I-a mințit pe fani! Antrenorul a promis că va demisiona , iar a două zi s-a răzgândit: „Îmi era frică de ei”
Dusan Kerkez/ Foto: IMAGO
I-a mințit pe fani! Antrenorul a promis că va demisiona, iar a două zi s-a răzgândit: „Îmi era frică de ei”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 19:46
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 19:46
  • Dusan Kerkez (49 de ani) a anunțat joi seara că va demisiona din funcția de antrenor al echipei CSKA Sofia, însă vineri și-a schimbat discursul.
  • Explicațiile tehnicianului, în rândurile de mai jos.

De 31 de ori campioană în Bulgaria, CSKA Sofia nu se regăsește în această stagiune. A pierdut joi pe terenul celor de la Arda, scor 0-1, și ocupă locul 12, cu doar 7 puncte după primele 8 etape.

Sătui de parcursul mult sub așteptări al echipei, fanii i-au cerut demisia lui Dusan Kerkez. L-au asaltat!

Dusan Kerkez i-a mințit pe fani că va demisiona de frică, iar a doua zi s-a răzgândit

Bosniacul, care a preluat-o pe CSKA în vara acestui an, le-a promis fanilor că va renunța la postul său, însă a revenit asupra deciziei.

Kerkez și-a motivat alegerea printr-o simplă explicație: „Le-am spus asta pentru că mi-era frică de ei, dar nu vreau să demisionez”, a declarat tehnicianul, citat de sportal.bg.

Antrenorul în vârstă de 49 de ani a afirmat în această dimineață că refuză categoric să părăsească clubul dacă nu va primi salariul pentru întreaga durată a contractului său, valabil până în iunie 2026.

Conducerea și-a pierdut și ea încrederea în Dusan Kerkez. Până și Boyko Velichkov, directorul sportiv al clubului, i-a cerut demisia, dar se pare că antrenorul ține cu dinții de postul său.

Bosniacul și-a început mandatul pe banca fostei campioane a Bulgariei pe 4 iunie, după doi ani petrecuți pe banca celor de la Botev Plovdiv.

Sursa citată mai menționează că salariul antrenorului este dublu la CSKA Sofia față de cât câștiga la Plovdiv, acesta fiind și principalul motiv pentru care Kerkez nu vrea să plece.

2 trofee
are în palmares Dusan Kerkez, în calitate de antrenor
  • AEL Limassol U21, AEL Limassol, Cukaricki și Botev Plovdiv sunt echipe antrenate de Kerkez, de-a lungul carierei.

Pentru CSKA Sofia urmează un duel în deplasare cu Botev Vratsa, luni, 22 septembrie.

