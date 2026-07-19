„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem” +14 foto
Didier Deschamps și Kylian Mbappe. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Pare că l-am lăsat la greu” Mbappe, descumpănit pentru că nu i-a putut aduce o ultimă victorie lui Deschamps: „Nu asta voiam să transmitem”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 19.07.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 19.07.2026, ora 10:38
  • Franța - Anglia 4-6. Kylian Mbappe (27 de ani) a oferit o reacție amară după eșecul finala mică.
  • Starul francez a sperat să-i poată aduce selecționerului Didier Deschamps o victorie la ultima sa partidă pe banca naționalei.
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Pe lângă lupta pentru medalia de bronz la CM 2026, Mbappe și-a setat alt obiectiv clar: un succes în semn de mulțumire pentru legendarul antrenor.

Înaintea partidei, atacantul a postat și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dedicat lui Deschamps.

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Kylian Mbappe: „Prima repriză dă impresia că l-am lăsat la greu”

„Cred că au existat două perioade diferite. Legat de prima, pot înțelege că unii consideră că a fost o batjocură și că nu am respectat tricoul. Eu aș spune, mai degrabă, că am fost oameni și, din păcate, nu ne putem permite să fim oameni.

Eram complet amețiți și cred că ne-au trezit bine la realitate. Iar în a doua repriză am redevenit jucători de nivel înalt, mașini care nu mai au sentimente, așa că am reușit să câștigăm această parte secundă.

Dar n-am câștigat jocul și este păcat pentru antrenor. Voiam să facem ceva pentru el, iar prima repriză dă impresia că l-am lăsat la greu, chiar dacă nu asta voiam să transmitem.

Însă, vrem să-i mulțumim pentru tot ce a făcut. Acest meci nu va păta legenda lui Didier Deschamps”, a declarat Mbappe, potrivit lequipe.fr.

Franța - Anglia FOTO Imago
Franța - Anglia FOTO Imago

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Kylian Mbappe: „Mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc finala”

Cât despre faptul că l-a depășit pe Leo Messi în clasamentul all-time al golgeterilor de la CM 2026, Mbappe a transmis:

„Leo înscrie tot timpul. Mâine (n.r. - astăzi, 19 iulie) va înscrie, cu siguranță. Eu încerc să-mi ajut echipa să marcheze.

Sigur că, atunci când înscrii atât de mult la Cupa Mondială, asta te propulsează într-o altă categorie, dar mi-ar fi plăcut să nu fiu cel mai bun marcator din istorie și să joc meciul de mâine.

E bine pentru moștenirea mea să spun că am fost unul dintre acei jucători, dar astăzi nu la asta mă gândesc”.

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