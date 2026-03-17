Echipa națională feminină a Iranului/ Foto: IMAGO
Campionate

Teama le-a făcut să se întoarcă Doar două jucătoare ale Iranului și-au menținut cererea de azil politic în Australia! 5 au renunțat deja

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 23:31
alt-text Actualizat: 18.03.2026, ora 00:32
  • Răsturnare de situație în Australia, unde 5 dintre cele 7 jucătoare ale naționalei Iranului care solicitaseră azil politic și-au retras cererile.

Duminică, Zahra Ghanbari (34 de ani), căpitanul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, a decis să renunțe la solicitarea de azil. A devenit a cincea jucătoare care a apelat la acest gest.

Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român  a marcat din nou în prima ligă din Turcia
Citește și
Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român a marcat din nou în prima ligă din Turcia
Citește mai mult
Maxim, gol cu Fenerbahce VIDEO. Mijlocașul român  a marcat din nou în prima ligă din Turcia

Doar două jucătoare ale Iranului și-au menținut cererea de azil politic în Australia! 5 au renunțat deja

Decizia fotbalistelor a venit pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța familiilor încă aflate în Iran. Astfel, acestea au ales să se întoarcă acasă.

În acest moment, doar două jucătoare își mențin cererile de protecție internațională. Este vorba de Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanisadeh, informează marca.com.

Presa din Spania a relatat că cele două s-ar afla într-o locație secretă, primind sprijin din partea guvernului și a comunității iraniene din țară.

Ulterior, Pasandideh și Ramezanisadeh au fost surprinse antrenându-se cu echipa feminină a celor de la Brisbane Roar.

Anunțul a fost făcut chiar de clubul Australian printr-o postare pe rețelele de socializare, alături de poze cu cele două de la antrenamentul echipei.

„Bine ați venit, Fatemeh și Atefeh. Astăzi (n.r. luni), Brisbane Roar le-a întâmpinat oficial pe Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh la baza de antrenament a clubului pentru a participa la pregătirea echipei noastre din A-League Women. Clubul rămâne angajat să le ofere un mediu de susținere pe măsură ce parcurg următoarele etape”, a declarat Kaz Patafta, directorul general al clubului din prima divizie.

Jucătoarele Iranului, catalogate drept „trădătoare în vreme de război”

Organizațiile pentru drepturile omului au semnalat că autoritățile iraniene exercită presiuni asupra sportivilor aflați în străinătate prin amenințări indirecte.

Totul a pornit după ce la începutul Cupei Asiei, fotbalistele au atras atenția când au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război” de prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi.

Galerie foto (6 imagini)

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
+6 Foto
labels.photo-gallery

Unele jucătoare au primit mesaje vocale din partea membrilor familiei, precum unul în care mama unei fotbaliste îi spunea: „Nu veni (n.r. - înapoi în Iran)… te vor ucide”, în timp ce alte familii au transmis mesaje prin canale ascunse: „Trebuie să rămâi acolo”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, că jucătoarele „cel mai probabil vor fi ucise” dacă li se va permite să se întoarcă în Iran.

Ministerul Sportului din Iran a salutat decizia fotbalistelor, afirmând că: „Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au învins planurile inamicului împotriva acestei echipe”.

Viitorul naționalei feminine ale Israelului este incert

Cele cinci jucătoare care au părăsit Australia s-ar afla pentru moment în Kuala Lumpur, unde așteaptă să își reorganizeze situația înainte de a decide asupra următorilor pași.

O întoarcere imediată la Teheran nu este pe luată în calcul, parțial din cauza situației geopolitice din regiune, care adaugă un nou element de incertitudine.

Citește și

„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
Superliga
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
Citește mai mult
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
Crăciunescu, replică pentru Burleanu Iritat după ce Kovacs a fost numit cel mai bun din istorie: „Cum să n-am nimic de comentat?”
Superliga
22:31
Crăciunescu, replică pentru Burleanu Iritat după ce Kovacs a fost numit cel mai bun din istorie: „Cum să n-am nimic de comentat?”
Citește mai mult
Crăciunescu, replică pentru Burleanu Iritat după ce Kovacs a fost numit cel mai bun din istorie: „Cum să n-am nimic de comentat?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
INTERVIU VIDEO Emil Hurezeanu, despre o nouă ordine mondială: „Coşmarul e al tuturor” / Ce îi reproșează lui Nicușor Dan 
AMENINTARI australia iran nationala feminina iran
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 35 rapid 46 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share