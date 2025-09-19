Reghecampf, situație incertă Multe întrebări și puține răspunsuri pentru românul din Sudan: „Nu știu când vom începe campionatul și unde vom juca”

Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman , a vorbit despre eșecul cu Singida Black Stars , scor 1-2, din finala Cupei CECAFA Kagame .

, a vorbit despre eșecul cu , scor 1-2, din finala . Românul a vorbit despre problemele cu care se confruntă echipa sa din cauza războiului civil din Sudan.

Reghecampf a dezvăluit cum a abordat turneul și a dat de înțeles că pentru el acesta ar fi fost doar unul de pregătire, unde să-și cunoască mai bine jucătorii.

Laurențiu Reghecamf: „Am încercat foarte mult să-mi cunosc jucătorii!”

Tehnicianul român a mai afirmat că în următoarele zile echipa sa va lupta pentru calificarea în Liga Campionilor Africii.

„Acest turneu a fost pentru mine doar ca să îmi cunosc echipa. Am avut doar jucătorii care nu prea au jucat, cei importanți fiind la echipele naționale. I-am folosit în ultima partidă, dar nu am avut timp să lucrăm ca să punem în practică ceea ce ne dorim să facem.

A fost un turneu unde am încercat foarte mult să-mi cunosc jucătorii, mai ales la jocurile oficiale, să le văd reacțiile. Urmează primul meci de calificare în Champions League.

Sunt 2 tururi preliminare pe care le jucăm și suntem în sudul Sudanului, unde vom juca prima partidă în deplasare, pentru calificarea în Champions League”, a afirmat Reghecampf pentru fanatik.ro.

În primul tur preliminar din Liga Campionilor Africii, Al-Hilal Omdurman se va lupta cu Jamus (Sudanul de Sus), pe 21 și 28 septembrie.

Dacă va ajunge în turul 2, echipa lui Reghecampf va da în octombrie peste învingătoarea „dublei” dintre Mogadishu City (Somalia) și Kenya Police (Kenya).

Faza grupelor din Liga Campionilor Africii va debuta în noiembrie.

Laurențiu Reghecampf: „Nu știu când vom începe campionatul și unde vom juca”

Sudan se află în război civil încă din anul 2023, iar orașul Omdurman este afectat de desfășurarea conflictului. În momentul în care a semnat cu Al-Hilal, Reghecampf a propus conducerii ca echipa să evolueze în campionatul din Algeria.

Tehnicianul spune că situația este încă incertă: „Nu știm când începe campionatul în Sudan și nici dacă vom juca acolo”.

Ulterior, Reghecampf a vorbit și despre criticile care i s-au adus în presă, după ce a ratat câștigarea primului trofeu cu Al-Hilal Omdurman.

„Nu am multe informații și nici nu cunosc limba ca să știu ce reacții au fost. Orice fan al unei echipe vrea victoria. Probabil că anumiți oameni au fost negativi, să zic așa, dar este de înțeles atunci când pierzi un trofeu.

Eu sper să pot să-i integrez pe toți și să facem un meci bun (n.r. cu Jamus). Am nevoie de mai mult timp. Este primul meci în care îi pot folosi pe toți, avem 2-3 zile de antrenament înainte. Mă bazez pe experiența lor.

Au fost aduși jucători, 6-7, pe pozițiile unde aveam nevoie”, a concluzionat românul.

Al Hilal Omdurman, cel mai titrat club din Sudan

Al-Hilal Omdurman este clubul din Sudan cu cea mai mare vitrină de trofee. Trupa pregătită de Laurențiu Reghecampf deține 31 de titluri de campioană a Sudanului.

Pe plan continental, Al-Hilal Omdurman a participat de 39 de ori în Liga Campionilor Africii. Sudanezii au câștigat trofeul în două rânduri, în 1987 și 1992.

