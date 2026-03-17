Teama le-a făcut să se întoarcă Doar două jucătoare ale Iranului și-au menținut cererea de azil politic în Australia! 5 au renunțat deja

Răsturnare de situație în Australia, unde 5 dintre cele 7 jucătoare ale naționalei Iranului care solicitaseră azil politic și-au retras cererile.

Duminică, Zahra Ghanbari (34 de ani), căpitanul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, a decis să renunțe la solicitarea de azil. A devenit a cincea jucătoare care a apelat la acest gest.

Decizia fotbalistelor a venit pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța familiilor încă aflate în Iran. Astfel, acestea au ales să se întoarcă acasă.

În acest moment, doar două jucătoare își mențin cererile de protecție internațională. Este vorba de Fatemeh Pasandideh şi Atefeh Ramezanisadeh, informează marca.com.

Presa din Spania a relatat că cele două s-ar afla într-o locație secretă, primind sprijin din partea guvernului și a comunității iraniene din țară.

Ulterior, Pasandideh și Ramezanisadeh au fost surprinse antrenându-se cu echipa feminină a celor de la Brisbane Roar.

Anunțul a fost făcut chiar de clubul Australian printr-o postare pe rețelele de socializare, alături de poze cu cele două de la antrenamentul echipei.

„Bine ați venit, Fatemeh și Atefeh. Astăzi (n.r. luni), Brisbane Roar le-a întâmpinat oficial pe Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh la baza de antrenament a clubului pentru a participa la pregătirea echipei noastre din A-League Women. Clubul rămâne angajat să le ofere un mediu de susținere pe măsură ce parcurg următoarele etape”, a declarat Kaz Patafta, directorul general al clubului din prima divizie.

Jucătoarele Iranului, catalogate drept „trădătoare în vreme de război”

Organizațiile pentru drepturile omului au semnalat că autoritățile iraniene exercită presiuni asupra sportivilor aflați în străinătate prin amenințări indirecte.

Totul a pornit după ce la începutul Cupei Asiei, fotbalistele au atras atenția când au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război” de prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi.

Unele jucătoare au primit mesaje vocale din partea membrilor familiei, precum unul în care mama unei fotbaliste îi spunea: „Nu veni (n.r. - înapoi în Iran)… te vor ucide” , în timp ce alte familii au transmis mesaje prin canale ascunse: „Trebuie să rămâi acolo”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, că jucătoarele „cel mai probabil vor fi ucise” dacă li se va permite să se întoarcă în Iran.

Ministerul Sportului din Iran a salutat decizia fotbalistelor, afirmând că: „Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au învins planurile inamicului împotriva acestei echipe”.

Cele cinci jucătoare care au părăsit Australia s-ar afla pentru moment în Kuala Lumpur, unde așteaptă să își reorganizeze situația înainte de a decide asupra următorilor pași.

O întoarcere imediată la Teheran nu este pe luată în calcul, parțial din cauza situației geopolitice din regiune, care adaugă un nou element de incertitudine.

