italian pentru a ieși victorios la US Open, notează the-express.com

Un eventual triumf al lui Sinner i-ar aduce lui Drake un profit de 507.000 de dolari.

Pănă să ajungă în finală, Sinner mai are de trecut de compatriotul său, Lorenzo Musetti, dar și de învingătorul partidei Auger Aliassime (25 de ani, #27 ATP) - Alex De Minaur (26 de ani, #8 ATP).

Jannik Sinner a impresionat la turneul de la Flushing Meadows. A pierdut un singur set/ Foto: IMAGO

De unde a pornit „Blestemul lui Drake”

„Blestemul lui Drake” este o superstiție populară în sport care susține că orice atlet sau echipă pe care rapperul o susține public sau pe care plasează un pariu semnificativ va pierde.

Printre cele mai notabile eșecuri ale sale se numără finala NBA din 2025, când a mizat pe Indiana Pacers, dar câștig de cauză a avut Oklahoma City Thunder, și pariul pe Mike Tyson, care a fost învins de Jake Paul.

Drake a pariat și pe tenis, iar anul trecut l-a favorizat pe rivalul lui Sinner în finala US Open, Taylor Fritz. Atunci, rapperul s-a ales cu o „gaură” de 210.000 de dolari.

Pariurile lui Drake au ajuns chiar la sume de șapte cifre. Pentru finala Cupei Mondiale FIFA din 2022, Drake a pariat pe faptul că Argentina va învinge campioana en-titre, Franța, în timpul regulamentar de joc.

„Pumele” au câștigat, dar victoria a venit după lovituri de departajare, astfel pariul rapperului a fost validat ca unul necâștigător.

Cu toate acestea, Drake a mai și câștigat. În anul 2019 a pariat pe Toronto Raptors, în finala NBA cu Golden State Warriors. Același lucru s-a întâmplat și 4 ani mai târziu.

A câștigat peste 2 milioane de dolari la primul titlu din istoria NBA cucerit de Denver Nuggets, după o finală cu Miami Heat.

Acum, pe hârtie, Alcaraz este cea mai mare amenințare la adresa lui Drake în ceea ce privește obținerea unui triumf al lui Sinner.

De altfel, cei doi sunt doi dintre cei mai importanți și competitivi rivali din tenisul actual. Ultimul jucător în afară de cei doi care a câștigat un turneu de Grand Slam a fost Djokovic la US Open din 2023.

