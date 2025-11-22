Nervii lui Mihalcea Antrenorul de la UTA a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „E o imagine clară! Am pierdut nemeritat” +6 foto
Superliga

Nervii lui Mihalcea Antrenorul de la UTA a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „E o imagine clară! Am pierdut nemeritat"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 18:43
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 19:08
  • UTA - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul arădenilor, a comentat decizia arbitrilor, care au anulat un gol al echipei sale pentru un ofsaid milimetric.

În minutul 24, UTA a înscris prin Coman, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid, după o verificare în camera VAR care a durat aproximativ cinci minute.

UTA - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea: „Am pierdut nemeritat”

„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie.

Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.

Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă!”, a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.

Sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine. Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad

Golul lui Marius Coman a fost anulat pentru un ofsaid milimetric

În minutul 24, Alin Roman a bătut un corner scurt, a primit mingea înapoi, după care a centrat perfect la bara a doua, Abdallah a reluat pe poartă din prima, iar Gertmonas a respins în față.

Marius Coman a profitat de respingere și a deschis scorul din câțiva metri. Ulterior, „centralul” Marcel Bîrsan le-a transmis jucătorilor să aștepte validarea din camera VAR, unde se afla Andrei Chivulete.

După 5 minute de așteptare, arbitrul a anulat reușita pe motiv de ofsaid, însă nu la Coman sau Abdallah, ci la Alin Roman, în momentul în care a primit înapoi mingea, înaintea centrării.

Galerie foto (6 imagini)

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
+6 Foto
labels.photo-gallery

Partida a fost condusă la centru de Marcel Bîrsan, asistat de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu. În camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Andrei Antonie (asistent).

Lukic a marcat în minutul 49, iar Cristea a închis tabela în minutul 84.

În urma acestui rezultat, U Cluj a trecut peste UTA în clasament. „Șepcile roșii” au acumulat 23 de puncte și ocupă locul 8, în timp ce arădenii se află pe poziția 9, cu 22 de puncte.

Adrian Mihalcea liga 1 u cluj uta arad
