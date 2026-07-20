Cum arată echipa Mondialului Șase spanioli, 5 cu profil defensiv + doi argentinieni. Cine e singurul brazilian și cele două nume imense care nu prind primul 11

Firma de monitorizare SportsBase a realizat, pe baza tuturor parametrilor din cele 104 meciuri, cum arată cea mai bună echipă a Mondialului.

Cel mai mare Index de joc îl are Yamal, urmat de un fotbalist-surpriză al proaspetei campioane mondiale. Cum arată întreaga formulă, în rândurile de mai jos.

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Spania e campioana, dar cum arată cel mai bun 11 al turneului final?

O firmă de monitorizare, SportsBase, a terminat de centralizat și analizat toate rapoartele celor 104 meciuri disputate și pentru fiecare post în parte a realizat topul fotbaliștilor.

Reperul: Indexul de joc, adică media tuturor reușitelor și nereușitelor din timpul petrecut pe teren.

Indexul e relevant pentru fiecare profil de fotbalist în parte: de la driblingurile, golurile și assisturile jucătorilor ofensivi, până la deposedările, duelurile aeriene și la sol câștiate/pierdute și procentul paselor bune pentru fundași sau mijlocași.

Cum arată echipa Mondialului

Pe baza acestor parametri, SportsBase a alcătuit clasamentul pe fiecare post. Iar primul 11 care rezultă, într-un sistem de joc 4-1-3-2, spune că Spania domină autoritar. Așa cum a făcut și pe parcursul turneului final, în care a încasat un singur gol, cu Belgia, în sferturile de finală.

Poate tocmai datorită acestei performanțe, dintre cei 6 jucători cu profil defensiv: portarul, linia de apărare și închizătorul, nu mai puțin de 5 sunt din naționala lui Luis de la Fuente.

Excepția se numește Romero, stoperul Argentinei.

Fotbalistul din cel mai bun 11 al Mondialului cu cel mai mare Index e Yamal (236).

Pe locul 2 e un nume surprinzător, care înaintea turneului final nici măcar nu era sigur de locul de titular în naționala Spaniei: fundașul dreapta Porro (Index 231).

De fapt, el nici nu a început în primul 11 al Spaniei la CM, în primul joc cu Capul Verde, scor 0-0, titular pe banda dreaptă a defensivei a fost Llorente.

JUCĂTORII SPANIEI CARE FAC PARTE DIN CEL MAI BUN 11 AL CM

Unai Simon - Index 207

Porro - 231

Laporte - 214

Cucurella - 218

Rodri - 225

Yamal - 236

Finalista Argentina are doi oameni. În afară de Romero (211), mai apare și Messi (222).

În rest, câte un jucător de la celelalte două echipe care au disputat finala mică: Mbappe (228) și Bellingham (219).

Al 11-lea din echipă e un brazilian. În ciuda faptului că trupa lui Ancelotti a fost eliminată în optimi, Vinicius (221) e cel mai bun atacant stânga, peste Baena (Spania), Trossard (Belgia), Doue (Franța) și Diaz (Columbia).

În alcătuirea primului 11 au fost luați în calcul doar fotbaliștii care au jucat cel puțin 450 de minute, adică măcar 5 meciuri, din maximul 8, câte au bifat Spania, Argentina, Franța și Anglia.

CEL MAI BUN 11 AL CAMPIONATULUI MONDIAL

Unai Simon - Porro, Romero, Laporte, Cucurella - Rodri - Yamal, Bellingham, Vinicius - Messi, Mbappe

Lipesc câteva nume mari, care au lăsat o impresie bună, dar care n-au reușit să aibă un Index care să le permită să prindă primul 11.

Printre ei: Haaland, Kane, Odegaard, Olise, Vitinha, Bruno Fernandes, Wirtz. Unii dintre ei se regăsesc însă în cea mai bună echipă B a acestei ediții:

Gill (Paraguay) - Hakimi (Maroc), Ajer (Norvegia), Gabriel (Brazilia), Nuno Mendes (Portugalia) - Pedri (Spania) - Dembele (Franța), Olise (Franța), Baena (Spania) - Haaland (Norvegia), Kane (Anglia)

La precedentul titlu mondial câștigat de Spania, în 2010, 1-0 în finală cu Olanda, ibericii au avut 5 jucători în cel mai bun 11 al acelui turneu final, care a arătat în felul următor:

Neuer - Lahm, Puyol, Sergio Ramos, Capdevila - Sneijder, Busquets, Van Bommel - Thomas Muller - Luis Suarez, David Villa.

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