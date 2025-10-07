Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, l-a atacat pe Andrei Nicolescu (49 de ani) pentru declarațiile făcute luni.

Președintele celor de la Dinamo susține că le-a transmis giuleștenilor propunerea de a oferi o peluză întreagă suporterilor, dar nu a primit niciun răspuns.

Dinamo și Rapid de întâlnesc pe 19 octombrie, de la 20:30. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Victor Angelescu a declarat că nu a primit nicio propunere oficială din partea clubului Dinamo până în această seară.

Victor Angelescu, către Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”

„Eu am spus foarte clar de la început că respect clubul Dinamo foarte mult. Este un club extrem de important.

Îl respect și pe domnul Nicolescu, fiind președintele clubului Dinamo, și ce a fost în trecut rămâne între noi, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat ieri.

Să vii să încerci să faci pe deșteptul și să te pui într-o poziție mai suspusă, mai șmecheră, și să spui că «noi am trimis și cumva Rapid n-a răspuns și așteptăm acum să vedem că s-ar putea să nu vrea» și să creeze o chestie de asta ca și cum tu ești undeva mai sus. Nu mi se pare ok, mai ales că ar trebui să ne respectăm.

Ca să fie foarte clar, nu am primit nicio adresă de la clubul Dinamo. Am văzut emisiunea, m-am dus de dimineață la club, am început să sun.

Dinamo nu a trimis nicio adresă oficială. După care noi am ieșit. Ați văzut reacția ofițerului de securitate.

Azi când m-am suit în mașină s-a trimis propunerea, la 20:30.

Deci nu e normal ca tu să spui că tu de 4-5 zile n-ai primit răspuns când n-ai întrebat pe nimeni relevant din club.

Și vii și spui că noi am trimis către Rapid și Rapid nu vrea să ne răspundă. Cumva să pară că Rapid se gândește dacă să joace, să nu joace, ce frumos ar fi să joace.

Vreau să lămuresc lucrurile foarte clar. Am spus-o de la început că Rapid dorește și va juca meciurile cu FCSB și Dinamo pe Arena Națională.

O spun din nou ca să audă și domnul Nicolescu și suporterii Rapidului și suporterii lui Dinamo.

Hai să încercăm să nu dăm bine la suporterii noștri și să părem că uite ce șmecheri suntem noi și cum sunt alții. Sper ca propunerea trimisă să fie normală, echidistantă” a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Declarațiile lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat că a făcut o propunere Rapidului înainte de întâlnirea directă din etapa #13 din Liga 1.

Nicolescu spune că le-a propus giuleștenilor ca cele două derby-uri Dinamo-Rapid din sezonul regulat să se desfășoare pe Arena Națională.

Pe lângă asta, galeria oaspeților ar urma să primească și întreaga peluză.

„Dinamo - Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus (n.r. - spectatori). E un meci între două echipe cu rezultate bune. E un meci care, pentru o zi, decide locul 1. Sunt două echipe de tradiție care au suferit mult în trecut și acum sunt sus.

Încercăm să facem un protocol, să jucăm pe Arenă, să le oferim toată peluza pentru ca ei să ne ofere toată peluza. Mi se pare un gest de respect pentru suporteri.

Așteptăm protocolul, reciprocitate. Nu am încă un feedback, sper ca cei de la Rapid să își dorească.

Dacă nu, va trebui să ținem și noi cont de reguli, adică să le oferim 5 la sută din stadion. Sper că se rezolve, altfel vor primi cele 2.700 de bilete la inelul doi.

Nu văd niciun impediment pentru care nu am face această reciprocitate. Cred că se gândesc în zona asta. Au trecut 4-5 zile de când am propus protocolul”, a declarat Andrei Nicolescu luni.

