Nervii lui Mihalcea Antrenorul de la UTA a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „E o imagine clară! Am pierdut nemeritat”

- UTA - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul arădenilor, a comentat decizia arbitrilor, care au anulat un gol al echipei sale pentru un ofsaid milimetric.
În minutul 24, UTA a înscris prin Coman, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid, după o verificare în camera VAR care a durat aproximativ cinci minute.
UTA - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea: „Am pierdut nemeritat”
„E o imagine clară. Din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență între piciorul jucătorului nostru și cel al adversarului. Nu există a doua linie.
Dar, una peste alta, a fost o partidă bună, cu două echipe care își doreau să câștige.
Nemeritat am pierdut, cred eu, după aspectul jocului. La golul doi al lor e aut de poartă clar, îl lovește pe Chipciu fără niciun fel de problemă!”, a declarat Mihalcea, conform digisport.ro.
Sunt mici aspecte ale jocului. Mi-a plăcut atitudinea băieților, din astfel de meciuri poți să crești. Cred că putem bate pe oricine. Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad
Golul lui Marius Coman a fost anulat pentru un ofsaid milimetric
În minutul 24, Alin Roman a bătut un corner scurt, a primit mingea înapoi, după care a centrat perfect la bara a doua, Abdallah a reluat pe poartă din prima, iar Gertmonas a respins în față.
Marius Coman a profitat de respingere și a deschis scorul din câțiva metri. Ulterior, „centralul” Marcel Bîrsan le-a transmis jucătorilor să aștepte validarea din camera VAR, unde se afla Andrei Chivulete.
După 5 minute de așteptare, arbitrul a anulat reușita pe motiv de ofsaid, însă nu la Coman sau Abdallah, ci la Alin Roman, în momentul în care a primit înapoi mingea, înaintea centrării.
Galerie foto (6 imagini)
Partida a fost condusă la centru de Marcel Bîrsan, asistat de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu. În camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Andrei Antonie (asistent).
Lukic a marcat în minutul 49, iar Cristea a închis tabela în minutul 84.
În urma acestui rezultat, U Cluj a trecut peste UTA în clasament. „Șepcile roșii” au acumulat 23 de puncte și ocupă locul 8, în timp ce arădenii se află pe poziția 9, cu 22 de puncte.