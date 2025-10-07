Balaj îl apără pe Kovacs Fostul arbitru a analizat fazele controversate de la FCSB - U Craiova: „E normal să aibă un sprijin”

Cristi Balaj (54 de ani) a comentat prestația lui Istvan Kovacs din derby-ul FCSB - Craiova 1-0.

Președintele celor de la CFR Cluj crede că cel mai important este ca decizia să fie cea corectă, indiferent de câte ori merge „centralul” să revadă faza după intervenția VAR.

Istvan Kovacs a fost chemat de trei ori să revadă o fază la monitorul VAR în partida de duminică de pe Arena Națională, fiind vorba de fiecare dată de o lovitură de la 11 metri.

Cristi Balaj: „Arbitrii trebuie să se sprijine unul pe altul”

„Exact cum Marius Avram își permite să-și dea cu părerea despre Kovacs, în aceeași măsură este recomandat și i se permite lui Costreie să-l sprijine, cu monitorul în față, pe Kovacs. Comparația este cât se poate de clară”, a declarat Cristi Balaj, la Digi Sport.

Întrebat dacă ar trebui să primeze doar decizia corectă, indiferent dacă este luată de „central” sau prin intervenția arbitrului VAR, Balaj a răspuns:

„Indiscutabil. Trebuie să se sprijine unul pe altul și mai ales în situațiile în care există contacte care trebuie sancționate și care sunt la limita suprafeței de pedeapsă.

Pentru că atunci când avem contacte la limita suprafeței de pedeapsă, arbitrul nu este concentrat doar asupra contactului. Pentru că este focusat și o face din inerție. O parte din concentrare se duce și spre gândirea zonei unde se întâmplă contactul.

La faza cu jucarea mingii cu mâna, incorectitudinile care se întâmplă în raport cu mâinile sunt greu de descoperit atunci când între locul de contact și arbitru se află corpul jucătorului care a atins mingea.

FOTO. Primul penalty primit de FCSB

Adică el nu vede cât de depărtată a fost mâna de corp. Și știind că există sistemul VAR... Dacă în trecut s-a întâmplat ca la asemenea situații arbitrii să fluiere penalty, pentru că în opinia lui șansele de a fi penalty erau de 80%, dau un exemplu, acum arbitrii, știind că au această plasă de siguranță, nu intervin și așteaptă de la VAR un sprijin. Important este ca, în final, să fie decizia corectă”, a mai explicat Balaj.

VIDEO. Florin Tănase transformă un penalty și îl ratează pe al doilea în FCSB - U Craiova 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport