„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe  campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători
Drake/ Foto: Instagram @champagnepapi
Tenis

„Blestemul” lui Drake Suma uriașă pariată de rapperul american pe campionul US Open! Aleșii săi, mai mereu pierzători

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 03.09.2025, ora 12:30
alt-text Actualizat: 03.09.2025, ora 12:34
  • Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) speră să rupă „Blestemul lui Drake”, după ce rapperul american a pariat 300.000 de dolari pe italian pentru a câștiga US Open.
  • Liderul mondial este calificat în sferturile de finală, acolo unde va da peste compartriotul său Lorenzo Musetti (23 de ani, #10 ATP).

Aubrey Drake Graham, pe numele său real, nu se dezminte. Renumitul rapper, faimos pentru pariurile sale sportive substanțiale și adesea nereușite, are foarte mare încredere în Jannik Sinner.

Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește și
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Drake, pariu de 300.000 de dolari pe Jannik Sinner

Concret, acesta a distribuit o fotografie cu un pariu de 300.000 de dolari pe care l-a plasat pe italian pentru a ieși victorios la US Open, notează the-express.com

Un eventual triumf al lui Sinner i-ar aduce lui Drake un profit de 507.000 de dolari.

Pănă să ajungă în finală, Sinner mai are de trecut de compatriotul său, Lorenzo Musetti, dar și de învingătorul partidei Auger Aliassime (25 de ani, #27 ATP) - Alex De Minaur (26 de ani, #8 ATP).

Jannik Sinner a impresionat la turneul de la Flushing Meadows. A pierdut un singur set/ Foto: IMAGO Jannik Sinner a impresionat la turneul de la Flushing Meadows. A pierdut un singur set/ Foto: IMAGO
Jannik Sinner a impresionat la turneul de la Flushing Meadows. A pierdut un singur set/ Foto: IMAGO

De unde a pornit „Blestemul lui Drake”

„Blestemul lui Drake” este o superstiție populară în sport care susține că orice atlet sau echipă pe care rapperul o susține public sau pe care plasează un pariu semnificativ va pierde.

Printre cele mai notabile eșecuri ale sale se numără finala NBA din 2025, când a mizat pe Indiana Pacers, dar câștig de cauză a avut Oklahoma City Thunder, și pariul pe Mike Tyson, care a fost învins de Jake Paul.

Drake a pariat și pe tenis, iar anul trecut l-a favorizat pe rivalul lui Sinner în finala US Open, Taylor Fritz. Atunci, rapperul s-a ales cu o „gaură” de 210.000 de dolari.

Pariurile lui Drake au ajuns chiar la sume de șapte cifre. Pentru finala Cupei Mondiale FIFA din 2022, Drake a pariat pe faptul că Argentina va învinge campioana en-titre, Franța, în timpul regulamentar de joc.

„Pumele” au câștigat, dar victoria a venit după lovituri de departajare, astfel pariul rapperului a fost validat ca unul necâștigător.

Cu toate acestea, Drake a mai și câștigat. În anul 2019 a pariat pe Toronto Raptors, în finala NBA cu Golden State Warriors. Același lucru s-a întâmplat și 4 ani mai târziu.

A câștigat peste 2 milioane de dolari la primul titlu din istoria NBA cucerit de Denver Nuggets, după o finală cu Miami Heat.

Acum, pe hârtie, Alcaraz este cea mai mare amenințare la adresa lui Drake în ceea ce privește obținerea unui triumf al lui Sinner.

De altfel, cei doi sunt doi dintre cei mai importanți și competitivi rivali din tenisul actual. Ultimul jucător în afară de cei doi care a câștigat un turneu de Grand Slam a fost Djokovic la US Open din 2023.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România
Superliga
11:17
Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România
Citește mai mult
Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România
Villarreal, criticată de fani  Transferul care a iscat un scandal uriaș: „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei”
Campionate
10:35
Villarreal, criticată de fani Transferul care a iscat un scandal uriaș: „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei”
Citește mai mult
Villarreal, criticată de fani  Transferul care a iscat un scandal uriaș: „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
INVESTIGAȚIE. Sindicaliști discută o alianță cu casa de avocatură a europarlamentarului AUR Gheorghe Piperea împotriva tăierilor Guvernului Bolojan. „Au prezentat o strategie și un plan de acțiune concret” / În ecuație apare și o membră PNL
tenis PARIURI us open jannik sinner drake
Știrile zilei din sport
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Special
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Citește mai mult
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
Superliga
02:02
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!
Citește mai mult
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni! 
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Superliga
03.09
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Citește mai mult
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Hochei
03.09
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Citește mai mult
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:27
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă
11:01
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme: unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani”
09:56
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență
00:07
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Top stiri din sport
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Tenis
03.09
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
03.09
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
03.09
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
03.09
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 16 rapid 9 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
04.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share