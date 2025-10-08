Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!” +10 foto
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!"

Publicat: 08.10.2025, ora 09:35
Actualizat: 08.10.2025, ora 10:35
  • Echipa națională s-a antrenat, marți seara, la Mogoșoaia, pe o vreme de toamnă târzie.
  • Tricolorii au sfidat vremea neprietenoasă și continuă pregătirea pentru meciurile cu Moldova (amical) și Austria (preliminarii CM 2026, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45)

Naționala lui Mircea Lucescu se pregătește pentru meciul de joi, cu Moldova, partidă care se va juca pe Arena Națională, joi, de la ora 21:00, în direct la Digi Sport 1 și Prima TV, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”

Mare parte din țară se află sub avertizări de ploi abundente, iar Municipiul București și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov se află de ieri, de la ora 21:00 până azi, la ora 15:00, sub un cod roșu de ploi torențiale și abundente.

Tricolorii au efectuat, aseară, în plin cod roșu, un antrenament. Jucătorii lui Lucescu nu s-au menajat.

Pagina de Facebook a echipei naționale a publicat imagini de la ședința de pregătire cu un mesaj pentru fani:

Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională) Naționala, antrenament pe cod roșu de ploi (foto: Facebook/echipa națională)
„Voi nu faceți ca noi! 😅 Dacă sunteți sub avertizare de cod roșu și nu e necesar să ieșiți afară, rămâneți în casă și aveți grijă de voi până mâine, când expiră avertizarea meteo! Joi, vremea va fi mai bună și ne vedem la meci, pe Arena Națională, împotriva Moldovei!”.

Moldova, antrenament pe Ghencea

Din cauza condițiilor meteo și pentru a proteja gazonul de pe Arena Națională, naționala lui Lilian Popescu va efectua antrenamentul oficial pe stadionul din Ghencea.

Arena Națională va găzdui și meciul cu Austria de duminică, dar și derby-ul dintre Dinamo și Rapid din etapa 13 din Liga 1, care va avea loc duminica viitoare.

Lotul României pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

17:56
