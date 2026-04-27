Răzvan Lucescu la FCSB!? Tehnicianul nu spune NU unei colaborări cu Becali: „Când va fi momentul, va fi!”

Răzvan Lucescu (57 de ani), tehnicianul celor de la PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB în viitor și nu i-ar spune NU marii rivale.

tehnicianul celor de la PAOK, a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB în viitor și nu i-ar spune NU marii rivale. Declarațiile acestuia vin la o zi distanță după ce Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al campioanei, și-a exprimat dorința de a lucra cu Lucescu.

Înaintea partidei cu Petrolul (3-1), FCSB a rămas fără antrenor pentru a doua oară în acest sezon, odată cu plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

Până la numirea unui nou tehnician, campioana va fi condusă de pe bancă de Lucian Filip (35 de ani).

Răzvan Lucescu la FCSB!?

Răzvan Lucescu a reacționat după ce MM Stoica și-a manifestat dorința de a lucra împreună. Iar tehnicianul s-a arătat deschis pentru o colaborare inclusiv cu Gigi Becali, amintind de alți patroni dificili cu care a lucrat.

„Îl apreciez enorm pe MM, știe asta. În fotbal nu poți să planifici nimic, când va fi momentul, va fi.

(n.r. – Cum ai lucra cu Gigi Becali?) De ce te uiți așa la mine? Aștepți un răspuns? Cred că am ajuns la o experiență deosebită, am avut oameni puternici, ambițioși, ca patroni, care au pus presiuni enorme, care totuși, în spatele acestor presiuni au arătat o sensibilitate foarte mare. Oameni pe care, cumva, i-am câștigat de partea mea prin felul meu de a fi.

Îi datorez enorm domnului Savvidis (n.r. patronul echipei PAOK). Datorită lui am ajuns aici, el a fost cel care a stat lângă mine, la momentele de victorie, la tristețe, a pus și o presiune uriașă, m-a ajutat acest lucru.

Sigur, acum lucrurile stau diferit între noi, că ne cunoaștem foarte bine. Sigur, a fost și domnul Copos la Rapid, domnul Niculae la Brașov!”, a declarat Răzvan Lucescu, conform fanatik.ro.

FOTO: FCSB - Petrolul 3-1, în etapa 6 din play-out

Răzvan Lucescu, simbol al Rapidului

Răzvan Lucescu este un nume important din istoria Rapidului. A jucat doar un sezon în Giulești, 2000-2001, și un meci în 2002, când era președintele clubului.

A scris istorie însă ca antrenor, reușind să califice echipa în sferturile Cupei UEFA în 2006. A antrenat în Giulești în două perioade, iulie 2004 - iunie 2007 și iunie 2011 - mai 2012.

Le-a mai pregătit în România pe FC Brașov (februarie - iunie 2004 și iulie 2007 - iunie 2009) și Petrolul (martie - septembrie 2014).

În cariera sa, Lucescu le-a mai antrenat pe El-Jaish, Xanthi, Al-Hilal și PAOK.

„Aș putea să antrenez Steaua”

Nu e prima dată când Răzvan Lucescu n-a respins ideea de a antrena la FCSB.

În 2008, pe când era la FC Brașov, susținea că ar putea prelua marea rivală:

„Mie îmi plac provocările, dovadă că am acceptat să preiau o echipă din liga secundă, deși toată lumea mă sfătuia să nu o fac. Scopul meu este să-mi fac munca bine și să câștig respectul tuturor.

Astfel, aș putea să antrenez în Ghencea, indiferent de patronat. Poate nu aș fi iubit acolo, însă în mod cert aș fi respectat. Sunt antrenor și m-aș duce oriunde”.

De altfel, tehnicianul a și susținut în multe momente că pentru el FCSB rămâne continuatoarea Stelei.

Mihai Stoica: „ Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu”

Mihai Stoica a declarat, duminică, că unul din antrenorii cu care și-ar dori să colaboreze este Răzvan Lucescu.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Bogdan Andone. A fost la noi, probabil nu se va întoarce. E cumnat cu Şumi, dar el n-a înjurat FCSB. Glumesc…

Aş lucra cu Dan Petrescu oricând. Aş lucra cu Oli, nu se poate. Aş lucra cu Răzvan Lucescu, nu se poate. Aş lucra cu Mirel, tocmai ce a plecat.

Răzvan Lucescu cred că va continua la PAOK. Dar şi dacă nu, cred că va fi coadă.

Pe «bucket list» bifasem Mirel Rădoi, chiar dacă a fost foarte scurt mandatul. Nici nu poţi să îi spui mandat. Dar îl aveam şi pe Răzvan. Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. Am avut privilegiul de a lucra cu: Ţicleanu, care avea viziune la începutul anilor 90, am lucrat cu Vasile Simionaş, regretatul.

Şi apoi am lucrat: Walter Zenga, Oleg Protasov, care şi acum a rămas în memoria suporterilor cu fotbalul spectaculos, de acolo a început fotbalul-şampanie, cu Cosmin Olăroiu, care a fost maximum, cu Dan Petrescu, cu Reghe, cu Marius Lăcătuş, cu Ilie Dumitrescu”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Oficialul de la FCSB este convins că Răzvan Lucescu ar avea o relație excelentă cu patronul echipei.

„Răzvan Lucescu e acolo, lângă Oli. Cred că s-ar înţelege cu Gigi Becali. Ar rezista. Dar nu cred că se pune problema. Poate nu o să continue cu PAOK, dar va avea oferte foarte bune pe bani foarte mulţi.

Bafetimbi Gomis, antrenat de Răzvan în Arabia Saudită a spus aşa: «Este cel mai bun antrenor cu care am lucrat».

El fiind fostul golgheter al campionatului din Hexagon. A fost golgheter în Ligue 1, nu mai spun că a fost golgheter în Turcia cu Galatasaray. Şi a lucrat cu nişte tehnicieni la Lyon. Şi noi să spunem că avem şanse să îl aducem pe Răzvan, nu!”, a mai afirmat Stoica.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 6 36 8 UTA Arad 6 32* 9 FC Botoșani 6 31 10 Oțelul Galați 6 28 11 Csikszereda 6 27* 12 Farul Constanța 6 24* 13 Petrolul Ploiești 6 23 14 Hermannstadt 6 20* 15 Unirea Slobozia 6 20* 16 Metaloglobus București 6 11 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

