Cât va încasa Anglia la CM 2026 Naționala lui Tuchel și-a asigurat o sumă mai mare după bronzul din finala mică + Cât va lua campioana mondială

Franța - Anglia 4-6. Elevii lui Tuchel au obținut medalia de bronz la CM 2026 și se vor întoarce acasă cu o sumă consistentă din partea FIFA.

Spania și Argentina joacă azi finala Mondialului, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și AntenaPlay.

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Penultimul meci al turneului final a adus un spectacol incredibil, cu 10 goluri în total. Kylian Mbappe a reușit să-și consolideze poziția de golgheter, după ce a ajuns la 10 reușite la această ediție.

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Franța - Anglia 4-6 . Medalie de bronz și 29 de milioane de dolari pentru insulari

Englezii au depășit eliminarea dramatică din semifinala cu Argentina și au încheiat turneul pe podium, asigurându-și și un premiu de 29 de milioane de dolari, cu două mai mult decât naționala lui Deschamps, care a terminat pe locul 4.

CM 2026 a avut un fond de premii record, într-un total de 655 de milioane de dolari, care se împarte între cele 48 de echipe participante, potrivit sports.yahoo.com.

Finala mare dintre Spania și Argentina va stabili și ultimele două premii.

Campioana va pleca acasă cu 50 de milioane de dolari, în timp ce vicecampiona va încasa 33 de milioane.

Premiile oferite de la FIFA la CM 2026

Campioana: Spania/Argentina, 50 de milioane de dolari

Spania/Argentina, 50 de milioane de dolari Locul 2: Spania/Argentina, 33 de milioane de dolari

Spania/Argentina, 33 de milioane de dolari Locul 3: Anglia, 29 de milioane de dolari

Anglia, 29 de milioane de dolari Locul 4: Franța, 27 de milioane de dolari

Franța, 27 de milioane de dolari Echipele eliminate în sferturi: 19 milioane de dolari

19 milioane de dolari Echipele eliminate în optimi: 15 milioane de dolari

15 milioane de dolari Echipele eliminate în șaisprezecimi: 11 milioane de dolari

11 milioane de dolari Echipele eliminate în faza grupelor: 9 milioane de dolari

Mai mult, fiecare dintre cele 48 de echipe a primit încă 1,5 milioane de dolari pentru acoperirea costurilor de pregătire înainte de startul turneului.

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