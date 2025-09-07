Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino +22 foto
Sabitzer, Alaba și Gregoritsch. FOTO: Imago
Clasamentul în grupa României Austria se distanțează de „tricolori” printr-o victorie la limită cu Cipru + Bosnia a făcut spectacol cu San Marino

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.09.2025, ora 00:16
  • Austria și Bosnia, contracandidatele României pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, au obținut câte trei puncte în meciurile de sâmbătă

Cele două selecționate nu au pierdut până acum, în preliminarii.

România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici  pentru „tricolori" în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici pentru „tricolori" în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da
România - Italia, la un posibil baraj Adversari puternici  pentru „tricolori” în drumul spre CM 2026: peste cine am putea da

San Marino - Bosnia 0-6. Liderul grupei face „instrucție” cu cea mai slab cotată echipă din grupă

Bosnia și-a respectat statutul de favorită în partida de la Serravalle și a început meciul punând presiune pe poarta naționalei din San Marino.

În minutul 17 al duelului, gazdele au rămas cu un om în minus după ce Alessandro Golanucci a primit cartonașul roșu.

Momentul a dezechilibrat partida, iar Bosnia a reușit să marcheze 5 minute mai târziu, prin Benjamin Tahirovic.

Oaspeții au continuat să pună presiune pe defensiva gazdelor, însă nu au reușit să mai puncteze până la pauză.

În repriza secundă, selecționata lui Sergej Barbarez s-a descătușat și a marcat de 5 ori.

Edin Dzeko a reușit „dubla”, marcând în minutele 70 și 72, iar Bazdar, Alajbegovic și Mujakic au marcat câte un gol.

  • Bosnia rămâne lider în grupă, cu maxim de puncte după 4 partide disputate.

Austria - Cipru 1-0. Elevii lui Rangnick obțin victoria grație unui gol din penalty

Austria a avut parte de o primă repriză complicată în partida contra selecționatei Ciprului.

Prima ocazie serioasă a aparținut oaspeților. În minutul 23, Ioannis Pittas, aflat la marginea careului, a șutat puternic în bară.

Deși austriecii au avut o posesie consistentă, nu au expediat niciun șut spre poarta lui Schlager. Cele două formații au intrat la cabine la egalitate.

În debutul reprizei secunde, Sielis l-a faultat în careu pe Baumgartner și „centralul” Jakob Kehlet acordă lovitură de la 11 metri. Penalty-ul a fost transformat de Marcel Sabitzer.

Elevii lui Ralf Rangnick au preluat controlul jocului și au pus presiune pe poarta ciprioților, dar fără să mai marcheze.

Meciul a fost întrerupt în minutul 76, din cauza unei gropi în gazon, aflate în apropierea porții gazdelor.

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (13).jpg
Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (13).jpg

Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (1).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (2).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (3).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (4).jpg Austria - Cipru, s-a surpat terenul. Captura Prima Sport (5).jpg
  • Austria are un bilanț perfect după 3 meciuri disputate.

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Bosnia4 (10-1)12
2. Austria3 (7-1)9
3. România4 (8-4)6
4. Cipru4 (3-5)3
5. San Marino5 (1-18)0

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru
17:37
Munteanu, OUT Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru
Munteanu, OUT  Diagnostic dur pentru atacantul de la CFR Cluj » Mircea Lucescu a decis cu cine vom ataca în Cipru
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv
16:51
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv
Dezamăgire pentru românii din Cipru FRF, anunț de ultimă oră: „tricolorii” nu se vor întâlni cu suporterii la aeroport! Din ce motiv

