Critici pentru Lucescu Selecționerul României, luat la rost după ce a plecat în timpul interviului: „Nu suportă niciun fel de întrebare”

Comentatorul TV Bogdan Cosmescu a fost iritat de atitudinea lui Mircea Lucescu (80 de ani) la interviul de după meciul pierdut în fața Canadei, scor 0-3.

Selecționerul României a plecat în timpul interviului, rostind: „Haideți, gata, la revedere, pa!”, moment care a stârnit mai multe nemulțumiri.

Nu este pentru prima oară când selecționerul deranjează prin atitudinea sa din timpul unui interviu sau a unei conferințe de presă.

Bogdan Cosmescu: „Mă abțin să spun tot ce cred”

Atitudinea antrenorului primei reprezentative a fost de neînțeles și pentru comentatorul Bogdan Cosmescu.

„Mă abţin să spun tot ce cred, de aia o să vorbesc cu poate. Se întâmplă nişte lucruri pe care nu le înţeleg, starea de nervozitate pe care o are Lucescu, nu suportă niciun fel de întrebare. Te aplaudăm când putem, dar nu şi când pierzi cu 3-0, acolo ai şi critici.

Nu cred că poţi să spui că eşti mulţumit, în ciuda respectului pe care îl purtăm cu toţii, nu putem să nu zicem adevărul. Dacă te supără, înseamnă că nu ai argumente. Doar dacă n-ai argumente te superi”, a declarat Cosmescu la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

În urmă cu trei luni, după meciul Austria - România 2-1, Lucescu a fost întrebat despre viitorul său la națională, moment în care a plecat de la interviu, așa cum a procedat și acum.

La acel moment, o reacție similară a venit din partea unui alt comentator TV, Emil Grădinescu: „Nu poți să-ți bați joc! E un reporter acolo, nu e OK. Nu poți să îți bați joc de el, nu ești Gigi Becali”.

